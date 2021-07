Giannis Antetokounmpo sorprendió con su regreso, pero la figura en el comienzo de la final de NBA fue Chris Paul y Phoenix Suns venció a Milwaukee Bucks

En su debut en una final de NBA, a los 36 años, Chris Paul comandó con 32 puntos el triunfo de Phoenix Suns por 118-105 sobre Milwaukee Bucks como local. La serie, programada al mejor de siete enfrentamientos, está 1-0 en favor de la franquicia de Arizona.

En su rival impactó el regreso de Giannis Antetokounmpo, autor de 20 tantos, que estuvo en duda hasta último minuto por la lesión en la rodilla izquierda provocada por el peso del cuerpo del pivote de Atlanta Hawks Clint Capela. Pero la dolencia, aunque le hizo perderse dos partidos, pareció más grave que lo que resultó y la estrella griega pudo reaparecer justo en el comienzo de la serie decisiva de la NBA.

Sin embargo, Milwaukee se vio sobrepasado por un recital de las tres principales figuras de Suns, Paul (9 asistencias), Devin Booker (27 puntos y 6 pases-gol) y DeAndre Ayton (22 tantos y 19 rebotes). Phoenix, que no competía en una final desde 1993, procura su primer primer anillo de campeón de la mejor liga de básquetbol del planeta. Este jueves intentará dar el segundo paso, nuevamente en su estadio.

Compacto de Phoenix 118 vs. Milwaukee 105

Paul, uno de los mejores jugadores de la historia que no habían participado en una final de NBA, saltó a la cancha decidido a aprovechar el momento que esperaba desde hacía 16 temporadas. La experiencia y la sangre fría del base fueron decisivas en el inicio de un cruce en el que un solo protagonista, Jae Crowder (Suns), había participado en instancias como ésta. El ex base de Los Angeles Clippers y Houston Rockets, entre otros, se convirtió en el tercer basquetbolista de al menos 36 años que hizo 30 o más puntos en un partido de una final, después de Kareem Abdul-Jabbar y Tim Duncan.

“Intenté ser agresivo y mis muchachos se pusieron en marcha”, comentó. “Es la confianza. Hemos jugado así toda la temporada. Sólo tenemos que permanecer centrados”, agregó. Hasta esta actuación de Paul, únicamente el legendario Michael Jordan (1991) había tenido un debut absoluto en finales de NBA con al menos 30 tantos y 9 asistencias. “Es CP3, ¿qué puedo decir? Cuando yo era pequeño lo veía sabiendo que iba a estar en el Salón de la Fama. Merece un anillo y ahora tengo la oportunidad de ayudarlo a conseguirlo”, apunto su compañero Mikal Bridges (14 puntos).

Milwaukee no estaba en esta etapa de un torneo desde 1974. El escolta Khris Middleton fue su máximo anotador, con 29, mientras Antetokounmpo consiguió un doble-doble de 20 puntos y 17 rebotes en 35 minutos. “Me sentí bien. El equipo médico me dio la autorización. Creo que mi rodilla estuvo estable. No sentí dolor”, expuso el griego, cuyos trabajos de rehabilitación tras su hiperextensión de la rodilla izquierda fueron “24 horas por día”. “Cuando pasó, pensé que tenía para un año. Estoy contento de, dos partidos después, estar de vuelta”, manifestó.

"Cuando pasó, pensé que tenía como para un año", expresó Giannis Antetokounmpo sobre la lesión de la rodilla izquierda sufrida frente a Atlanta Hawks; a pesar de la gravedad de la hiperextensión, el ala-pivote se perdió apenas dos encuentros. Christian Petersen - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Antetokounmpo dijo no haber repasado en imágenes la acción, ocurrida en un intento de tapón a Capela en el cuarto partido del emparejamiento con Atlanta (4-2). Milwaukee confirmó apenas media hora antes del choque con Phoenix que su líder jugaría. “Hay que darle mérito por el trabajo que hizo para jugar el primer partido. Es realmente impresionante”, le reconoció el director técnico Mike Budenholzer. El ala-pivote intentó una volcada en su primer ataque, puso un tapón Bridges y al cierre del primer cuarto sumaba 8 tantos en 8 minutos.

En estas final de estilos contrapuestos, Bucks presentó un quinteto de gran envergadura para aprovechar su superioridad en la pintura, mientras Suns intenta imponer su mayor ritmo de juego y su temible tiro exterior. Al talentoso Booker, líder de Phoenix en sus primeros playoffs, no le temblaron las piernas en su estreno en esta instancia: 16 puntos hasta el descanso, gracias a su tiro de media distancia.

También Devin Booker tuvo su debut absoluto en una final de NBA; el joven goleador registró 27 tantos y 6 pases-gol. Christian Petersen - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La segunda mitad empezó con un susto para Paul, que se torció el tobillo izquierdo al caer sobre un pie de Brook Lopez tras anotar un triple. Pero el base siguió y lideró, con 16 unidades en el tercer cuarto, una corrida que le dio a Suns una ventaja de 20 (90-70). La buena defensa de Milwaukee no encontró respuesta contra el base, que, al igual que frente a Facundo Campazzo en la serie contra Denver Nuggets, causaba estragos en el mano a mano con su marcador y en el pick and roll con el pivote Ayton.

Antetokounmpo y Middleton encabezaron un último intento del visitante de volver a estar a tiro, hasta acercarse a 7 tantos de distancia (94-101), pero Booker frenó la racha con un espectacular triple. Lejos de sus habituales prestaciones, Giannis se mantuvo en la cancha hasta el cierre a pesar de que el trío de figuras de Phoenix no concedió más oportunidades para una remontada.

