El desembarco de Facundo Campazzo en la NBA es todo un impacto para el básquetbol argentino. Pero también generó comentarios de todo tipo en los Estados Unidos, ya que inmediatamente se puso en duda sus chances en Denver Nuggets por su talla (1,79 metro) y en los últimos días aparecieron algunos cuestionamientos acerca de las habilidades de base argentino en el aspecto defensivo, toda una rareza, ya que es uno de los puntos fuertes del cordobés. Incluso, su ex compañero de equipo en Real Madrid, Luka Doncic, la estrella de Dallas Mavericks, definió con una grosería cómo se comporta Campazzo en la defensa, pero que explica a la perfección el dolor de cabeza que es para los rivales.

Sin embargo, en los Estados Unidos algunos analistas ponen en dudas las posibilidades de Campazzo y hasta valoran más su costado ofensivo por ser "un gran pasador", mientras que dudan de la agresividad defensiva por su físico. Cuando se resolvió la llegada de Campazzo a Denver TJ McBride, del portal Mile High Sports, dijo que le resultaba extraño que Campazzo se sume a un equipo en el que el puesto tiene muchas alternativas talentosas. Y escribió cosas como: "Suele luchar en defensa y desarrolló algunos trucos ingeniosos para compensar su tamaño, pero esos problemas serán mucho más preocupantes cuando llegue a la NBA. Shane Larkin abusó de él muchas veces y ese será el tipo de jugadores que lo defenderán en los Estados Unidos. Que no se haga ilusiones aquí", analizó.

En los últimos días escribió una nota en la que analizó cómo se repartirán los minutos en los Nuggets y explicó que Campazzo tendrá que lucha con PJ Dozier para entrar en la rotación, ya que el base suplente será Monte Morris. "Dozier es un atleta y un defensor muy superior, pero Campazzo es uno de los pasadores más talentosos y una amenaza ofensiva versátil. Dozier lucha por tirar triples y aún no ha encontrado cómo puede ayudar en el lado ofensivo de la cancha. Dicho esto, una fuente de la liga le dijo a Mile High Sports que no se le dará nada a Campazzo. Tendrá que ganarse su papel como lo han hecho todos los demás en la lista de los Nuggets".

Pero no sólo allí se encontraron dudas acerca de Campazzo en la NBA. En el sitio de la NBA, en el apartado de los Nuggets, publicaron: "Con 5'11" (1,79 metros) y 195 libras (88 kilos, en realidad pesa 82.5 kilos), la defensa de Campazzo sufre como resultado de sus limitaciones físicas (su altura). Sin embargo, no se equivoque al respecto, el jugador de 29 años compite en ese extremo de la cancha y usa su conocimiento para hacer jugadas", explicó Eric Spyropoulos.

Mientras que Casey Keirnan, de AM Hopps, en su canal de YouTube, realizó un análisis de Campazzo y sus posibilidades dentro de la NBA en las que las conclusiones no son alentadoras y todo eso porque comprende que la talla puede ser un impedimento para que pueda sostenerse en la rotación de los Nuggets.

Lo curioso del caso es que mientras desde esos portales hablan de las "debilidades" de Campazzo y dudan acerca de sus destrezas a nivel defensivo, Luka Doncic en una conferencia de prensa habló sobre quien fue su compañero en Real Madrid y dijo: "Es insoportable (pain in the ass) para la defensa. Lamento la expresión, ya se me ha olvidado cómo hablar en público". Y agregó: "Se merece estar aquí. Voy a alentarlo en todos los partidos, excepto cuando juegue contra nosotros. Se va a adaptar muy rápido. Quizá va a necesitar unos partidos, pero creo que se va a adaptar muy rápido y que no tendrá ningún problema", finalizó Doncic.

Campazzo no desconoce esta particularidad respecto a la desconfianza que genera su altura, en la charla con LA NACION, explicó que es un tema que sabe con el que lucha desde que comenzó a picar una pelota: "Con el tema de la altura es algo que lidié toda mi vida, desde que empecé a jugar en el Municipal, en Córdoba, hasta el último día en España. Yo no juego para demostrarle a los demás que puedo hacerlo, quizá en algún momento me pasaba, porque me afloraba el costado competitivo. Pero la realidad es que juego porque amo jugar al básquet, creo que es lo único que sé hacer, amo estar adentro de una cancha, ser parte de un equipo, perder, ganar, pelear por títulos".

La realidad marca que las dudas acerca de Campazzo casi que no tienen sentido, porque dejó Real Madrid, el equipo más poderoso por fuera de la NBA, con valoraciones que dejan en evidencia que le sobran argumentos para creer que puede ser parte de la liga de los Estados Unidos. "Campazzo es el mejor base de Europa", dijo el base español Sergio Llull, tras consagrarse como campeón del mundo con su país.

En este contexto, cada una de las críticas de los especialistas vinculados a la NBA (que suelen tener desconfianza con los jugadores que no son estadounidenses), resultan un poco apresuradas y algo desmedidas para un Campazzo que puso de rodillas al básquetbol europeo.

