La Liga ACB de básquetbol que se define toda en el pabellón Fuente de San Luis y sin público, tuvo acción hoy. En España se busca un campeón y quien fue una figura determinante con números increíbles en uno de los partidos que se jugaron este lunes fue el argentino Facundo Campazzo.

En el enorme triunfo de Real Madrid sobre Valencia Basket por 95 a 90 en un partido correspondiente al grupo B de la rueda final de la Liga española, el base argentino se despachó con un 'doble-doble' y una planilla formidable: 29 puntos, 11 asistencias, tres robos y dos rebotes; con un 42 de valoración, la más alta en en club en 25 años desde los 45 del lituano Arvydas Sabonis. Todo en 37 minutos de juego. En el primer tiempo, el basquetbolista del seleccionado argentino llevaba 17 puntos, cinco asistencias y dos robos.

Números fabulosos los que consiguió Campazzo en un partido duro, con un trámite parejo desde el comienzo y con un primer tiempo que finalizó 56-52 para el merengue. El equipo que dirige Pablo Laso necesitaba de manera urgente un triunfo ya que venía de caer el pasado sábado frente a San Pablo Burgos en el segundo partido que disputó de esta serie final de la Liga. Vale destacar que a las semifinales se clasifican los dos mejores de las dos zonas de seis equipos.

El otro argentino que también tuvo un buen desempeño fue Gabriel Deck aportando 14 puntos en 25 minutos, pero su labor defensiva fue determinante y eso lo hizo saber su compañero Facundo Campazzo en declaraciones luego del partido. Cuando uno de los periodistas de la transmisión le preguntó al jugador cordobés su opinión sobre el santiagueño por "defender bien a todos y hasta por hacer asados", la figura del partido le respondió: "Gabi hace ricos asados", también agregó que "no me sorprende nada de él, siempre está preparado para defender a todos, te da cosas que no figuran en las estadísticas", cerró. Por otra parte, Nicolás Laprovittola no sumó minutos en el juego.

Real Madrid deberá disputar su próximo compromiso el miércoles a las 13.30, hora de Argentina, frente a Andorra. Con una victoria se acomodará en los primeros puestos, pero deberá mirar de reojo a Valencia Básquet y a San Pablo Burgos que también están entre los líderes del grupo B. Por otra parte Barcelona, con Leandro Bolmaro juega mañana a las 13.30 frente a Bilbao Basket. El blaugrana ganó los tres partidos que disputó.

