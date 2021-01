Facundo Campazzo frente al español Ricky Rubio; Denver le ganó a Minnesota y el base cordobés fue una de las figuras de los Nuggets Fuente: AP

La noche que estaba esperando, la oportunidad exacta para demostrar por qué está en la NBA. Facundo Campazzo tuvo su mejor producción en Denver Nuggets, con cinco triples, lo que despertó todo tipo de comentarios. Las reacciones de sus compañeros y de su entrenador permiten comprender cómo se expresó el cordobés en el duelo ante Minnesota Timberwolves y lo que provocó en las redes sociales son una buena muestra de cómo se esperaba que el base argentino pudiese demostrar todo su talento.

"Sé que ha sido frustrante para él... no jugar con la habilidad que sabe que es capaz de hacer, que yo sé que es capaz de hacer, y esta noche fue su noche. No solo por los cinco triples. También fue la defensa. Facu es un tipo que la gente no entiende... es un muy buen defensor, tiene manos activas, se hace cargo. Por eso amo a Facu Campazzo, porque juega en ambos extremos de la cancha". La frase del entrenador de los Nuggets, Mike Malone, es una ejemplo perfecto de la tarea que cumplió Campazzo ante Minnesota: 15 puntos con 5 de 7 triples, 2 asistencias, 3 robos, una falta de ataque ganada y una tapa.

"Trabajé muy duro para llegar acá, así que voy a tratar de aprovechar cada oportunidad. Me sentí bien, es una sensación asombrosa ahora mismo. Trato de dar el 100% en cada lado del campo, trato de dar la vida en defensa y de tomar las decisiones correctas. Estoy contento por la victoria, la necesitábamos, trabajamos muy duro para esto. Veníamos de un par de derrotas muy duras. En lo personal me siento muy bien, mis compañeros y el cuerpo técnico me dan esa confianza, así que trato de aprovechar cada minuto que me toque, ya sea adentro de la cancha o afuera alentando a mis compañeros", dijo Campazzo en la conferencia de prensa.

En las redes sociales, la reacción de ex compañeros fue inmediata, ya que Manu Ginóbili publicó en su cuenta de Twitter: "4ta tripleta de @facucampazzo !Excelente! Necesitaba un partido así. Lo grité fuerte! 5to!! 15 puntitos para el pequeño gigante!". Y en el mismo momento, Andrés Chapu Nocioni, se expresó así: "Había que tener paciencia. Nunca es sencilla la adaptación. Incluso todavía falta. Pero qué hermoso ver cómo Facu es capaz de hacerlo. Y esto no es nada comparado con lo que puede llegar a hacer con más confianza de los compañeros". Y volvió a publicar: "Y una cosa más, como dije hace poco en una nota, es clave que Facu sea sólido con el tiro a pie firme. Si se vuelve definitivamente efectivo en ese rubro, ya habrá dado un enorme salto para su tiempo en cancha".

El entrenador de Denver, continuó con sus consideraciones acerca de Campazzo, ya que de alguna manera fue él quien pidió por el argentino cuando muchos dudaban de su desembarco: "La mejor parte de Facundo no fue ver su gran noche o el impacto indiscutible que tuvo en el partido, sino ver a sus compañeros alegrarse por él y cómo lo abrazaron luego de tanto esfuerzo". Acerca de esta particularidad, Jamal Murray, una de las estrellas de equipo, agregó: "Vos podías ver cómo el banco se levantaba en cada triple que metía. Cada jugada que hizo fue una gran jugada. Simplemente juega muy duro. Me encantan los chicos que juegan duro todas las noches, incluso cuando no tienen su tiro. Verlo romper el hielo... significó mucho. Estuvo activo en la defensa, leyendo líneas de pase, salvándonos en transición, anotando algunos triples y haciendo grandes pases... es bueno verlo finalmente encontrar su ritmo. Le llevó un tiempo, pero es bueno ver un partido en el que entiende que debe estar en ciertas áreas y puede jugar más. ".

Mientras que Nikola Jokic, el gigante serbio de los Nuggets, fue claro en su mensaje acerca de Campazzo: "Lo que él hace por nosotros es eso... Son jugadas que cambian el partido. Ojalá lo haga todo el tiempo. Personalmente sé lo que puede hacer. En ese último cuarto tuvo mucha energía, defensivamente estaba presionando a cancha completa... sé lo que puede hacer, así que no estoy sorprendido. Anotó muchos triples, lo encontramos y tiró con confianza. Está trabajando en su tiro cada día, no me sorprende".

La producción de Campazzo significó mucho más que la tarea destacada de un jugador nuevo dentro de la NBA. Tanto que el Denver Post, como respuesta a otros medios que habían publicado algunos textos acerca de la incertidumbre que generaba la contratación de un jugador de la talla del argentino (1,79 metro), abre su portal de deportes con una nota con este título: "Campazzo demuestra que los escépticos se equivocaron: puede cambiar el juego".

Título de Denver Post: "Campazzo demuestra que los escépticos se equivocaron: puede cambiar el juego"

Y por último, Malone, explicó lo que implica para el equipo que el base argentino pueda encontrar rápidamente su lugar, ya que encontrar ritmo y comprender sistemas no es una tarea sencilla en la NBA: "No es fácil, para Facu, ni para todos nuestros nuevos jugadores que llegan al equipo, ingresar en un nuevo sistema. No sucede de la noche a la mañana. Hemos tenido mucha continuidad en los últimos años, pero en este tenemos a Green (JaMychal), Facu, Hartenstein (Isaiah). Llevará un tiempo para que se sientan cómodos. Hoy fue una buena noche en ese sentido, y esperamos poder construir desde ese lugar".

