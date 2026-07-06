Así quedó la tabla de posiciones de la clasificación el Mundial de Básquet 2027, con la selección argentina

Ya clasificada a la siguiente fase, la selección argentina concluyó la primera etapa de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2027 con un contundente triunfo sobre Panamá 96 a 71 como visitante en el estadio Roberto Durán y se ubicó segundo en la tabla de posiciones del Grupo D.

El elenco dirigido por Pablo Priginio sumó 11 puntos gracias a un récord de cinco triunfos y una caída y quedó igualado con Uruguay, pero la Celeste terminó primera porque logró mejor diferencia de tantos en los partidos entre sí. Los panameños terminaron terceros y también accedieron a la siguiente instancias mientras que Cuba quedó eliminado porque perdió todos los encuentros.

Resultados y posiciones del grupo D de las Eliminatorias al Mundial 2027

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Cuba 68-80 Argentina.

Panamá 60-93 Uruguay.

Fecha 2

Uruguay 84-82 Panamá.

Argentina 105-49 Cuba.

Fecha 3

Argentina 44-61 Uruguay.

Cuba 81-84 Panamá.

Fecha 4

Argentina 101-75 Panamá.

Cuba 62-88 Uruguay.

Fecha 5

Uruguay 76-91 Argentina.

Panamá 83-70 Cuba.

Fecha 6

Uruguay 99-70 Cuba.

Panamá 71-96 Argentina.

La tabla de posiciones del Grupo D de las eliminatorias al Mundial 2027

Tal está preestablecido en el formato de juego del certamen, los tres primeros del Grupo D, el que integra la Argentina, conformarán una zona con los equipos la B (Canadá ya está clasificada y restan dos boletos para Jamaica, Puerto Rico y Bahamas). Para la segunda etapa los equipos arrastrarán el 50% de los puntos obtenidos en la primera, es decir que la albiceleste comezará con 5,5.

En la segunda instancia el elenco liderado por Facundo Campazzo solo enfrentará a los que no jugó en la primera fase -Canadá y los otros dos combinado que avancen de la zona B-. Las tres ventanas se jugarán en agosto, noviembre y febrero-marzo de 2027 con tandas de dos partidos para cada seleccionado. En total, hay siete cupos a la cita ecuménica para 12 equipos y los obtendrán los tres líderes de cada grupo más el mejor cuarto entre los dos grupos.

La selección argentina de básquetbol cerró la primera etapa de las eliminatorias al Mundial 2027 con dos victorias

El equipo albiceleste anhela jugar el Mundial Qatar 2027. Es una obsesión, porque se quedó afuera de la edición 2023 y, también, porque para figuras como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola puede ser el epílogo de su vínculo con la camiseta celeste y blanca, a excepción de que un año después el equipo dispute los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.