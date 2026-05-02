Y un día, Franco Colapinto pudo sonreír por una buena qualy en Alpine: “Muy feliz después de tanto sufrimiento”

Franco Colapinto no escondía su satisfacción por el octavo puesto en la prueba de clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. En sus gestos había algo de alivio. Las casi cinco semanas de receso obligado por el conflicto en Medio Oriente le permitieron ensayar en el simulador y darse un baño de masas en la exhibición del último domingo en Palermo. En paralelo, el equipo Alpine trabajó a destajo para mejorar los dos autos.

Al final, hubo premio: por primera vez en el año ambos A526 accedieron a la Q3, instancia a la que no había llegado el piloto argentino en esta temporada. Pese a tener menos actualizaciones que su compañero de equipo, Pierre Gasly, que dispuso de un alerón trasero que le dio más carga aerodinámica, Colapinto fue 48 milésimas más rápido que el francés, que largará décimo. El argentino lo hará octavo. Motivo más que suficientes para mostrar, por fin, alegría: “Doble Q3. La verdad, muy feliz. Después de mucho sufrimiento, fines de semana duros... Japón, China, lejos, y sin entender muy bien el porqué”, destacó Colapinto en zona mixta.

"ESTOY CONTENTO, HICE UNA QUALY MUY SOLIDA". Franco Colapinto confesó que está CÓMODO con el auto, pero que aún le faltan cositas, como el alerón trasero del #43.



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El piloto de Pilar añadió: “Haciendo buenas vueltas, creo que no se ponía todo junto. Y ahora, venir acá y estar tan competitivo desde el principio, son algo muy positivo. Así que feliz, feliz con la performance“. De todas formas, alertó por una deficiencia de su Alpine con miras a lo que puede ocurrir en la carrera de este domingo a las 17 de Argentina: ”Obviamente, en carrera es un poquito más difícil, porque con ese alerón con menos carga atrás cuesta más. Es una pista en la que uno está muy limitado por la parte de atrás, y con ese punto de carga menos que tengo, me cuesta. Pero en la qualy mostramos ser competitivos, y estoy muy feliz con eso".

¿Cuál es la causa, entonces, de ese gran rendimiento del Alpine en Miami? “Cambiamos unas cosas que, creo, ayudaron mucho. Siento que ésa es la razón principal, porque me sentía bastante parecido en China y Japón. O Australia. Creo que hicimos un cambio grande, que fue lo que me hizo traer performance”, esbozó el piloto pilarense ante una consulta para LA NACION en Miami, pero sin especificar en qué consistió esa modificación.

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¿Y la posibilidad de lluvia durante la carrera de este domingo? “No sé, veremos mañana. Ojalá vaya bien. Que sea una buena largada y vayamos para adelante”, deseó Franco. A continuación, recibió la noticia del 2-1 de Boca sobre Central Córdoba en Santiago del Estero, por el torneo Apertura: “¡Vamos! No sabía nada", se alegró. Y continuó exudando optimismo: “El fin de semana viene bien, viene bien. Buen viernes, buen sábado. Ahora, por un buen domingo”, se entusiasmó.

Antes, Colapinto había hablado con ESPN en la zona mixta. “Estoy contento. Hice una qualy muy sólida, más allá de que el auto andaba bien y me acompañó. ¡Por fin después de cuatro carreras!“, se había alegrado.

Y el bonaerense añadió: “Estoy feliz porque hice un buen trabajo ayer en una pista que no conocía. Hoy, en una pista que conocía un poco más. Empecé a empujar un pelín más y a encontrar un par de cosas y me sentí cómodo con el auto, cómodo empujando, yendo un poco más al límite. Creo que hay cosas por mejorar todavía. Obviamente, el alerón de atrás me habría ayudado mucho, especialmente en una pista de tan poco grip atrás, en la que uno va pateando. Me habría ayudado un montón, pero creo que a lo que teníamos lo maximicé. Doble Q3 para el equipo, así que muy feliz. Es un gran día para mí y para el equipo también”.

Colapinto se siente mejor en su Alpine, y todavía le ve aspectos por mejorar considerablemente. Chris Graythen - Getty Images North America

Además, Colapinto habló de la carrera sprint, en la que un toque con Max Verstappen en la segunda curva tras la largada lo había condicionado. En la competencia corta el Alpine número 43 terminó 10º. “La sprint fue difícil. Entendimos un poco el porqué. Tener más carga atrás ayuda mucho. Y penamos un poco con eso. Venía pateando. Se sobrecalienta y con las vueltas empeora. Hice dos grandes clasificaciones, ayer y hoy. Tres grandes sesiones. Contento con el día y contento con mi performance”, resumió Franco.

De a poco, el Colapinto de Alpine empieza a parecerse a aquél que ilusionó con un puñado de carreras en Williams. Por lo pronto, ya igualó su mejor puesto en una prueba de clasificación. Este domingo tendrá la oportunidad de hacer lo mismo, o hasta superarlo, en una carrera principal, en la que también registró un 8º lugar.