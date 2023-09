escuchar

No hay espacio para volver la vista atrás ni tiempo para lamentos. La última carrera del calendario, en el circuito de Monza, pudo modificar el escenario futuro de Franco Colapinto, aunque ensayar supuestos y analizar lo que no pasó tras el toque que lo dejó fuera de combate no moverá la aguja en el frenético recorrido que debe desandar el piloto argentino para lograr una butaca en la Fórmula 2, de la FIA, el próximo año. Poco tiempo y mucho dinero, los dos frentes que ataca para que la ilusión no se marchite.

El cuarto puesto en el campeonato de Fófmula 3 en su segunda temporada quedó corto frente a las pretensiones, aunque enseñó el calibre y la capacidad para desafiar a rivales que dispusieron del apoyo de estructuras más laureadas. El reto era finalizar entre los dos mejores para obtener un mayor respaldo de Williams, escudería que lo cobija en el programa de desarrollo de jóvenes talentos. La continuidad en el equipo neerlandés MP Motorsport es la meta que se trazó para la futura campaña, aunque para que se concrete resta reunir el 25 por ciento del presupuesto, que ronda los 2.500.000 euros.

Firmar el objetivo del subcampeonato imponía que Williams aportara la mitad del dinero para 2024, al que se agregan las contribuciones que realizan MP Motorsport e inversores privados europeos. La escuadra de Grove, además, prácticamente instruyó a Colapinto a dar el salto a la F. 2 para que continuara en el programa. No es un dato irrelevante: ser parte de la familia de Williams repercute en horas en los simuladores y el premio mayor del año podría resultar un ensayo en el modelo de Fórmula 1 que actualmente conducen Alex Albon y Logan Sargeant. “Seguir en la Fórmula 3 no sería positivo para mi carrera. No es necesario un tercer año, pero si no queda otra opción y algún equipo de la categoría me quiere... El presupuesto de la Fórmula 2 es elevado y si no hay apoyo habrá que ir a otro lugar, porque será muy difícil seguir en Europa”, resaltó el piloto, que en el curso que cerró obtuvo victorias en circuitos emblemáticos: Silverstone y Monza. Aunque los éxitos parciales ayudan, no motivan: “No sé si compensan. No cumplimos el objetivo”.

El Nº 10 al frente; en 2023 Colapinto logró triunfos en las carreras sprint de Silversone y Monza, en su segunda temporada en Fórmula 3. Twitter

El paso a la F. 2 resulta un embudo para los pilotos. Que haya menos butacas y la necesidad de juntar una cifra mayor de dinero no ayudan cuando los posibles soportes económicos del país de origen transitan por un laberinto. La intención, al igual que sucede con Agustín Canapino para tener una segunda aventura en IndyCar en 2024, es sostener el apoyo de Inprotur –a través de Visit Argentina– y el de YPF. Los agentes María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, de Bullet Sport Managment –la empresa que representa a Colapinto– volverán al país para negociar la continuidad del aporte y establecer nuevas vías, después de las repercusiones generadas en las redes para colaborar mediante una colecta. El CEO de Globant, Martín Migoya, apuntó a contribuir y convocó al productor musical Bizarrap para alimentar el juego y el sueño. También la cadena de comidas rápidas Mostaza se unió al reto, mientras que Tarjeta Naranja, Iveco y Uala aprobaron con un like la publicación.

Sobrepasos, triunfos y podios de Colapinto en 2023

Las posibilidades se reducirían a dos equipos, ya que un tercero que estaría interesado en negociar con el argentino no satisface a Williams. Y, como desde hace tiempo, la prioridad es de MP Motorsport. En la estructura neerlandesa Colapinto compitió no sólo en 2023; el trabajo y la relación en conjunto llevan varios años. “Ellos colaboran con el presupuesto y lo bancan desde la Fórmula Renault Europea. Hay una muy buena relación con el dueño, y también con los ingenieros y los mecánicos”, aportó Aníbal, el padre del piloto, en una charla con el diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca. MP Motorsport finalizó tercero el campeonato, por detrás de Prema Racing y Trident, que alistó entre sus tres representantes al campeón, el brasileño Gabriel Bortoleto. Los compañeros de garaje de Colapinto, el británico Jonny Edgard y el español Mari Boya, terminaron el curso en las posiciones 13 y 17, respectivamente; el pilarense aportó 56,7% de los puntos, y además de conseguir dos victorias, subió en otras tres ocasiones al podio.

Una butaca en la Fórmula 2 es el anhelo de Colapinto para 2024; Williams Racing, escudería de la que forma parte en el programa de talentos, apura el salto FIAFormula3 - FIAFormula3

El plan que se tejió el año pasado, después del estreno en la F. 3 –terminó décimo, también con dos triunfos, en Imola y en Monza, pero con la escuadra Van Amersfoort Racing–, era repetir la experiencia y subir a la F. 2 en 2024. La categoría presentará un nuevo auto para el próximo año, que tuvo entre sus desarrolladores a la colombiana Tatiana Calderón y al campeón de 2022, el brasileño Felipe Drugovich. Los coches serán entregados en diciembre y en enero para que las escuderías desanden un shakedown antes de los primeros testeos de pretemporada de un calendario que comenzará con dos carreras, el 1 y el 2 de marzo, en el circuito de Sakhir, Bahréin.

La carrera por una butaca en la Fórmula 2 está en marcha y aunque los tiempos se acortan, la expectativa de confirmar un lugar se mantiene viva. La posibilidad de negociar con dos empresas estadounidenses para que se integren al proyecto ilusiona con que Colapinto sea uno de los pilotos que tomen parte de las pruebas que la categoría realizará en Abu Dhabi después del 26 de noviembre. Su presencia sería la confirmación del ascenso y la continuidad del sueño de ser parte del Gran Circo. Sería un cierre de año mágico, entre el salto y la oportunidad de un test con un auto de Fórmula 1.