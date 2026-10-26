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Balón de Oro 2026: todos los memes y reacciones del premio

El evento anual que reconoce al mejor jugador de la temporada, que cambió la sede de París a Londres, genera múltiples comentarios sobre el galardón; la ausencia de figuras como Lionel Messi marca la agenda de los fanáticos

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Los mejores memes del Balón de Oro

La gala del Balón de Oro 2026 en el teatro London Palladium despierta diversas reacciones en el ambiente futbolístico global. La decisión histórica de trasladar la ceremonia fuera de Francia, con el fin de homenajear a Stanley Matthews, altera las expectativas de los seguidores. Lionel Messi concentra gran parte de las opiniones: su ausencia física, justificada por compromisos con Inter Miami y The Messi Cup, genera debates en redes sociales sobre la jerarquía del premio.

Los aficionados cuestionan la lógica del ranking tras conocerse que Lautaro Martínez ocupa el puesto 22. Otros usuarios celebran la inclusión de jóvenes talentos como Lamine Yamal entre los finalistas. La crítica especializada analiza el criterio de votación de los 100 periodistas. Según France Football, el rendimiento individual y la incidencia en momentos clave definen al ganador.

Lautaro Martínez en la 22° posición generó mucho debate en redes
Lautaro Martínez en la 22° posición generó mucho debate en redesX (@ballondor)

Las plataformas digitales replican las imágenes de la alfombra roja mientras las apuestas sitúan a Harry Kane como el favorito principal frente a Mbappé y Messi. La comunidad futbolera espera con tensión los anuncios finales. Los nombres de los candidatos al Trofeo Kopa y al Yashin también fomentan discusiones apasionadas sobre la justicia de las ternas. El cambio de sede londinense otorga una impronta diferente a esta edición especial del trofeo más codiciado.

Todos los memes y reacciones del Balón de Oro

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