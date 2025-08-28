En qué canal pasan Argentina vs. Puerto Rico por la AmeriCup 2025 hoy

La selección argentina de básquet enfrenta este jueves desde las 21.40 (hora argentina) a Puerto Rico por los cuartos de final de la AmeriCup 2025 que se desarrolla en Nicaragua con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del certamen en el que intentará defender el título que obtuvo en Recife 2022.

El encuentro se desarrolla en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports 2 y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Courtside 1891.

La previa de Argentina vs. Puerto Rico

La albiceleste comenzó el torneo con un triunfo sobre Nicaragua 94 a 70. Luego, perdió contra la Dominicana dirigida por Néstor ‘Che’ García 84 a 83 en tiempo suplementario en un partido escandaloso porque ni bien culminó jugadores de ambos equipos se trenzaron a golpes de puño en un conflicto que iniciaron los deportistas centroamericanos. Ello derivó en una sanción para Juan Pablo Vaulet, Francisco Cáffaro y Gonzalo Bressán -todavía debe un juego- y obligó al equipo albiceleste a vencer a Colombia para avanzar a los playoffs, lo que consiguió por 84 a 83 con un doble sobre la chicharra de Nicolás Brussino.

Puerto Rico, por su parte, es uno de los candidatos a quedarse con el trofeo, más allá de que cerró la primera etapa con una derrota ante Canadá 82 a 73 y fue escolta en el Grupo B. Previamente, logró triunfos sobre Panamá 93 a 59 y Venezuela 97 a 70.

El conjunto dirigido por Pablo Prigioni intenta defender la corona que logró en Recife 2022, pero no afronta el certamen con todas sus figuras -no están Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola, entre otros- sino con un plantel con mayoría de jóvenes que el DT necesita que adquieran rodaje porque los utilizará en el inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2027 en noviembre a raíz de no podrán estar los jugadores que disputan la Euroliga.

El equipo tiene un promedio de 24 años. Nueve de los convocados afrontan su primer torneo oficial con la selección mayor mientras que José Vildoza, Brussino y Juan Pablo Vaulet aportan su experiencia tras haber sido parte del equipo campeón en Recife 2022.

Plantel de la selección argentina para el partido vs. Puerto Rico

1 - Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pívot - 25 años

6 - Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años

9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años

10 - Gonzalo Corbalán - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años

11 - José Vildoza - Bàsquet Girona - (España) - Base - 29 años

16 - Dylan Bordon - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años

20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años

21 - Juan Fernández - Bàsquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años

22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años

23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años

44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años

El plantel de la selección argentina en la AmeriCup 2025 CAB - FIBA Américas

Si la albiceleste se impone a Puerto Rico, avanzará a las semifinales y jugará ante el ganador del cruce entre Canadá y Colombia. En la parte baja del cuadro juegan República Dominicana vs. Brasil y Uruguay vs. Estados Unidos.