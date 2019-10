Diego Morini SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2019 • 17:01

Parece imposible, pero en el universo de la NBA cualquier situación se vuelve realidad. Un jugador puede medir menos y otro tener algunos centímetros más de talla. Así de contundente y explosivo. La liga más poderosa en el planeta básquetbol tomó una determinación que sacude su mundo en términos de espectacularidad y marketing.

Cuando comenzó a agitarse el tema, comenzaron las miradas atentas a las noticias que llegaban de cada una de las franquicias, que se vieron obligadas a dar a conocer la altura real de cada uno de sus jugadores. En ese control se supo, por ejemplo, que una estrella como Kevin Durant creció dos centímetros (de 2,06 a 2,08) y que la nueva figura Zion Williamson dejó de ser un tanque de 2,01 metros para ser uno de 1,98.

Zion Williamson (New Orleans Pelicans) dejó de ser un tanque de 2,01 Fuente: AP

En los primeros días de octubre, la NBA envió una circular a los treinta equipos en la que los instó a dar parte de la altura y edad oficiales de los jugadores de forma renovada. al momento de difundir la talla, debe darse sin zapatillas. Las franquicias, en cambio, estaban apegadas desde casi siempre a dar el registro con calzado incluido, factor que permitía "jugar" con la altura de muchos de sus jugadores. El periodista Marc Stein, en New York Times, fue el primero en anunciar que la liga iba a pedir la precisión en las alturas durante la primera semana del training camp (pretemporada).

Ante este pedido se alzaron varias voces que cuestionan, de alguna manera, esta determinación. Uno de los que se pronunció fue Stephen Curry, que en una entrevista con Anthony Slater de The Athletic, dijo: "Sin zapatillas, oficialmente mido 1,88, pero yo no juego al básquetbol sin calzado".

Kevin Durant, pasó de medir 2,06 metros a 2,13 y explicó que mentía en su altura para que no lo encasillen como un "hombre alto" en la NBA Fuente: AFP

"Mido casi 2,11 descalzo, así que con zapatillas mido 2,13. Me gusta enredar con ese tema porque me lo preguntan tantas veces. es solo una forma de vacilar a la gente. Siempre me ha parecido mejor decir que soy un alero de 2,06, porque es una altura que encaja en esa posición. Si hubiera dicho que medía más habrían empezado a decir que era un ala pivote". La declaración le pertenece a Kevin Durant, de la NBA que seguirá su carrera en Brooklyn Nets.

Otros dos casos que también estaban registrados con centímetros de menos son dos gigantes de Dallas Mavericks: el serbio Boban Marjanovic, de 2,21 metros a 2,24, y el letón Kristaps Porzingis, de 2,18 metros, a 2,21.

Draymond Green, de Golden State Warriors: su altura real es 1,96 Fuente: AP

Las nuevas mediciones de la NBA generaron cierto revuelo porque, por ejemplo, uno de los multicampeones con Golden State Warriors, Draymond Green, ya que pasó de tener una altura registrada de 2,01 metros a 1,96. Estas diferencias solían utilizarse para tratar de intimidar a un rival presentando un jugador por encima de los dos metros y lo todo lo que eso implica. Sin embargo, la mirada es diferente en la competencia cuando se habla de un basquetbolista por debajo de esa marca. Green dijo que no lo preocupa lo que se diga sobre su talla y en la misma frecuencia está su entrenador, Steve Kerr: "Todos quieren ser más altos, así que no importa. Si el chico puede jugar, puede jugar. No me importa lo alto que sea Draymond, es bastante bueno".

Muchas miradas estaban sobre la talla de la nueva figura de la NBA, Zion Williamson. Es que en la Universidad de Duke se consignaba que medía 6 pies y 7 pulgadas, es decir 2,01 metros. Una altura que lo ubicaba como un ala pivote. Pero ahora, oficialmente, en la NBA, mide 6 pies y 6 pulgadas, 1,98 metros. En el caso de Zion, lo que impacta es la capacidad atlética que tiene, ya que tiene un peso 129 kilos y se desplaza con mucha naturalidad en el campo. La diferencia, por lo general, se produce porque muchos equipos miden la altura de los jugadores con las zapatillas calzadas, algo que no suele ocurrir en el básquetbol europeo.

Quizá la diferencia más importante es la de Marvin Bagley III, de Sacramento Kings, que tenía un registro de 2,11 metros y cuando se exigió la nueva medición se determinó que en realidad el pivote tiene una talla de 2,03. También se suma a la lista Dwight Howard que se presentaba como un gigante de 2,11 metros y en realidad es un gigante de 2,06.

Marvin Bagley III, de Sacramento Kings, tiene en realidad una talla de 2,03 Fuente: AP

La cantidad de casos de alturas adulteradas es grande y para algunos jugadores hasta resulta muy curioso cómo modificaron la medida. J.J. Barea, de Dallas Mavericks, que hasta se burló de las medidas que le adjudicaban anteriormente: "Las primeras veces que lo escuchaba en los altavoces de un pabellón me daba risa. Yo y las otras 20.000 personas que había allí sabían que yo no mido 1.83 metros. Mido 1,78. y eso en los días buenos". Un caso similar, aunque afuera de la NBA, es el de Facundo Campazzo, sobre el que también hubo diferencias acerca de su altura. Se llegó a presentar una planilla no oficial con una altura de 1.84 (en el Mundial de España 2014), cuando en realidad el base argentino mide 1,79.

En los jugadores perimetrales son varios los que estaban por encima de su altura real, como por ejemplo Isaiah Thomas, de Washington Wizards, que pasó de 1,75 metros a 1,73. De la misma forma que el base Kyrie Irving, de los Nets, pasó de 1,91 a 1,88 metros. Harrison Barnes estaba anotado con 2,03 y en realidad mide 1,98. Lo mismo sucede con el esloveno Luka Doncic, que pasó de 2,01 metros a 1,98, mientras que el base Derrick Rose que estaba en 1,91 metros en realidad mide 1,85.

"Cuando hablo con mujeres, mido 2,13 metros", le dijo Durant al Wall Street Journal. "Es más, una cuestión para los aficionados que para los jugadores", afirmó Stephen Curry.