En qué canal pasan Argentina vs. Panamá por la clasificación al Mundial de Básquet 2027 hoy

Tras el importante triunfo sobre Uruguay en Montevideo y ya clasificada a la siguiente instancia, la selección argentina de básquetbol visita a Panamá este viernes desde las 21.10 (hora argentina) en estadio Roberto Durán por la sexta y última fecha del Grupo D de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2027.

El partido se transmite en vivo por televisión a través de DSports y TyC Sports 2, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Courtside 1891.

La selección argentina tiene un récord de cuatro victorias y una derrota en la primera etapa de las eliminatorias al Mundial 2026 FIBA

El equipo albiceleste anhela jugar el Mundial Qatar 2027. Es una obsesión, porque se quedó afuera de la edición 2023 y, también, porque para figuras como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola puede ser el epílogo de su vínculo con la camiseta celeste y blanca, a excepción de que un año después el equipo dispute los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

El conjunto dirigido por Pablo Prigioni marcha segundo en la tabla de posiciones con nueve puntos producto de cuatro victorias -dos frente a Cuba y otras ante Panamá y Uruguay- y una derrota frente a la Celeste, que tiene el primer puesto por diferencia de tantos en los duelos entre sí. La albiceleste ya está clasificada a la siguiente fase, pero necesita cerrar la instancia con otra alegría porque a la segunda etapa arrastrará el 50% de los puntos obtenidos en la primera.

La selección argentina logró una valiosa victoria sobre Uruguay en su última presentación @cabboficial

Prigioni eligió a 14 jugadores para los encuentros de la última ventana, con los regresos de Nicolás Laprovíttola y Leandro Bolmaro, ausentes en los anteriores partidos. De hecho, Bolmaro fue clave en el triunfo sobre Uruguay y le aporta jerarquía a un conjunto que no le sobra talento.

La nómina la completan Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Juan Fernández. La nómina la completan Francisco Cáffaro, Juan Ignacio Marcos, Nicolás Brussino, Gonzalo Corbalán, José Vildoza, Gonzalo Bressán, Juan Pablo Vaulet, Dylan Bordón y Leonardo Lema. De todos ellos saldrán los 12 que enfrentarán a Panamá.

Facundo Campazzo es la gran figura de la seleccion argentina de básquetbol FIBA

Fixture, resultados y posiciones del grupo D de las Eliminatorias al Mundial 2027

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Cuba 68-80 Argentina.

Panamá 60-93 Uruguay.

Fecha 2

Uruguay 84-82 Panamá.

Argentina 105-49 Cuba.

Fecha 3

Argentina 44-61 Uruguay.

Cuba 81-84 Panamá.

Fecha 4

Argentina 101-75 Panamá.

Cuba 62-88 Uruguay.

Fecha 5

Uruguay 76-91 Argentina.

Panamá 83-70 Cuba.

Fecha 6

Uruguay vs. Cuba - Domingo 5 de julio.

Panamá vs. Argentina - Domingo 5 de julio.

La tabla de posiciones del Grupo D de las eliminatorias de América al Mundial 2027

Tal está preestablecido en el formato de juego del certamen, los tres primeros del Grupo D, el que integra la Argentina, conformarán una zona con los equipos la B (Canadá ya está clasificada y restan dos boletos para Jamaica, Puerto Rico y Bahamas). Por la mayor dificultad que tendrán los rivales en la siguiente instancia, es importante para los herederos de la Generación Dorada cerrar la primera fase con un triunfo ante Panamá de visitante.

En la segunda instancia solo enfrentará a los que no jugó en la primera fase. Las tres ventanas se jugarán en agosto, noviembre y febrero-marzo de 2027 con tandas de dos partidos para cada seleccionado. En total, hay siete cupos a la cita ecuménica para 12 equipos y los obtendrán los tres líderes de cada zona de la segunda etapa más el mejor cuarto entre los dos grupos.