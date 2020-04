Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de abril de 2020 • 08:57

Cada palabra de Luis Scola lleva contenido. Y su mirada siempre suele ir un poco más allá. Simplemente dice lo que piensa y siente. No busca, usualmente, ser políticamente correcto. Y en este contexto de pandemia, de medidas preventivas, de determinaciones fuertes en la Argentina, el capitán de la selección argentina de básquetbol dejó una reflexión que pretende la unión de la gente detrás de un objetivo común que es salir de la crisis que genera el coronavirus : "Es una oportunidad genial para dejar de lado toda esta pavada política. Hace una semana un amigo, me empieza a hablar de los K y de Macri. Y le dije, ya está, ya fue todo ese tema. Hoy Alberto Fernández es tu Ginóbili, tu Messi, tu Maradona... Somos todos hinchas para que le vaya lo mejor posible ".

Y continuó desde Italia, donde vive desde hace meses, ya que es jugador de Olimpia Milano : "Pero también debemos ser hinchas de Conte (Giuseppe, el presidente del Consejo de Ministros), acá en Italia, y de Trump (Donald) en los Estados Unidos... No es momento en estas banderas políticas. Y la verdad que creo que en la Argentina, sin ser especialista, se tomaron medidas que están buenas. Yo lo tomé alguno buenísimo porque se hicieron cosas antes que los demás y da la sensación que la cosa va un poco más lenta que en otros lugares. Todo eso está buenísimo. Ahora, no podemos compararnos con China, Corea o los Estados Unidos. Son culturas diferentes y tienen un poder que nosotros no tenemos. Tal vez, tengamos algo de lo que es España o Italia, pero ellos tienen una economía y una cultura diferentes. Tal vez nosotros compensamos por tener "el diario del lunes". De todas formas siento que no debemos pensar que no nos va a pasar nada, al contrario deberíamos imaginar un escenario similar a lo que les pasó a ellos. Eso nos mantiene alertas", contó en el programa Arqueros, Ilusionistas y Goleadores , en radio Oktubre 94.7.

Luis Scola, durante el inolvidable Mundial de China, en donde Argentina fue subcampeón Fuente: Reuters

Y en este contexto, resulta lógico que se lo consulte acerca de su participación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y su mirad está por encima del acontecimiento deportivo: "Es difícil sacar algo en limpio ahora. No había ni pensando en Tokio. Me da la sensación que mucha gente no toma la misma dimensión que yo de lo que está pasando con este virus. El hecho de estar pensando si alguien va a jugar o no un Juego Olímpico me parece desproporcionado. Hay muchas cosas más importantes en las que preocuparse. Es irrelevante saber si voy a estar o no".

Al estilo Scola, siempre esperando dejar su mensaje lo más claro posible y siendo contundente, extendió su explicación: " Y cuando digo que no sé si voy a estar en Tokio, no es porque me estoy debatiendo a ver si tomo una decisión, sino porque no sé si va a haber Tokio y nadie lo sabe. No estoy en una encrucijada, no estoy analizando nada . Cuando uno tiene 40 años, un año más es un golpe, las chances de jugar son menos porque en cualquier contexto son menos. Me encantarían jugar en Tokio y también que no se hubieran suspendido los Juegos Olímpicos. Si puedo, voy a estar y va a estar buenísimo. Si las cosas se acomodan, las energías estarán ahí puestas".

En la charla contó el capitán de la selección que se levanta muy temprano, que ayuda a sus hijos con las tareas de la escuela y que se entrena por dos horas cada tarde. No elude ninguna pregunta, por eso cuando lo consulta acerca de si su participación en Tokio 2021 puede estar condicionada a lo que resuelva hacer Sergio Hernández, Scola dijo: "El Oveja Hernández es todo. Si él no está, va a ser todo completamente diferente. Tomará la decisión que tenga que tomar y yo tomaré la que tenga que tomar. No voy a decirte que si él no está, no voy a los Juegos".