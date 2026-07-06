Mundial de básquet 2027: Qatar sigue muy lejos, pero el destino podría hacerle un guiño a la Argentina

Al cierre de la tercera de las seis ventanas internacionales que componen la eliminatoria para el Mundial de Qatar 2027, la selección argentina, que le ganó a Panamá por 96-71, se encuentra exactamente en la misma situación que en 2023, cuando quedó eliminada del torneo por primera vez en 42 años. Hay, entonces, un reflejo de preocupación natural. Pero se podrá observar el vaso medio lleno, si también se lo prefiere.

La Argentina arrastrará cinco victorias a la segunda rueda y una derrota, tal como ocurrió aquella vez. Sin embargo, y aunque nada es definitivo, a diferencia de lo ocurrido en 2023, un pequeño detalle podría jugar en nuestro favor.

En aquella oportunidad, de los 12 clasificados a la segunda rueda sólo tres llegaron con cuatro derrotas (Bahamas, Colombia y Panamá) y uno con tres caídas (Puerto Rico). Este año podrían ser cuatro los que arrastren cuatro partidos perdidos y otros dos con tres. Y como es de suponer que también cederán en algunos de los encuentros de la parte final, las probabilidades argentinas se elevan.

Nicolás Brussino, autor de 9 tantos ante Panamá @cabboficial

El reparto de victorias que se dio en los otros grupos deja en mejor condición a nuestro equipo. ¿Cómo sigue la clasificación? En la segunda rueda se formarán dos grupos de seis equipos y cada nación se enfrentará en partidos de ida y vuelta con aquellos con los que no haya jugado en la primera rueda.

En 2023, el equipo superó la primera etapa con una diferencia de tantos a favor de +73. Esta vez, la diferencia es de +117. El detalle no es para nada menor. La última vez, el equipo nacional fue el peor en ese índice en un quíntuple empate que incluyó a Venezuela, Puerto Rico, México y Brasil. Por esa “tormenta perfecta” se quedó sin Mundial pese a que había ganado 8 partidos y perdido solamente 4. En 2019, República Dominicana se había clasificado con tan solo 7 triunfos.

Nuestra selección se cruzará en la segunda etapa con los tres mejores del Grupo B: Canadá, ya confirmado, y otros dos rivales que saldrán de Bahamas, Jamaica y Puerto Rico.

Juan Fernández, recuperado de una lesión, volvió a mostrar su mejor juego ante Panamá @cabboficial

En el último partido de la primera etapa en el estadio Arena Roberto Durán, la diferencia de jerarquías se expuso muy rápidamente. La tranquilidad de un triunfo que se presentó prematuro en el arranque del tercer cuarto permitió que tuvieran minutos de juego los 12 integrantes del plantel. Siete jugadores anotaron 10 o más puntos: Francisco Cáffaro (15 y 9 rebotes), Facundo Campazzo (10), Nicolás Laprovíttola (11), Gonzalo Corbalán (10), Leandro Bolmaro (13), Gabriel Deck (14) y Juan Fernández (12). Otra muestra de que, si los tiene a todos, la selección puede ser muy competitiva.

#FIBAWC | 🗑️ @fcaffaro1 poniendo las cosas en su lugar desde el arranque



📺 En vivo por TyC Sports 2, DSports y Courtside 1891 pic.twitter.com/HwLlvlEBHw — Argentina Básquet (@cabboficial) July 6, 2026

En este sistema absurdo de la FIBA, en la siguiente ventana, entre el 24 de agosto y el 1° de septiembre, la Argentina podrá contar con sus figuras. Pero no los disfrutará en las dos siguientes, entre el 23 de noviembre y el 1° de diciembre, y entre el 22 de febrero y el 2 de marzo de 2027. O es posible que los consiga si los jugadores presionan a sus clubes y obtienen permisos especiales. Pero en el mejor de los casos, eso sería una prestación extremadamente comprometida. Porque sólo podrían viajar a último momento y sin lugar para los entrenamientos.

El entrenador argentino deberá decidir, entonces, si prefiere tener a sus mejores jugadores en inferioridad física o a los de segunda línea a pleno.

Juani Marcos es uno de los que podría estar en todas las ventanas de la segunda etapa; deberá dar un paso adelante en su juego @cabboficial

En favor, esta vez (a diferencia de lo que pasa en la primera rueda) hay que decir que los adversarios también podrían perder a jugadores muy valiosos. Ni hablar de Canadá, que cuenta con un par de docenas de basquetbolistas en la NBA, pero también Bahamas depende mucho de sus figuras de la liga norteamericana, Buddy Hield, Eric Gordon y VJ Edgecombe.

Por más que el desempeño argentino no difirió mucho del de la última eliminatoria, la segunda rueda podría ser un poco más benévola por lo que ocurrió en otros grupos. Sin embargo, conviene remarcarlo: Qatar 2027 todavía está muy lejos. Porque nunca hay que olvidarlo: esta competencia se juega ante las adversidades naturales y con las desventajas impuestas por los organizadores.