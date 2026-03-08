Video: los increíbles reflejos de Franco Colapinto que evitaron un accidente en la largada del GP de Australia

El ruido de motores se escuchaba como si fuese un alarido desesperado. Los autos eléctricos zumbaban en la aceleración de la largada del GP de Australia y la expectación por el arranque de una nueva temporada de la Fórmula 1 era total. En el aire de Melbourne, las miradas estaban centradas en cómo iban a resolver los pilotos el momento de la estampida inicial.

Franco Colapinto resultó uno de los protagonistas, porque tuvo apenas unas centésimas de segundo para reaccionar y esquivar milagrosamente al Racing Bulls de Liam Lawson, que apenas se movía. Pasó entre el neozelandés y el muro, rozándolo. Solo un piloto con un talento especial y con reflejos de gacela pudo haber volanteado y pasado por un hueco imposible...Llamó la atención, sobre todo, su capacidad para salir airoso en milésimas de segundo sobre un espacio mínimo.

Podría haber sido un accidente gravísimo, acaso trágico, y lo saben los que recuerdan la muerte de Ricardo Paletti en el Gran Premio de Canadá de 1982 al chocar a 200 km/h con su Osella de frente contra el eje trasero de la Ferrari de Didier Pironi, detenido en plena largada. Afortunadamente, Colapinto pasó y siguió. Más adelante, vislumbrados a través del polvo y el humo de los primeros metros del Gran Premio de Australia 2026, se escapaban los aspirantes a la victoria.

¡Tremenda reacción de Franco Colapinto para evitar llevarse puesto a Lawson en la largada del #AusGP!



Colapinto había acelerado muy bien y adelantado a un par de coches cuando de repente se le apareció el muro de Lawson. Allí perdió algunos segundos. Largando con neumáticos blandos, debía mantener un ritmo moderado al principio porque la idea era superar las 40 vueltas con ese compuesto, mientras Gasly, con los medios, iba a combatir desde el principio. Su carrera se vino abajo en cuanto tuvo que cumplir una parada de 10 segundos (stop and go) porque un mecánico movió su auto hacia atrás en el cajón de largada cuando ya había acabado el tiempo reglamentario de intervención en los coches antes de la vuelta de alineación. Eso le costó en torno a 31 segundos en total.

“¿Un poco? Es un stop & go. Es una locura", se quejó Colapinto de la consecuencia del error del mecánico, que empujó al Alpine número 43 un poco hacia atrás para que no sobrepasara el cajón de la grilla, cuando quedaban escasos segundos para la vuelta previa. “Una pena. Creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar; no entendí bien qué pasó. Cosas para trabajar, para mejorar todos...”, lamentó.

Y si bien concluyó tan distante de la vanguardia y de Gasly, quedó relativamente conforme y guarda una esperanza para el Gran Premio de China, que tendrá lugar el próximo fin de semana en Shanghái. “El ritmo fue un poco mejor. Creo que en carrera peleamos un poquito más. Podría haberme quedado tirado en la largada por lo cerca que le pasé a Lawson. Por suerte, terminamos la carrera. Creo que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar y ojalá dentro de poco tengamos un poco más de performance y podamos pelear un poco más adelante”, afirmó el argentino.

Sobre la maniobra puntual con Lawson, contó: “En la largada casi tenemos un choque enorme con Liam, ya que se quedó detenido en la grilla y, para ser honesto, tuve mucha suerte de poder pasar esa primera vuelta. Tuve muchísima suerte, la verdad”. Y amplió: “Creo que esto puede pasar con estos autos nuevos, pero fue muy peligroso y bastante complicado. Me alegra haber podido superarlo. Toqué un poco el muro con mi rueda trasera derecha, pero en general fue solo eso”.

Colapinto, cuya maniobra despertó la sorpresa de Russell en la sala de los tres pilotos del podio, se expresó a través de un comunicado de prensa de Alpine: “A pesar del resultado, pienso que desde donde comenzamos el fin de semana, podemos estar satisfechos de cómo se siente y rinde el coche, especialmente con la puesta a punto de carrera, que es comparable a la de algunos de nuestros rivales de mitad de pelotón”.