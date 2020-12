Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de diciembre de 2020 • 09:44

Es un absoluto descontrol. Houston Rockets no puede dominar la situación. Se derrumbó el proyecto y nadie parece que puede reconstruirlo. Tras la salida como entrenador de Mike D'Antoni y el paso al costado del general manager, Daryl Morey, fue Stephen Silas el que quedó con el control del timón. Pero en las últimas horas todo se volvió más complejo, porque James Harden le puso la gestión patas para arriba: se ausentó del primer entrenamiento porque festejó un cumpleaños y fue visto en un club de strippers.

La incomodidad de Silas frente a la primera conferencia de prensa en el retorno a la actividad colectiva de los Rockets para la NBA es evidente. Todas las consultas estuvieron concentradas en la ausencia de James Harden, en las prácticas del domingo y lunes: "Ahora mismo no hay plazos para su regreso y desde luego es un paso atrás. Lo que nos gustaría es que nuestro mejor jugador estuviera aquí trabajando, y más en un marco tan estrecho como esta pretemporada. Así que es obvio que es un freno", dijo un Silas.

Continuó con su reflexión y dejó un mensaje más duro respecto al incumplimiento de su estrella: "No veo con claridad cuál es el mensaje de que no esté aquí. Eso lo tendrá que explicar él. Lo cierto es que no está aquí y que habrá una razón para ello. Pero tendrá que ser él quien la explique".

Lo concreto es que en las últimas horas se lo pudo ver a Harden, incluso, en redes sociales, participando en el cumpleaños en Atlanta durante el cumpleaños del rapero Lil Baby, lanzando billetes al aire en un club de striptease y en la discoteca Drai de Las Vegas. Algunos creen que este acto de indisciplina tiene que ver con que el jugador quiere ser traspasado (en especial a los Nets en donde están D'Antonio y Kevin Durant) y desde los Rockets no quieren acceder a un intercambio que los deje sin su máxima figura.

Según Zach Lowe, periodista de ESPN, algunos ejecutivos de otras franquicias empezaron a la pedirle a la NBA que intervenga en este tema. No sólo tiene que ver con una sanción sobre el jugador para que no se comporte de tal manera para presionar a su organización, sino porque está burlando todos los protocolos que quiere imponer la NBA para cada uno de los jugadores.

Por el momento es todo un interrogante qué va a pasar con Harden, ya que no se entrenó con sus compañeros, se fue de fiesta, el viernes los Rockets juegan el primer amistoso de pretemporada ante Chicago Bulls y el 23 de diciembre debutará en la temporada regular ante Oklahoma City Thunder.

