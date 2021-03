Ayrton Senna y la moneda que le costó medio millón de dólares en su contrato

Las presentaciones sobran cuando se habla de Ayrton Senna. Uno de los conductores más importantes en la historia del automovilismo, en especial de la Fórmula 1. Tres veces campeón del mundo, 41 victorias, 80 podios, 65 poles position e innumerables maniobras históricas en la máxima categoría, entre otros logros. Pero más allá de su palmarés en números, es recordado por ser un férreo perseguidor de sus ideales y por haber cambiado la competencia.

Al repasar la trayectoria y la vida de un deportista de semejante talla, son cientos las anécdotas y las frases que quedaron en la historia. Pero al indagar en declaraciones y en detalles de su carrera, aparecen datos poco conocidos que hablan de su fuerte personalidad y suman para reforzar el mito de Ayrton Senna.

En estas historias se encuentran protagonistas poco conocidos, pero importantísimos para una categoría de la magnitud de la F1: los jefes de equipos. A la hora de la conformación de las escuderías, son las personas que toman las decisiones más relevantes para el proyecto de los equipos y que, muchas veces, marcan el rumbo de los pilotos.

Según Ron Dennis, las negociaciones con Ayrton Senna fueron las más difíciles que tuvo que afrontar Fórmula 1

En su carrera, el piloto brasileño debutó en el equipo Tolemen en 1984; un año después firmó su pase a Lotus, donde corrió de 1985 a 1987 y empezó a demostrar el talento que lo propulsó a una de las principales escuderías del momento. En 1988 Senna firmaría su primer contrato con McLaren-Honda, que dominaba la máxima categoría con Ron Dennis a la cabeza como jefe de equipo. El plan maestro de la escudería era conformar la imbatible dupla Senna-Prost.

Hasta el momento de la incorporación de Ayrton, el equipo dominaba la Fórmula 1. En 1984 y en 1985 había ganado los títulos de Constructores y, con Niki Lauda en el 84 y Alain Prost en el 85 y 86, se adueñaron de los campeonatos de pilotos. Para el brasileño era dar el salto a un equipo donde podría medirse de igual a igual con el piloto del momento, Alain Prost.

Al sentarse en la mesa de las negociaciones, más allá de su sueño por sumarse al equipo, Ayrton tenía bien en claro sus objetivos. Ron Dennis brindó una entrevista con el periodista Simon Arron donde dio detalles de la peculiar negociación. “Durante nuestras primeras reuniones hubo un punto en el que Ayrton pasó a hablar de las cosas materiales. Hablamos sin parar sobre el coche y todo, pero una vez que se acordaron esos detalles, pasamos al dinero, para el que tenía un apetito saludable”, recordó el entonces jefe de equipo de McLaren-Honda.

Senna fue uno de los pilotos más importantes en la historia de la Fórmula 1 McLaren

El líder de la escudería reconoció que fue una de las negociaciones más difíciles que afrontó. El monto del salario fue el punto más difícil de acordar. Pasaban las hora y no había forma de lograr un número aunque las dos partes sabían que no había forma de que Senna no se sumara a McLaren.

“Las cosas se pusieron muy tensas. Me encanta la negociación y estaba muy feliz de jugar el juego largo, pero estaba empezando a convertirse en algo amenazante. Estábamos separados por medio millón de dólares”, relató.

En ese momento donde las conversaciones se estancaron, Dennis ofreció definirlo lanzando una moneda. “Era a cara o ceca”, contó. “Tuvimos una conversación de cinco minutos sobre el tema donde le expliqué cómo era. Cuando vio que podría ser divertido, se iluminó, pero para entonces yo no le importaba: sólo quería encontrar una manera de avanzar”, agregó.

Pero la resolución no llegó tan fácil. “Tiré la moneda al aire y él tenía esa alfombra de color marrón oscuro que estaba de moda en aquel tiempo. La moneda no cayó plana y yo le dije: ‘Stop, tiene que estar de un lado’. Eso llevó a otro debate pero volvimos a realizar el acto”, aseguró.

En su trayectoria consiguió tres títulos del mundo, en 1988, 1990 y 1991 McLaren

Medio millón de dólares en el salario se definieron con una moneda al aire. En la segunda oportunidad, la fortuna cayó del lado de Ron Dennis, que destacó: “Sé que en los últimos años la gente puede ver esto como una falta de respeto total por el dinero, pero era la única manera de romper ese estancamiento en la negociación”.

En ese momento comenzó una historia de amor entre Ayrton Senna y McLaren que le valió otros tres títulos a la escudería de la mano del brasileño en 1988, 1990 y 1991. Más allá de esta anécdota en su llegada al equipo, el piloto tuvo tiempo de recuperar aquella pérdida ya que, por medio de sus históricas actuaciones, logró mejorar las condiciones de su contrato año tras año.

Incluso, según revelaron diversos informes, terminó cobrando cerca de un millón de dólares por cada Gran Premio en su última temporada de 1993.

Simón de Aduriz