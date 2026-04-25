Video: el escalofriante accidente en una carrera en el autódromo de La Plata

La segunda serie del sábado de la Fórmula 3 Metropolitana en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata tuvo una situación escalofriante cuando Cristian Galeano, que se sumó este año a Scudería Ramini, protagonizó un impactante vuelco en uno de los sectores más rápidos del trazado. El monoplaza dio múltiples giros en el aire hasta clavarse en el césped y quedar hacia abajo.

De inmediato, el personal de asistencia llegó hasta el lugar para ayudarlo a salir junto con los médicos, lo subieron a una camilla y en una ambulancia lo trasladaron hasta el centro de salid del circuito. Ya al llegar hasta allí, Galeano dio algunas señales que llevaron tranquilidad a todos cuando elevó una de sus manos y puso el pulgar hacia arriba.

El monoplaza de Cristian Galeano quedó dado vuelta después de dar varios giros en el aire durante la segunda serie de la Fórmula 3 Metropolitana, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Captura TV

“Fue un golpe fuerte. Pasó todo muy rápido, pero para mí fue un montón porque no paraba de dar vueltas”, describió Galeano, luego de ser atendido por los médicos por un dolor en una rodilla. “Por suerte no fue nada grave en cuanto a mi salud. Me dieron una inyección en el hospitalito porque estoy un poco dolorido. Sí es una lástima que se haya roto todo el auto, pero es lo de menos porque son fierros”, agregó quien el mes pasado había alcanzado su primera pole con el Crespi. El lunes pasado cumplió los 19 años.

“Quise aprovechar la succión y me tiré por afuera en el curvón, lo más normal que se puede hacer con varias maniobras por ese lado y de la nada siento un golpe, como que se levanta atrás el auto y veo el pasto directamente. Fue muy rápido, de la nada empiezo a dar vueltas y lo único que pensé fue en tensarme todo y que no me quede afuera ningún brazo ni nada", recordó la acción el joven piloto.

El auto número 12 quedó irreconocible, casi como si hubiera quedado poco más que el chasis, especialmente en la parte delantera. Y sólo las ruedas del lado izquierdo se mantuvieron aferradas a la estructura, mientras gran parte del auto se iba desprendiendo. La estructura y el halo resistieron de manera impecable para protegerlo.

Agradecido por la atención de los especialistas, también lo hizo al equipo por la resistencia. “Cuando terminé de dar vueltas, traté de salir por mis propios medios, pero estaba muy dolorido y un poco mareado, pero no tenía espacio porque quedó volcado”, amplió el chico de Villa Luzuriaga.

Accidente autódromo de La Plata

Cristian Galeano debutó en el TC Pista Mouras en agosto de 2023 manejando un Dodge con 16 años por una invitación del equipo Bruno Motorsport. Llegó a la F3 proveniente de una destacada trayectoria en karting, donde fue campeón en tres divisionales, y en la Fórmula 4.

En ocasión de su estreno en el TC Pista Mouras, el muchacho había expresado su interés por conseguir presupuesto para competir en esa categoría y llegar al Turismo Carretera, en su escalera hacia su máximo sueño. Finalmente, desde 2024 se dedicó a los monoplazas. Este año no participó de la primera fecha y encontró equipo para unirse desde la segunda.