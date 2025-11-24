El divertido desafío de tiros al aro entre Manu Ginóbili y un robot

Los robots ya son una realidad y cada vez pueden hacer más acciones complejas y sofisticadas que le compiten de igual a igual a cualquier ser humano. Para comprobar esta teoría, Manu Ginóbili participó en un desafío en un video del famoso youtuber estadounidense MrBeast titulado “World’s Fastest Man Vs Robot”, donde se enfrentó a un robot de básquetbol de élite en Tokio, Japón. El resultado fue un clip muy divertido donde el argentino tuvo que dar lo mejor de sí para competir contra la máquina.

El reto consistía en una competencia de tiro en la que el primero en encestar dos veces ganaba. Ginóbili metió el primer tiro, pero falló el segundo, que debía lanzarse hacia un aro rodeado de filosas puntas metálicas, mientras que el robot anotó las dos veces con precisión y consistencia, logrando una victoria impecable sobre el ex basquetbolista de la selección argentina y de San Antonio Spurs de la NBA.

Ginóbili y su preparación para el reto

Esta serie de videos presenta a distintos atletas de élite compitiendo contra robots avanzados en diferentes deportes, con Ginóbili representando al básquet en este inusual duelo entre humanos y máquinas creado por MrBeast. El evento formó parte de la exploración que lleva a cabo el creador de contenido, sobre si los humanos o los robots tienen ventaja en desafíos físicos y de habilidad.

Ginóbili compartió la experiencia en sus redes sociales y aseguró que nunca imaginó que iba a tirar al aro contra un robot. El deportista reconoció la capacidad de tiro del robot y agradeció al equipo de MrBeast por haberlo llamado. “La máquina tira bien, eh!”, bromeó el bahiense.

El posteo de Manu contando su experiencia

“Tokio, MrBeast y robots. Nunca pensé que iba a terminar compitiendo contra un robot en Tokio, pero acá estamos! MrBeast me invitó a su nuevo video “Man vs. Robot” para ver quién tira mejor al aro. La máquina tira bien, eh! Me divertí muchísimo y fue una muy buena experiencia conocer al equipo de Jimmy. Aprendí mucho viéndolos trabajar. ¡Gracias por pensar en mí para esto! ¡Espero que volvamos a cruzarnos!“, escribió Manu en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 1.4 millones de seguidores de todas las latitudes.

MrBeast es el creador de contenido más importante del mundo en la actualidad (Foto: @mrbeast)

MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, es famoso por ser uno de los creadores de contenido más exitosos y seguidos en YouTube, con más de 395 millones de suscriptores. Se hizo conocido por producir videos de alto impacto donde realiza retos extremos y ofrece grandes premios en efectivo, además de acciones filantrópicas, como regalar dinero a personas necesitadas o construir pozos de agua en África. Su video que se volvió viral y marcó un antes y un después fue uno en el que regaló 10.000 dólares a una persona sin hogar, lo que lo llevó a enfocar sus producciones hacia actos de generosidad y competencia masiva.

MrBeast se destaca por su capacidad para crear contenido original y viral, con altos presupuestos y enormes audiencias, combinando entretenimiento con iniciativas solidarias. También expandió su imperio más allá de YouTube, creando negocios como Feastables (barras de chocolate justas para productores) y MrBeast Burgers, que funciona con cocinas fantasma en Estados Unidos. Su éxito radica en mezclar desafíos absurdos y creativos con grandes recompensas monetarias y un constante análisis para producir videos que generen cientos de millones de vistas. Hoy en día, es el creador de contenido más importante del mundo, por eso Ginóbili, cuatro veces campeón de la NBA, no pudo resistirse a participar en una de sus creaciones.