Balón de Oro 2026: todos los memes y reacciones del premio

La gala del Balón de Oro 2026 en el teatro London Palladium despierta diversas reacciones en el ambiente futbolístico global. La decisión histórica de trasladar la ceremonia fuera de Francia, con el fin de homenajear a Stanley Matthews, altera las expectativas de los seguidores. Lionel Messi concentra gran parte de las opiniones: su ausencia física, justificada por compromisos con Inter Miami y The Messi Cup, genera debates en redes sociales sobre la jerarquía del premio.

¡LA SONRISA DE MESSI! La felicidad de Leo, que disfruta de una nueva edición de la Messi Cup.



📺 Mirá TODA la 🏆 #MessiCup por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/DbsiUpBoEP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2026

Los aficionados cuestionan la lógica del ranking tras conocerse que Lautaro Martínez ocupa el puesto 22. Otros usuarios celebran la inclusión de jóvenes talentos como Lamine Yamal entre los finalistas. La crítica especializada analiza el criterio de votación de los 100 periodistas. Según France Football, el rendimiento individual y la incidencia en momentos clave definen al ganador.

Lautaro Martínez en la 22° posición generó mucho debate en redes X (@ballondor)

Las plataformas digitales replican las imágenes de la alfombra roja mientras las apuestas sitúan a Harry Kane como el favorito principal frente a Mbappé y Messi. La comunidad futbolera espera con tensión los anuncios finales. Los nombres de los candidatos al Trofeo Kopa y al Yashin también fomentan discusiones apasionadas sobre la justicia de las ternas. El cambio de sede londinense otorga una impronta diferente a esta edición especial del trofeo más codiciado.

Todos los memes y reacciones del Balón de Oro

¿Gala del Balón de Oro en Londres? No papá, Lionel SE FUE A LA CANCHA a ver el Boca-Cornellà de la Messi Cup.



Qué fenómeno. pic.twitter.com/wr5QB3oq2j — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 26, 2026

Por primera vez en la historia Fabrizio Romano no nos ha filtrado quien lo va a ganar pic.twitter.com/pPAW7rADbp https://t.co/MUn6JXFVDY — Manu. (@GxlDePaulinho) October 26, 2026

Perdimos contra el PSG, contra el Madrid y aún nos queda perder el balón de oro pic.twitter.com/aYER929DE9 — nenn (fan) (@FCB_nenn) October 25, 2026

“Qué exhibición de Mbappé. MVP y Balón de Oro.”



Literalmente Mbappé ayer: pic.twitter.com/T7RU0CIyh3 — SirFCB (@sirfcb_) October 26, 2026

Cómo que se ha filtrado que Harry Kane es el ganador del Balón de Oro? pic.twitter.com/pWvCFmf4za — Álex (@LxoMessismoFCB) October 26, 2026

cómo va a ganar harry kane un balón de oro pic.twitter.com/s3QRm7G5Q0 — alba ⁷⁷ 🪩 (@alwillsmithista) October 26, 2026

Yo viendo cómo sigue avanzando la lista del balón de oro y todavía no aparece el muerto de Ferrán pic.twitter.com/HCB5EUIDEW — Alansito 🕷️🕸️ (@Nini1912_) October 26, 2026

las cosas como son



que este tio haya quedado 12º en el balon de oro es de las mayores locuras de este premio en la última década pic.twitter.com/YKCOJtwPtF — nagu (@GxlDeNahuel) October 26, 2026

messi no va a estar en la ceremonia del balón de oro jjdja él dijo dénselo a alguno de estos pesados que siempre dicen que lo quieren pic.twitter.com/KKhJ4RxfiU — ؘ (@lewislapinto) October 26, 2026