Facundo Campazzo se va a Estrella Roja, de Serbia, y compartirá el equipo con Luca Vildoza

Dieciocho días después de quedar fuera de la NBA y tras convertirse en agente libre, Facundo Campazzo tiene confirmado un nuevo sitio en el básquetbol. En la elite, pero de Europa: competirá en Estrella Roja, de Serbia, que está participando en la Euroliga, el mejor torneo de clubes/franquicias después del de Estados Unidos. Y en Belgrado compartirá el plantel con un compañero del seleccionado.

El capitán del equipo nacional argentino fue desafectado de Dallas Mavericks el 28 de noviembre. Le había costado mucho a su agente, Claudio Villanueva, conseguirle un lugar en la NBA en esta temporada, cosa que obtuvo a último momento. Luego, el cordobés jugó pocos partidos y pocos minutos bajo el mando del entrenador Jason Kidd, hasta que la organización texana lo despidió con un “thank you, @facucampazzo” (”gracias, @facucampazzo”) en Twitter.

De todos modos, económicamente no se tratará de un paso atrás para el número 7: según afirman Télam y el portal especializado BasquetPlus.com, Estrella Roja le pagará 1.800.000 dólares netos por lo que falta de la temporada, unos seis meses, y ya se comprometió a darle 2.500.000 por la siguiente. La entidad de Belgrado apuesta a fondo por la Euroliga: después de un muy mal comienzo en la 2022/2023, contrató al prestigioso entrenador montenegrino Dusko Ivanovic, remontó y aspira a acceder al Final Four.

Para eso cuenta con Luca Vildoza, el marplatense que también pasó por la NBA, fugazmente, y que incentivó a Campazzo para que se incorporara al club eslavo. Que es pasional como pocos en el básquetbol: el último martes, sus hinchas gritaron “¡Argentina! ¡Argentina!”, cuando la selección de fútbol estaba venciendo en el Mundial de Qatar a Croacia, país históricamente enemistado con Serbia (ambos eran parte de Yugoslavia). La buena actuación de Vildoza en el 77-73 sobre Zalgiris Kaunas, que incluyó 27 puntos, 4 robos, 2 asistencias y 1 rebote, fue una motivación para cantar por la Argentina, cuya bandera suelen colgar en las tribunas o llevar consigo los simpatizantes.

“¡Argentina! ¡Argentina!”, el canto de los fanáticos de Estrella Roja

.@kkcrvenazvezda fans chant "Argentina! Argentina! 🇦🇷" in the last seconds of the game🗣️ pic.twitter.com/X0SiLnp4h3 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 13, 2022

La noticia de la inminente llegada de Campazzo fue adelantada, y poco menos que oficializada, por una historia de Instagram de su compatriota, que publicó una composición de fotos en la que ambos utilizan la camiseta del conjunto serbio.

La composición de imágenes que Luca Vildoza publicó como historia en Instagram, casi oficializando la incorporación de Facundo Campazzo a Estrella Roja. Instagram @lucavildoza

A ese ambiente fervoroso llegará el intenso base, que con su juego explosivo no debería tardar en ganarse al sentimental público serbio. De todas maneras, su permanencia en Estrella Roja puede llegar a ser breve. Real Madrid lo quiere, como lo dejó claro cuando el base salió de Denver Nuggets y no conseguía nueva franquicia en la NBA hasta la aparición in extremis de Dallas. Y puede que ya tenga un acuerdo con él para la 2023/2024, hasta de largo plazo. De hecho, existe en el contrato de Facundo con Estrella Roja una cláusula de rescisión por 50.000 euros para el final de la actual temporada.

Real Madrid añora a Campazzo por lo que el cordobés brilló en el equipo merengue, y tendría acordado con él su arribo a mediados de 2023. AFP - Archivo

¿Por qué, entonces, no va a fondo ahora mismo Real Madrid por su ex estrella? Incluso hasta tiene el derecho a, en caso de igualar la oferta de otra institución, quedarse con él. Pero optó por no hacerlo porque, si lo realizara en este momento, según informa BasquetPlus.com, debería abonar una alta suma por un impuesto que le volvería demasiado cara la operación. Ese tributo sería mucho menos gravoso en el próximo ejercicio.

Por consiguiente, Facundo Campazzo vestirá una octava camiseta diferente en su trayectoria, tras lucir las de Peñarol, San Lorenzo, Real Madrid, Murcia, Denver Nuggets, Dallas Mavericks y la Argentina. Y luego de dos años, regresa a Europa, la región donde más brilló a los ojos del básquetbol internacional.

