Juicio laboral histórico en el deporte: PSG deberá pagarle € 61 millones a Mbappé (que quería 263)

En un caso sin precedentes en la historia reciente del fútbol profesional, el Consejo de Prud’hommes de París condenó a Paris Saint-Germain a pagar 61 millones de euros (más de 70 millones de dólares) a Kylian Mbappé, en concepto de salarios impagos y primas no abonadas. La sentencia se enmarca en un conflicto de proporciones récord entre el delantero francés y su exclub, iniciado tras la abrupta salida del jugador rumbo a Real Madrid.

El fallo representa un hito en materia de relaciones laborales en el deporte profesional, tanto por el monto concedido como por el rechazo integral a las demandas reconvencionales que había presentado el club. PSG, que reclamaba 440 millones de euros a su exjugador por presuntos daños contractuales y pérdida de oportunidad, no obtuvo respaldo alguno por parte del tribunal. Además del pago millonario, la resolución ordena al club publicar la sentencia completa durante un mes en la portada de su sitio de internet.

La sentencia fue dictada por mayoría de los cuatro magistrados laborales que integran el tribunal, tras semanas de deliberación. La defensa del jugador había llevado el caso ante el Consejo tras una audiencia celebrada el 16 de noviembre, en la que Mbappé reclamó 263 millones de euros, mientras que PSG exigía esos 440 millones por “mala fe” del futbolista. Ambas cifras fueron descartadas por el tribunal, que se centró exclusivamente en los conceptos salariales impagos. Según precisaron medios franceses, como L’Équipe, el jugador reclamaba haberes correspondientes a abril, mayo y junio de 2024, además de una prima de ética y una prima de firma previstas en su contrato. La corte consideró probado que esos pagos no fueron efectuados, y recordó que la propia liga francesa ya había reconocido la existencia de esas deudas en resoluciones emitidas en septiembre y octubre del año pasado.

Mbappé se marchó de PSG en malos términos, en conflicto con el club, que le reprocha haber ocultado su plan de pasar a Real Madrid sin permitirle venderlo a un buen precio. FRANCK FIFE� - AFP�

Los abogados del futbolista sostuvieron además que PSG nunca presentó pruebas de su supuesto argumento: que Mbappé había aceptado condonar esas sumas a través de un acuerdo informal vinculado con su reincorporación al plantel. Ante la falta de documentación, la defensa del club fue descartada.

A la salida del tribunal, las abogadas del delantero, Frédérique Cassereau y Delphine Verheyden, insistieron en la dimensión laboral del conflicto: “Hemos hecho todo durante más de 18 meses para reducir este litigio a los meses de salarios y a la prima que se debía. Por lo tanto, es una victoria. No es en absoluto un tema personal. Simplemente, es la idea de que hay un principio fundamental: cuando se realiza un trabajo, se cobra por ello”, señalaron ante la prensa. Además, destacaron que el tribunal ordenó la ejecución provisional del fallo, lo que obliga a PSG a pagar de inmediato. “El fútbol no es una zona sin ley. Esperamos que PSG pueda ejecutarlo espontáneamente, sin que tengamos que pasar por la vía de un alguacil. Eso sería elegante”, añadieron.

La relación entre Mbappé y el club parisino se rompió en 2023, cuando el delantero decidió no extender su contrato, que expiraría en junio de 2024. Esa decisión privó a PSG de obtener un ingreso por una transferencia, después de que gastara 180 millones de euros para incorporarlo, y pese a haberle ofrecido en 2022 el contrato más lucrativo de su historia. Como represalia, el atacante fue apartado de la gira de pretemporada y obligado a entrenarse con los suplentes. Más tarde fue reincorporado tras una negociación interna cuyas condiciones formaron parte del litigio.

Kylian Mbappé dejó París en agosto de 2024 y ya lleva más de una temporada con Real Madrid Miguel Oses - AP

En el marco de su demanda, el club alegó que el jugador había ocultado durante once meses, entre julio de 2022 y junio de 2023, su decisión de no renovar, impidiéndole ejecutar una venta a buen precio. Entre sus argumentos incluyó una oferta formal de 300 millones de euros del club saudita Al-Hilal, rechazada por el futbolista en julio de 2023. Solo por ese concepto, PSG reclamaba 180 millones de euros dentro del monto total exigido como resarcimiento, la cifra que había pagado en su momento al club Monaco.

Por su parte, los asesores legales de Mbappé remarcaron que el jugador “cumplió escrupulosamente con sus obligaciones deportivas y contractuales durante siete años y hasta el último día. Hizo todo lo posible para evitar litigios, incluso llegando a retirar una denuncia de acoso en un espíritu de conciliación. En total, estuvo reclamando sus salarios y bonificaciones durante más de 18 meses”. El club negó haber ejercido hostigamiento y destacó que el delantero participó en 94% del total de los partidos oficiales durante la temporada 2023/2024, siempre en condiciones acordes con la Carta del Fútbol Profesional. No obstante, esos aspectos no fueron considerados relevantes por el tribunal para resolver sobre el fondo del caso.

Mbappé se erigió en el máximo anotador histórico de Paris Saint-Germain, con 256 tantos en 308 presencias, pero se fue sin haber conquistado la Champions League, que el club consiguió al año siguiente. Matthias Schrader - AP

“Paris Saint-Germain toma nota de la decisión pronunciada por el Consejo de Prud’hommes de París, la cual ejecutará, al tiempo que se reserva el derecho de apelar“, anunció el club, según difundió L’Équipe. Y continuó, en el mismo en un comunicado: “El club siempre actuó de buena fe y con integridad, y continuará haciéndolo. Ahora mira hacia el futuro, fundado en la unidad y el éxito colectivo, y desea al jugador lo mejor para el resto de su carrera”.

Mbappé dejó PSG a mitad de 2024 como jugador libre, tras afrontar siete temporadas en el club, con seis títulos de campeón de Ligue 1 y el récord de goles de la entidad: 256 en 308 partidos. Posteriormente, el equipo parisino conquistó por primera vez la Champions League, aunque ya sin su principal figura en el plantel. El fallo cierra, al menos de forma parcial, uno de los capítulos más conflictivos entre una entidad deportiva y una superestrella; el proceso continúa abierto a la vía de apelación.