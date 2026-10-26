Balón de Oro 2026: a la organización se le filtraron los posibles ganadores, borraron todo y tuvieron que explicar la situación de urgencia

Horas antes del inicio de la gala del Balón de Oro 2026, la revista France Football. organizadora del evento, cometió un error sin precedentes al publicar tres artículos en su portal oficial, los cuales fueron preparados en la previa para celebrar al ganador del premio principal. En este caso, se filtraron las publicaciones de Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, lo que podría anticipar que ellos integrar el podio.

Las tres mencionadas duraron apenas algunos minutos en línea, ya que la revista las bajó de su portal tras descubrir su error. Según se pudo observar, los títulos eran los siguientes:

“ Harry Kane gana el Balón de Oro 2026 : aquí están sus goles más destacados y significativos de una temporada en la que marcó 61 tantos”.

: aquí están sus goles más destacados y significativos de una temporada en la que marcó 61 tantos”. “ Kylian Mbappé gana el Balón de Oro 2026 por encarnar la constancia al más alto nivel”.

por encarnar la constancia al más alto nivel”. “¡Lamine Yamal gana el Balón de Oro 2026 y establece un récord sin precedentes!”.

France Football publicó por error las notas sobre Kane, Mbappé y Yamal como ganadores del Balón de Oro 2026 Capturas

Minutos más tarde, France Football utilizó su nota en vivo en el portal del Balón de Oro para compartir un comunicado oficial. En un primer lugar, expresaron: “Los retratos de algunos nominados al Balón de Oro, preparados por Ballondor.com, fueron publicados inadvertidamente en internet”. Así, admitieron el error y se hicieron eco del revuelo generado en redes sociales.

“Estos artículos se habían preparado de antemano para todos los nominados en caso de ganar. No revelan, de ninguna manera, el podio, que sigue siendo desconocido para todos en este momento”, concluyó la organización al respecto de las publicaciones erróneas. Con esto, buscaron llevar tranquilidad sobre la filtración y aseguran que desconocen los datos finales de las votaciones.

Tras percatarse de su error y eliminar las publicaciones, France Football admitió lo ocurrido y aseguró que no reveló el podio Captura ballondor.com

Los diez futbolistas masculinos que se disputarán el Balón de Oro 2026 son Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelona), Rodri Hernández (FC Barcelona), Lionel Messi (Inter Miami CF), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern München), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Erling Haaland (Manchester City) y Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain). Entre los mencionados, el único que ganó el Mundial y la UEFA Champions League fue Fabián, titular tanto en PSG como en la selección española.