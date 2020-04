Nueva York ha eliminado más de 1.700 aros de baloncesto de toda la ciudad debido al Coronavirus. Otras ciudades como Filadelfia, Charlotte, Baltimore y Memphis están comenzando a hacer lo mismo. Crédito: twitter / Lee Harvey @ MusikFan4Life

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020 • 15:00

El impacto del coronavirus en Nueva York resulta estremecedor. Las cifras de los contagios son alarmantes y uno de los puntos de conflicto allí fue muchos de los que no respetaban las restricciones de circulación y de distanciamiento social en la ciudad estaba relacionado con aquellos que iban a los parques a jugar al básquetbol. La cuna de la mayoría de las estrellas de la NBA . Eso generó que el alcalde Bill de Blasio tome la determinación de retirar los aros: "No habrá partidos de baloncesto porque no habrá aros. Es un deporte de contacto y el riesgo de contagio es evidente", explicó.

En los últimos días, los funcionarios del Departamento de Parques tuvieron una tarea muy intensa, ya que destornillado más de 1.700 aros en los cinco distritos de Nueva York: Queens, Brooklyn, Staten Island, Bronx y Manhattan. Canchas emblemáticas como las de Rucker Park, The Cage, McCarren Park y Dyckman Park lucen desiertas según se advierte en algunas imágenes en redes sociales.

WASHINGTON, DC - 1 DE ABRIL: Se retiraron los aros de baloncesto en una cancha de baloncesto del Departamento de Parques y Recreación el 1 de abril de 2020 en Washington, DC. A partir del 1 de abril, toda la región de la capital nacional está bajo órdenes de quedarse en casa , que prohíbe Fuente: AFP - Crédito: Drew Angerer/Getty Images/AFP

En los Estados Unidos es una medida que está siendo replicada en otras ciudades como Baltimore, Memphis, Filadelfia y Charlotte. Otras determinaciones que se tomaron es bloquear los aros con unas tablas cruzadas, como se informó desde Chicago. También se tomó la misma determinación en Indiana, New Orleans y en casi todo el estado de California. En Venice Beach, puntualmente el playground donde se filmó la película "Los Blancos No pueden Saltar", se decidió cerrarlo porque nadie respetaba el distanciamiento social.

Un empleado de Obras Públicas de Pittsburgh retira un aro de baloncesto de una cancha en el lado norte de Pittsburgh, el lunes 30 de marzo de 2020. Los bordes fueron retirados porque las personas no seguían las reglas de distanciamiento social mientras usaban las canchas durante el fin de semana. Fuente: AP - Crédito: Gene J. Puskar

Algunas ex figuras de la NBA le contaron a Marca, de España, cómo se vive en Nueva York esta pandemia. José Manuel Calderón, ex Cleveland, Lakers, Knicks, entre otros, ahora trabaja en el sindicato de jugadores de la NBA en Nueva York, relató: "Las medidas no son tan estrictas como las que hay en España. Los chicos llevan dos semanas sin colegio, pero todavía puedes salir al parque sólo con tu familia, sin juntarte con nadie, a dar un paseo o a sacar al perro".

Además, el ex ala pivote brasileño Tiago Splitter, que ahora es entrenador asistente de los Nets, contó en Radio Marca que viven cada día con mucha preocupación: "No tenemos previsión sobre cuándo vamos a entrenar, ya no digo sobre jugar. No lo sabe nadie. Todo esto trae mucha incertidumbre. De hecho, ni siquiera sabemos si tenemos que usar mascarillas. Cada día dicen una cosa. Es una locura".