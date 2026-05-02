Clasificación del GP de Miami: cómo le fue a Franco Colapinto y la parrilla de salida

Franco Colapinto afrontó este sábado su cuarta clasificación en la temporada 2026 de la Fórmula 1, correspondiente al Gran Premio de Miami. El argentino tuvo un rendimiento excepcional: avanzó a Q3 al igual que en la qualy sprint, superó a su compañero Pierre Gasly y largará 8°. Su mejor tiempo fue de 1:28.762, lo que lo dejó en una posición que ilusiona en la parrilla de salida de la carrera, que está programada para este domingo a las 17 (horario argentino).

Los Mercedes siguen siendo los más rápidos, pero la ventaja ante el resto es cada vez menor. Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position por tercera vez consecutiva tras ganarle la pulseada a Max Verstappen (Red Bull), por 0.166s, con un tiempo de 1:27.798. Charles Leclerc (Ferrari) quedó tercero y ocupará la segunda fila en la largada junto a Lando Norris (McLaren), ganador de la carrera corta, quien terminó cuarto.

Andrea Kimi Antonelli logró la pole position por tercera vez consecutiva y buscará mantener el primer puesto CHANDAN KHANNA - AFP

El joven italiano, líder de la tabla de posiciones de pilotos, habló con la prensa oficial de la F1 al quedarse con la pole. “Estaba un poco estresado porque no sabía si el tiempo que había hecho era suficiente y me iban a quitar la pole”, dijo. “Espero hacer una salida mágica y no perder posiciones”, comentó. Esa última frase hace referencia a las malas largadas en cada Gran Premio de este año. Buscará cortar con la mala racha para estar tranquilo desde el principio de la carrera.

Por el lado de Colapinto, está redondeando su mejor fin de semana desde que llegó a Alpine y se ilusiona con volver a sumar puntos al igual que en China, en la fecha 2. “Estoy contento. Hice una qualy muy sólida, más allá de que el auto andaba bien y me acompañó. ¡Por fin después de cuatro carreras!“, comentó. “Estoy feliz porque hice un buen trabajo en una pista que no conocía. Me sentí cómodo con el auto, empujando, yendo un poco más al límite. Creo que hay cosas para mejorar todavía (...) pero creo que lo que teníamos lo maximicé. Doble Q3 para el equipo, así que muy feliz”, cerró.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Miami 2026

Viernes 1° de mayo

Práctica 1: 11°.

Clasificación para la carrera sprint: 8°.

Sábado 2 de mayo

Carrera sprint: 10°.

Clasificación para la carrera: 8°.

Domingo 3 de mayo

17: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Parrilla de salida del GP de Miami

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lando Norris (McLaren)

George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

Franco Colapinto (Alpine)

Isack Hadjar (Red Bull)

Pierre Gasly (Alpine)

Nico Hulkenberg (Audi)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Oliver Bearman (Haas)

Carlos Sainz Jr. (Williams)

Esteban Ocon (Haas)

Alexander Albon (Williams)

Arvey Lindblad (Racing Bulls)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac)

Gabriel Bortoleto (Audi)