Grayson Allen: lo consideran el jugador más sucio de la NBA y su “prontuario” lo condena

Con Alex Caruso en el piso, asistido por los médicos y sus compañeros de Chicago tras el duro golpe, el base de los Bucks, Grayson Allen asumió el rol de villano sin problemas. Se golpeó el pecho como reconociendo: “Mi culpa”. Tantas veces ya pasó por esa misma situación... ¿por qué no aceptarlo sin más? Su adversario estaba lanzado en velocidad en busca de una anotación, en el punto más elevado de su salto, cuando Allen lo desestabilizó. Lo enganchó con la mano izquierda, pero por si no era suficiente, lanzó con fuerza, también la derecha. Lo derribó sin clemencia. En la brusca caída, Caruso intentó amortiguar el golpe con la mano derecha, que se fracturó. Ahora tiene que someterse a una cirugía y estará dos meses fuera de las canchas.

¿Puede alguien suponer que se trató de una acción de juego, sin mala intención?, ¿y si sólo fue algo de mala fortuna? Allen ni siquiera se acercó a su rival para interesarse por su estado. No pidió disculpas ni lo fue a saludar tras el partido. Esos fueron otros de los motivos que enfurecieron a los integrantes de Chicago Bulls. Le cobraron falta flagrante de “grado 2″. Vale una breve aclaración reglamentaria. La infracción flagrante de “grado 1″ es una acción de violencia desmedida, pero sin intención (lo que en el básquetbol FIBA se considera una antideportiva): el jugador puede seguir en la cancha. En la de “grado 2″, los árbitros interpretan que la agresión fue intencional, por lo que el jugador es expulsado, lo que pasó con Allen.

La agresión de Grayson Allen a Caruso

Los medios norteamericanos, que también suelen verse muy interesados en estas historias de buenos y malos, de héroes y villanos, no dudan cuando califican a Allen. Lo mencionan como “el jugador más sucio de la NBA” y como “el más odiado de los Estados Unidos” .

Casi nadie duda a la hora de acusar a Allen. Caruso, el damnificado en esta ocasión, fue duro con él. “El tipo me agarró del aire. Esa falta fue una mierda. No sé qué más se puede hacer al respecto. Me alegro de no haber tenido ninguna lesión importante”, se lamentó.

El momento en el que Grayson Allen golpea a Alex Caruso Morry Gash - AP

Billy Donovan, entrenador de los Bulls, fue más allá. “Que Alex esté en el aire y él lo derribe de esa manera, es algo que podría haber acabado con su carrera. Tiene un historial de esto. Eso para mí fue realmente peligroso. Espero que la liga se fije en algo así porque eso podría haberle perjudicado muy, muy seriamente”.

El “estigma” de Duke

Con cinco títulos nacionales, la Universidad de Duke es una de las más ganadoras de la historia de la NCAA en los Estados Unidos. Y sus cinco conquistas fueron obtenidas en los últimos 30 años, lo que habla de un programa de básquetbol consolidado y exitoso.

Sin embargo, su posición como institución de la alta sociedad y cierta fama de “juego duro”, ha despertado rechazo entre el resto de los simpatizantes del básquetbol. A esta altura de la historia, esta claro que Allen realizó su etapa formativa... en Duke. Los Blue Devils (diablos azules).

Desde su carrera universitaria en Duke, Grayson Allen acepta su rol de villano

Hace tres décadas, un jugador que es considerado uno de los mejores de la historia del básquetbol universitario, tenía una consideración similar a la de Allen. Tanto que hasta se hizo un documental que se tituló: “I hate Christian Laettner”. La historia se repite.

Y el mismo Laettner, salió alguna vez en su defensa: “Pobre Grayson. Espero que no le hagan lo que me hicieron a mí. No es agradable, no es divertido y es un poco injusto”.

En 1992, Laettner pisó en el pecho a un adversario caído en el piso. Los árbitros sancionaron la falta, pero no lo expulsaron. El juego siguió y el “villano” fue la figura en el triunfo de Duke sobre Kentucky. Tan decisiva era su presencia que, a modo de símbolo de transición, USA Basketball lo incluyó en el primer Dream Team de la historia, con la llegada de los NBA a la selección de los Estados Unidos. A Barcelona 92 fueron 11 super estrellas (entre ellos Michael Jordan, Charles Barkley y Magic Johnson)... y Laettner, que luego no tuvo una carrera muy destacada en el profesionalismo.

Grayson Allen está cumpliendo una muy buena temporada con Milwaukee; hasta el momento del incidente con Caruso, no había tenido problemas disciplinarios este año Stacy Revere - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los antecedentes de Grayson

En su carrera universitaria, Allen fue acusado en múltiples ocasiones de patear a sus rivales. En los primeros casos se trató de acciones imperceptibles. Pero con el tiempo, todos empezaron a detectar un patrón de conducta. Y lo que alguno podía considerar algo casual, de repente empezó a ser visto como un golpe artero. Tanto que se hicieron compilaciones en YouTube de sus jugadas. La NCAA terminó suspendiéndolo por varios partidos por su juego sucio y perdió la capitanía de su equipo.

Grayson Allen y sus zancadillas con Duke

Pero Allen también es un jugador talentoso. Fue campeón de la NCAA en 2015. En sus últimos tres años univeristarios promedió 17,3 puntos y 4 asistencias por partido. Su tenacidad en la conducción, determinación y defensa aguerrida completaron un combo que lo hizo atractivo para los equipos de la NBA, más allá de los comentarios incómodos por su conducta. En 2018 fue seleccionado en el puesto 21 del Draft por Utah.

En la Summer League de ese año, en la que los novatos comienzan a tomar ritmo con sus equipos, la carta de presentación fue... con una pelea. Le tocó estar frente a frente con el que era considerado uno de los mejores prospectos de ese año, Trae Young, de Atlanta. En una jugada algo friccionada, le enganchó el brazo y su rival reaccionó molesto. No pareció ser una jugada sucia, pero su “prontuario” lo condiciona... Los compañeros de Young explotaron y se abalanzaron sobre él, que apenas atinó a levantar los brazos en señal de no estar interesado en la pelea.

La carta de presentación de Allen en la Summer League de la NBA

Un año después pasó a Memphis y, otra vez contra Trae Young, se lo vio lanzar su pierna izquierda de manera inadecuada. Cada detalle suyo es revisado con mucha precisión. Ese año consiguió un récord, al ser expulsado luego de cometer dos faltas flagrantes (grado 1) en ocho segundos.

Death, taxes, Grayson Allen tripping people pic.twitter.com/NeJtjOBGpu — Barstool Sports (@barstoolsports) December 27, 2020