Por dónde pasan Brasil vs. Noruega y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro se disputa este domingo a las 17 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath
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Este domingo se enfrentan Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado sudamericano parte como favorito en los pronósticos, pero tendrá que estar firme a nivel defensivo para contener a Erling Haaland. Juegan en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, a partir de las 17 (horario argentino), con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, televisación de TyC Sports y DSports, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.
La Verdeamarela se clasificó a la próxima ronda gracias a que superó a Japón por 2 a 1 en el estadio de Houston. El equipo nipón empezó ganando por el tanto de Kaishu Sano, pero la Canarinha lo dio vuelta gracias a un cabezazo de Casemiro y un gol de Gabriel Martinelli en tiempo de descuento. Su próximo escollo serán los Vikingos Rojos, que vencieron a Costa de Marfil por 2 a 1 en el estadio de Dallas gracias a las anotaciones de Antonio Nusa y Erling Haaland (Amad Diallo convirtió para los africanos).
Brasil vs. Noruega: cómo ver online
El partido está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- TyC Sports.
- DSports.
- Paramount+.
Posibles formaciones
- Brasil: Alisson; Danilo o Róger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Danilo dos Santos o Endrick o Gabriel Martinelli, Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Vinícius Jr., y Matheus Cunha.
- Noruega: Örjan Nyland; Marcus Pedersen o Fredrik Aursnes, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Patrick Berg o Fredrik Aursnes, Sander Berge; Alexander Sorloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.
Resultados de Brasil en lo que va del Mundial 2026
- Fecha 1 del Grupo C: Empate 1 a 1 vs. Marruecos - Gol de Vinícius Jr. (Ismael Saibari puso en ventaja parcial a los africanos).
- Fecha 2 del Grupo C: Victoria 3 a 0 vs. Haití - Dos goles de Matheus Cunha y uno de Vinícius Jr.
- Fecha 3 del Grupo C: Victoria 3 a 0 vs. Escocia - Dos goles de Vinícius Jr. y uno de Matheus Cunha.
- 16vos de final: Victoria 2 a 1 vs. Japón - Goles de Casemiro y Gabriel Martinelli (Kaishu Sano puso en ventaja parcial a los asiáticos).
Resultados de Noruega en lo que va del Mundial 2026
- Fecha 1 del Grupo I: Triunfo 4 a 1 vs. Irak - Dos goles de Erling Haaland y uno de Leo Ostigard y Aymen Hussein en contra.
- Fecha 2 del Grupo I: Triunfo 3 a 2 vs. Senegal - Dos goles de Erling Haaland y uno de Marcus Pedersen (Ismaila Sarr anotó los dos tantos de los africanos).
- Fecha 3 del Grupo I: Derrota 4 a 1 vs. Francia - Gol de Thelo Aasgaard (Ousmane Dembélé anotó tres de los cuatro tantos franceses y Désiré Doué hizo el restante)
- 16vos de final: Triunfo 2 a 1 vs. Costa de Marfil - Goles de Antonio Nusa y Erling Haaland (Amad Diallo convirtió para los africanos).
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