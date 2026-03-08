Video: la reacción de George Russell por la maniobra de Colapinto en Australia y los “reflejos de gato”

El arranque de la nueva temporada de Fórmula 1, con la largada del Gran Premio de Australia, tuvo una acción fenomenal de Franco Colapinto. El argentino tuvo, apenas, unas centésimas de segundo para reaccionar y esquivar milagrosamente al auto Racing Bulls de Liam Lawson, que apenas se movía. Franco pasó entre el neozelandés y el muro, rozándolo. Podría haber sido un accidente gravísimo, pero los reflejos de Colapinto evitaron una acción muy severa.

Lógicamente el movimiento del pilarense no pasó inadvertido. Se ganó los elogios de muchos expertos en la Fórmula 1. El británico Anthony Davidson, expiloto de Fórmula 1, hizo un análisis de la carrera en Sky Sports F1 y, puntualmente sobre la acción que tuvo a Colapinto como protagonista, se sorprendió: “¡Wow! Es como si tuviera reflejos de gato”. Y añadió: “Si ahora lo reproduzco en cámara lenta, miren lo que hace con el volante. Cómo demonios evitó la rueda trasera y el muro es algo que no puedo explicar. Es increíble. Podría ver eso mil veces. Nunca voy a superar eso. Cómo no hubo un choque ahí”.

Franco Colapinto manejando el Alpine F1 A526 en el circuito de Albert Park en Melbourne, Australia

El británico Jenson Button, campeón de la Fórmula 1 en 2009, también dio su punto de vista: “Lo increíble es que no lo ve hasta que está prácticamente encima del auto. ¿Cómo logra frenar tanto? Desde el punto de vista de un piloto, no sé cómo acaba de pasar eso". Y pidió: “Eso fue realmente aterrador, esperemos que sea la última vez que veamos algo así”.

¿Qué fue lo que ocurrió en la largada en Melbourne? Colapinto había acelerado muy bien y adelantado a un par de coches cuando de repente se le apareció el muro de Lawson. “En la largada casi tenemos un choque enorme con Liam, ya que se quedó detenido en la grilla y, para ser honesto, tuve mucha suerte de poder pasar esa primera vuelta. Tuve muchísima suerte, la verdad”, reconoció Colapinto. Y amplió: “Creo que esto puede pasar con estos autos nuevos, pero fue muy peligroso y bastante complicado. Me alegra haber podido superarlo. Toqué un poco el muro con mi rueda trasera derecha, pero en general fue solo eso”.

La maniobra de Colapinto despertó la sorpresa y admiración, por ejemplo, de George Russell en la sala de los tres pilotos que alcanzaron el podio y suelen repasar imágenes de la carrera. El piloto de Mercedes, ganador en el circuito de Albert Park, estaba de frente a una gran TV cuando apareció la acción de Colapinto y reaccionó instintivamente, como si fuera él mismo el que tenía el auto de Lawson adelante. Fue una situación que describió perfectamente el riesgo que hubo.

