Facundo Campazzo, ante Portland, con un pase a lo "Spiderman" que disfrutan en Denver Crédito: captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2020 • 09:07

Se ultiman los detalles para una temporada que está cada día más cerca. El 22 de diciembre comenzará oficialmente la competencia en la NBA y la expectativa crece. De la mano de esa ansiedad se multiplica el deseo por ver a Facundo Campazzo dentro de ese escenario. Por el momento, el argentino aprovecha la pretemporada para demostrar cuáles son sus herramientas. En el partido ante Portland Trail Blazers, que Denver Nuggets ganó por 126-95, jugó un puñado de minutos, pero se las arregló para dejar algunas pinceladas de su talento.

No fue una noche en la que Campazzo entró en la rotación principal del entrenador Michael Malone, lo que generó que el base cordobés no jugase 24 minutos como lo hizo ante Golden State Warriors. Tiene cierta lógica, porque pretende darles rodaje a jugadores como Monte Morris, Gary Harris, PJ Dozier y Will Barton, que en el plan original del técnico son los que tengan más oportunidades para sumarse a la primera unidad de los Nuggets y que sean los que dominen en la segunda. El argentino deberá ganarse esos minutos y trabaja en cada entrenamiento y cada partido para lograrlo.

Campazzo ingresó en el último cuarto cuando faltaban poco más de nueve minutos y con el partido definido. Sin embargo, fue suficiente para mostrar algunos de sus atributos. La salida de un contrataque le permitió sacar un pase de larga distancia, que en Denver lo califican al estilo "Spiderman", que cayó exacto en las manos de PJ Dozier que estaba en una esquina del ataque, lo que le permitió "romper" la primera línea y asistir en el corte al pivote alemán Isaiah Hartenstein.

Un par de ataques después, Campazzo aprovechó un bloque del pivote alemán, Hartenstein lo asistió de pique, lo que le permitió al base argentino ir por el centro de la pintura y sacar un "no look pass" hacia la esquina para que Dozier pudiera anotar de tres puntos. Después, a una mano y de zurda, le dio el balón al gigante Bol Bol para un triple desde el eje de la cancha.

Facundo Campazzo en la charla con el entrenador Michael Malone Crédito: @nuggets

Si bien no estuvo certero en sus dos intentos desde la línea de tres puntos (dos tiros a pie firme, uno no tocó el aro y el otro fue corto) Campazzo estuvo muy rápido para aportar su cuota defensiva, ya que le robó una pelota al turco de Portland, Enes Kanter, y con un pase con efecto invertido asistió a Vlatko Cancar, que "enterró" la pelota sin oposición.

La planilla de Campazzo registró tres asistencias, un rebote y un robo, pero sin puntos. El próximo partido para Denver será este viernes nuevamente ante Portland Trail Blazers y es posible que el base argentino tenga algunos minutos más, ya que Malone podría usarlo para medir cómo maneja la segunda unidad de los Nuggets.

El debut oficial de Campazzo en la NBA se podría producir el 23 de diciembre, cuando Denver se enfrente a Sacramento Kings en el Ball Arena.

Conforme a los criterios de Más información