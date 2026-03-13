Hoy es viernes 13 de marzo, una fecha que los supersticiosos toman en cuenta, puesto que se relaciona con la mala suerte en varias culturas. Cuenta con muchos adeptos en Estados Unidos y otros países anglosajones, pero en los últimos años llegó a otras partes del mundo, incluida la Argentina. Su popularidad hace que muchos se pregunten cuál es su significado y por qué se asocia a la mala fortuna.

Este no es el primer viernes 13 del año: hubo uno en febrero, hace tan solo un mes. En lo que resta de 2026 queda uno más en noviembre. En tanto, habrá un martes 13 ―otra fecha relacionada con la mala fortuna que tiene el refrán “no te cases ni te embarques”― en octubre, que será el segundo del año. Esto es importante para que tomen en cuenta los supersticiosos.

Por qué los viernes 13 son de “mala suerte”

Para entender la relación del viernes 13 con la mala suerte, hace falta remontarse al origen de su significado. No está claro, pero circulan varias explicaciones que lo trazan a distintos momentos de la historia.

Por un lado, esta creencia tiene raíces en la religión cristiana. En la Biblia, cuando Judas, el invitado número 13 a la Última Cena, traicionó a Jesús y este fue arrestado. Como consecuencia de esto, “el Mesías” fue crucificado al día siguiente, es decir, el Viernes Santo.

Creencias cristianas justifican que el vienres 13 es de mala suerte, como el número de asistentes a la Última Cena

Por otro lado, en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis aparece la primera referencia al Anticristo: “Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y 10 cuernos; y sobre sus cuernos 10 diademas; y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia”.

En tanto, las prácticas esotéricas son otro de los ámbitos que explican la supervivencia de esta creencia sobre este número a lo largo de los siglos. Por ejemplo, la carta número 13 del mazo del tarot es La Muerte, y el 13 es “la yeta” en la tabla de los sueños tradicional que se usa para apostar en la lotería.

Otro motivo por el que se asocia el viernes 13 a las desgracias es por algunos hechos históricos que se cree que ocurrieron este día de la semana. La historia occidental apunta como contribuyente a la mala fama de este día al viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia —con el apoyo del Papa Clemente V— ordenó las redadas para detener a todos los Caballeros Templarios del país. Los miembros de esta orden religiosa militar, que habían adquirido mucho poder sobre la Corona debido a los préstamos que le otorgaban, serían torturados y acusados de faltar a la cristiandad, mientras sus bienes eran confiscados en la infame jornada

La ejecución en la hoguera de Jacques de Molay, el Gran Maestre de la Orden Templaria que había sido detenido el viernes 13 de octubre de 1307 por el Rey Felipe IV de Francia

Asimismo, todavía resuena la maldición que el Gran Maestre de la Orden del Temple, Jaques de Molay, profirió contra sus captores cinco días después, cuando era quemado en la hoguera frente a la catedral de Notre Dame de París.

Según la enciclopedia Britannica, se empezó a escribir por primera vez sobre este día y su carga simbólica en el siglo XIII en Francia. Fue Marquis de Salvo quien escribió un artículo en la revista Revue de Paris sobre la historia de un conde siciliano que mató a su hija un viernes 13. “¡Siempre es el día viernes y el número 13 que traen mala suerte!“, señaló. Desde ese momento, se empezó a divulgar la mala fama que tiene esta fecha.

Su popularidad creció principalmente por las películas de terror protagonizadas por Jason. Esta saga justamente se llama Viernes 13 y enfatiza sobre las cosas malas que pueden suceder en esta fecha.

Sin embargo, distintas culturas le otorgan este tipo de superstición a otras fechas. Una de las más conocidas es la del martes 13, que tiene muchos adeptos en la Argentina.