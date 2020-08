Fuente: Archivo - Crédito: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de agosto de 2020 • 13:45

El exbasquetbolista Manu Ginóbili pudo haber perdido la vida durante su luna de miel en el año 2004, según reveló en la película documental Reset: volver a empezar, que protagoniza su otrora compañero en la selección argentina y los San Antonio Spurs, Fabricio Oberto.

"Me tiré a la banquina y empezamos a derrapar. Podría haber matado a alguien, estamparme contra un árbol, caído en un precipicio o dármela de frente contra ese tipo", cuenta el mejor jugador argentino de la historia en el film que narra la vida de Oberto.

Crédito: Fuente: Captura película Reset

Ginóbili disfrutó de su luna de miel en Villa La Angostura, en la previa de los Juegos Olímpicos de Atenas, donde el combinado nacional se consagraría campeón, en una de las gestas más importantes de la historia deportiva argentina.

"No me maté de pedo. Se me vino un auto de frente, pasando un camión en una curva. No había Juego Olímpico, no había más carrera, no había nada. Era una moneda al aire", reveló.

En ese sentido, consideró que la suerte está "menospreciada": "Dos millones de factores que son literalmente suerte, que te podrían haber salido para el culo, y bueno, terminaron saliendo, pero uno se va acomodando, va aprendiendo".

En la entrevista, transcurrida en marzo de 2019, Ginóbili le cuenta a su colega que no tiene la necesidad de "transpirar" y hacer actividad física, a diferencia del también músico, que escaló el Aconcagua y anduvo en moto por los desiertos de la Patagonia y Marruecos.

"En Argentina estuve tres meses. El último mes y medio, no hice absolutamente nada más que ir a la playa, charlar con mis amigos, estar con mis hijos. Y no sentí en ningún momento ganas de entrenar, salir a correr", diferenció el genio bahiense.

Sin embargo, admite que le "divierte mucho" jugar al tenis y andar en bicicleta, pero bendice no tener que "hacer tres horas de preparación antes, de movilidad articular, kinesiólogo después, ver videos sobre lo que hice mal y bien. Son todas cosas que te terminaban cargando de información. Ahora estoy disfrutando todo lo otro. Y no tengo planes inmediatos de cambiar nada".