Barcelona: por primera vez Lionel Messi se involucró con la elección de un nuevo presidente, se acercó a votar y los fanáticos se ilusionan con su continuidad

Los medios en España se sorprendieron. Su presencia generó una infinidad de especulaciones. Pero especialmente para los fanáticos que Lionel Messi se haya involucrado con la elección de un nuevo presidente de Barcelona y que haya destinado parte de su tiempo para votar podría ser un guiño de cara su continuidad en el club. El argentino, junto a su hijo Thiago, el mayor de los tres, concurrió al estadio Camp Nou para votar en una elección que tiene tres candidatos: Joan Laporta, Toni Freixa y Victor Font.

En unos comicios con 110.290 socios habilitados, los “tres aspirantes al trono” de Barca tienen como el objetivo prioritario asegurar la continuidad Messi en medio de tensiones financieras, judiciales y deportivas. Quien tome las riendas de la entidad catalana deberá convencer al argentino, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio, que ya había buscado irse en agosto de 2020 mediante el famoso ‘burofax’, aunque finalmente no pudo hacerlo porque su cláusula de rescisión alcanzaba los 700 millones de euros.

Lionel Messi participó por primera vez de las elecciones para presidente en Barcelona LLUIS GENE - AFP

Según informaron diferentes medios españoles, es la primera vez que Messi vota en unas elecciones a la presidencia de Barcelona. También votó otro de los capitanes del primer equipo: Sergio Busquets. Incluso, se acercaron a votar jugadores del conjunto que dirige Ronald Koeman: Jordi Alba, Riqui Puig y Sergi Roberto.

Cuando llegó el argentino (un poco antes de las 13, hora de España), las cámaras se concentraron en él y se mostró muy distendido. Incluso, en varias imágenes se lo vio con su hijo Thiago, al que le dio el sobre en el momento de introducirlo en la urna. Luego de votar, Messi posteó dos fotos en su cuenta de Instagram donde se lo ve con Thiago en una de las tribunas del Camp Nou y otra en el momento exacto de poner el sobre en la urna. A eso le sumó dos historias con el mismo contenido.

🔥 El capitán del primer equipo, Leo Messi, ejerce su derecho a voto en el Camp Nou 🔥 pic.twitter.com/YbjmHWSPTT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2021

La participación del argentino no es un detalle menor, ya que se creía que sus peleas con Josep María Bartomeu habían cerrado una posible continuidad. Incluso, el ex presidente de Barcelona fue detenido el lunes último en el marco del Barçagate, el caso en el se denunció la contratación de una empresa que habría llevado a cabo una campaña de desprestigio de personas y entidades no afines a la junta directiva de Bartomeu, incluidos varios jugadores del primer equipo, dirigentes y ex presidentes. La campaña incluyó redes sociales y publicaciones como la de diario El Mundo de Madrid, que en enero reveló en su tapa el contrato de Messi.

“Si gano llamaré a Jorge Messi hoy mismo”, aseguró Laporta tras votar. Otro apunte para los fanáticos de Barcelona, ya que los medios locales lo dan como el favorito a volver a ser el presidente del club (tuvo una primera gestión entre 2003 y 2010).

Por la situación de pandemia, se les permite a los socios votar por correo electrónico o en algunos de los lugares habilitados: el estadio Camp Nou, Tortosa, Girona, Lleida, Tarragona y Andorra.

LA NACION