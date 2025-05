Así quedó el cuadro de playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol, tras la temporada regular

Concluyó este martes la temporada regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y se definieron los 12 clubes que avanzaron a los playoffs de la edición 2024/25 donde competirán por el título de la categoría más importante del país.

El primer puesto lo logró, con un récord de 29 victorias y 9 derrotas en 38 juegos, Boca Juniors, el campeón defensor y máximo favorito a quedarse con el campeonato. Detrás quedaron Oberá Tenis Club de Misiones e Instituto de Córdoba con una marca de 26 triunfos y 12 caídas y el segundo puesto fue para el equipo mesopotámico porque ganó los dos cotejo entre sí. El cuarto lugar fue Quimsa de Santiago del Estero (25-13). Esos cuatro clubes avanzaron directamente a cuartos de final y esperan a un rival que saldrá de la reclasificación.

Los conjuntos que competirán en los octavos de final son aquellos que terminaron entre el quinto y 12° escalón de la tabla de posiciones. Chocarán Obras Sanitarias vs. Atenas de Córdoba; Riachuelo de La Rioja vs. Unión de Santa Fe; Regatas Corrientes vs. San Martín de Corrientes; y Ferro Carril Oeste vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol

(5) Obras Sanitarias vs. Atenas de Córdoba (12).

(6) Riachuelo de La Rioja vs. Unión de Santa Fe (11).

(7) Regatas Corrientes vs. San Martín de Corrientes (10).

(8) Ferro Carril Oeste vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia (9).

Todas las series de los playoffs hasta las semifinales son al mejor de cinco partidos con ventaja de localía para el mejor ubicado en la temporada regular entre los equipos involucrados. La final, en tanto, será al mejor de siete encuentros, por lo que es necesario lograr cuatro victorias para ser campeón.

Los equipos que se ubicaron entre el 13° y 18° puesto culminaron su participación en el torneo y no volverán a jugar hasta la próxima edición: Peñarol de Mar del Plata, Olímpico de La Banda, San Lorenzo, Platense, Independiente de Oliva y La Unión de Formosa.

El 19°, Zárate Basket, y el 20°, Argentino de Junín, se enfrentarán en el play out para dirimir qué equipo mantiene la categoría y cuál desciende a la Liga Argentina, la segunda división del básquetbol argentino. La serie será al mejor de cinco partidos con ventaja de localía para el conjunto zarateño.

Todos los campeones de la Liga Nacional

1984 : San Andrés

: San Andrés 1985: Ferro Carril Oeste

Ferro Carril Oeste 1986: Ferro Carril Oeste

Ferro Carril Oeste 1987: Atenas de Córdoba

Atenas de Córdoba 1988: Atenas de Córdoba

Atenas de Córdoba 1989: Ferro Carril Oeste

Ferro Carril Oeste 1990: Atenas de Córdoba

Atenas de Córdoba 1991: Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis

Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis 1992: Atenas de Córdoba

Atenas de Córdoba 1993: Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis

Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis 1994: Peñarol de Mar del Plata

Peñarol de Mar del Plata 1995: Independiente de General Pico (La Pampa)

Independiente de General Pico (La Pampa) 1996: Olimpia de Venado Tuerto

Olimpia de Venado Tuerto 1997: Boca Juniors

Boca Juniors 1998: Atenas de Córdoba

Atenas de Córdoba 1999: Atenas de Córdoba

Atenas de Córdoba 2000: Estudiantes de Olavarría

Estudiantes de Olavarría 2001: Estudiantes de Olavarría

Estudiantes de Olavarría 2002: Atenas de Córdoba

Atenas de Córdoba 2003: Atenas de Córdoba

Atenas de Córdoba 2004: Boca Juniors

Boca Juniors 2005: Ben Hur de Rafaela

Ben Hur de Rafaela 2006: Gimnasia de Comodoro Rivadavia

Gimnasia de Comodoro Rivadavia 2007: Boca Juniors

Boca Juniors 2008: Libertad de Sunchales

Libertad de Sunchales 2009: Atenas de Córdoba

Atenas de Córdoba 2010: Peñarol de Mar del Plata

Peñarol de Mar del Plata 2011: Peñarol de Mar del Plata

Peñarol de Mar del Plata 2012: Peñarol de Mar del Plata

Peñarol de Mar del Plata 2013: Regatas de Corrientes

Regatas de Corrientes 2014: Peñarol de Mar del Plata

Peñarol de Mar del Plata 2015: Quimsa de Santiago del Estero

Quimsa de Santiago del Estero 2016: San Lorenzo

San Lorenzo 2017: San Lorenzo

San Lorenzo 2018: San Lorenzo

San Lorenzo 2019: San Lorenzo

San Lorenzo 2020: Desierto (la temporada concluyó prematuramente por la pandemia de Covid-19)

Desierto (la temporada concluyó prematuramente por la pandemia de Covid-19) 2021: San Lorenzo

San Lorenzo 2022: Instituto de Córdoba

Instituto de Córdoba 2023: Quimsa de Santiago del Estero.

Quimsa de Santiago del Estero. 2024: Boca Juniors.

Quimsa se consagró campeón dos veces de la Liga Nacional de Básquetbol Matías García / Liga Nacional

Tabla de campeones de la LNB

El máximo campeón de la LNB es, con mucha ventaja, Atenas de Córdoba. El Griego obtuvo nueve veces el título y la última vez fue en 2009. En su cosecha tiene tres bicampeonatos. Le siguen Peñarol de Mar del Plata, único tricampeón de la competencia, y San Lorenzo con cinco estrellas cada uno. El Azulgrana ganó el pentacampeonato entre 2016 y 2021 con la salvedad de que en 2020 el certamen no acabó por la pandemia de Covid-19 y la corona quedó vacante.

Boca Juniors completa el podio con cuatro estatuillas, la última en 2024. Le sigue Ferro Carril Oeste con tres, aunque no celebra desde 1989. Dos consagraciones tiene Quimsa de Santiago del Estero junto a Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU) de San Luis y Estudiantes de Olavarría, dos clubes que actualmente no están en la primera división.