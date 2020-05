Las zapatillas de Michael Jordan subastadas a un precio exorbitante

"The Last Dance" causa furor entre los aficionados al mundo del basquetbol. El documental de Michael Jordan y Chicago Bulls rompe récords en el planeta. Desde luego, es de lo más visto desde la cancelación de las ligas deportivas debido al aislamiento por el coronavirus. En ese contexto, surgen historias que tienen que ver con uno de los deportistas más importantes de todos los tiempos. Esta vez se supo que un par de zapatillas que Air usó en 1985 salieron a subasta con una base de 100.000 dólares.

Pertenecen al patrimonio de Jordan Geller, coleccionista y fundador de Shoezeum, el primer museo de zapatillas del mundo. La casa de remates Sotheby's aprovechará el momento para rematar ese par de Nike Air Jordan 1.

Por su gran calidad y por la falta de acción deportiva a raíz de la cuarentena mundial, el documental tiene enorme audiencia. Crédito: twitter

La puja comenzó al mediodía del viernes en Nueva York y continuará hasta el 17 de mayo, informó la compañía en un comunicado. Se estima que el valor puede llegar a 150.000 dólares. "Estas son las zapatillas más icónicas y codiciadas de todos los tiempos. Tenerlas fue un verdadero placer. Pero con toda la emoción que rodea a Michael Jordan y The Last Dance , mi esposa y yo entendimos que es hora de dejar que las zapatillas encuentren un nuevo hogar", remarcó el dueño.

Se trata del primer modelo de las zapatillas Nike Air Jordan (con los colores de Chicago: blanco, negro y rojo), que llegaron a tener 34 versiones. Lleva el primer emblema de Air Jordan, el de Nike Air en la lengüeta y la firma real con una fibra indeleble "The GOAT" ("el mejor de todos los tiempos", en inglés) en la zapatilla derecha.

La agilidad de uno de los más grandes basquetbolistas y deportistas de la historia. Fuente: Archivo - Crédito: AFP / Jeff HAYNES

Ese mítico modelo es el mismo que Jordan decidió utilizar, después de 13 años y de muchos avances tecnológicos en el calzado, el 8 de marzo de 1998 en su última visita al mítico Madison Square Garden, su estadio favorito, a modo de despedida.

Sotheby's, conocida por rematar obras de arte por millones de dólares, realizó el año pasado su primera subasta dedicada totalmente a zapatillas. Marcó un récord de 437.500 dólares para un par de zapatos de pista Nike de 1972, conocidos como "Moon Shoe" ("Zapato Lunar").

Jordan y la negativa a grabar las entrevistas en su casa

El director de The Last Dance reveló que ninguna de las charlas que hicieron con el ex basquetbolista fue grabada en su mansión de Florida. Jason Hehir reveló que Jordan se negó a hacerlo. "Hay ciertos aspectos de su vida que quiere mantener en privado", explicó.

Con el correr de las semanas se supo que Jordan accedió a mostrar las más de 10.000 horas de grabación tomadas hace más de dos décadas en la privacidad del plantel de Chicago Bulls. Ahora bien: ¿qué tuvo que hacer el director de la serie para encontrar una locación donde se pudiera filmar las tres entrevistas? "Busqué lugares en los que pareciera que Michael podría vivir. Sabía cómo era su casa real y sabía que se trataba de un tipo rico que tenía ciertos gustos, así que queríamos algo que se combinara con eso", detalló. "Él no quería que la gente viera todo eso. Lo respeté, así que nunca lo presioné", añadió. Hehir alquiló una mansión cercana a la de Jordan y las dos restantes fueron propiedades de amigos de los productores a cargo del documental.

Jordan rechazó grabar en su casa las entrevistas, para resguardar su privacidad. Crédito: captura

A fines de 2010 Jordan compró una mansión en The Bears Club, un lujoso resort de golf creado por el célebre Jack Nicklaus, en Jupiter, Florida, por la que pagó más de 12 millones de dólares. Allí, MJ vive con su esposa, Yvette Prieto. La propiedad de 1,2 hectáreas, contiene 18 secciones, entre ellas 11 habitaciones y un centro de entrenamiento completo con una cancha de básquetbol.