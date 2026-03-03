Facundo Campazzo le devolvió la identidad a la selección argentina ante Panamá y dejó en claro por qué es el estandarte

Es otra la imagen, pero porque los componentes son diferentes. El resultado ante Panamá (101-75) es un bálsamo para la herida que infligió Uruguay hace apenas dos días, porque se desnudaron todas las debilidades de la selección argentina. Y sin demasiada euforia, rápidamente surge el interrogante acerca de qué será de este equipo a lo largo de este camino hacia Qatar en 2027, cuando esté desprovisto de cualquiera de sus mejores jugadores. Porque Facundo Campazzo, que terminó con la ropa sucia de tanto tirarse de cabeza por cada pelota, volvió a sostener el estandarte del equipo, justo en su partido número 100, porque su talento es tan enorme que permite modificar cualquier ecuación en un equipo que transita un camino que tiene todavía ocho durísimas estaciones para intentar acceder al objetivo de volver a una Copa del Mundo.

Aceptar la realidad es el primer gran paso de este grupo. Porque si bien se muestra competitivo cuando tiene a su capitán dentro de la cancha y si está acompañado por Gabriel Deck (25 puntos) las posibilidades crecen del equipo que conduce Pablo Prigioni, no se puede permitir este grupo encomendarse únicamente a lo que ellos puedan darles. En especial porque necesita el conjunto nacional que los más jóvenes den un paso al frente en este proceso y cuando tuvieron esa posibilidad, ante Uruguay, mostraron una versión muy lejos del ideal como para acceder a una competencia como un Mundial.

Campazzo marca el ritmo de Argentina, que arrancó con mayor poder ofensivo. Panamá también castiga de la mano de Molinar. Lo ganan los de Prigioni por 10 a 8 con 6.32 por jugarse | #FIBAWCQ pic.twitter.com/dVjLOHAuje — basquetplus (@basquetplus) March 2, 2026

Ante Panamá sostuvo su rendimiento con los lanzamientos desde los tres puntos con un porcentaje que, incluso, no es tan normal, porque cerró el primer tiempo con un 47 por ciento desde ese sector (cerró el juego con 41%), ya que no cuenta con especialistas (salvo Nicolás Brussino) como para depositar todo su juego ofensivo en ese rubro. Pero no tiene demasiado recambio ni alternativas este equipo, por lo tanto, las apuestas son las que puede con lo que tiene.

En este contexto, la estampita de Campazzo atendió todos los rezos en el momento que más lo necesitaba el equipo. Porque el base cordobés viajó de Madrid para estar en este partido y regresó de inmediato (voló a las 22.45 y el partido terminó 20.25) porque debe jugar con Real Madrid el jueves próximo, como local ante Bologna, por la Euroliga. Y en ese ir y venir, su sentido de pertenencia emerge como elemento vital para el recambio de esta selección, porque es lo que pretende inocular Prigioni en el grupo y la figura de Campazzo lo resume a la perfección: desde que debutó en el Sudamericano 2012, lleva 14 años consecutivos a disposición de la selección.

Jugó dos Mundiales, tres Juegos Olímpicos y también consiguió los títulos del Sudamericano 2012, los Odesur 2014, los Panamericanos 2019 y la Americup 2022. Es un ejemplo perfecto para tratar de que comprendan los Gonzalo Corbalán, los Alex Negrete, los Juan Marcos, los José Vildoza, los Leandro Lema, los Agustín Cáffaro, los Juan Bocca, qué implica ser un jugador de la selección.

🇦🇷🏀 ¡TRIUNFO DE LA ALBICELESTE!



La Selección Argentina se impuso por 101 a 75 ante Panamá por las Eliminatorias al Mundial de Básquet 2027. pic.twitter.com/AutfUCDFhZ — TyC Sports (@TyCSports) March 2, 2026

No es menor lo que hizo Campazzo ante Panamá y no tiene que ver con que fue el goleador del equipo con 25 puntos y 10 asistencias, sino que haber llegado ayer a los 100 partidos no es una simple marca en su palmarés, sino que irradia el ADN de la selección argentina, ése que lo ubica en el octavo lugar de una lista de más presencias en el conjunto nacional que la integran jugadores de la talla de Luis Scola (173 juegos), Leonardo Gutiérrez (133), Andrés Nocioni (121), Marcelo Milanesio (117), Rubén Wolkowyski (114), Marcos Delía (106) y Emanuel Ginóbili (104).

Y la victoria ante Panamá le permitió a la selección argentina respirar aire fresco después del golpazo ante Uruguay, sino saber que ya está clasificada a la siguiente etapa de las eliminatorias que comenzará en agosto. Pero todavía le quedan dos compromisos de esta primera instancia, ambos de visitante frente a Uruguay y Panamá, que no son apenas un compromiso en el calendario, porque el conjunto de Pablo Prigioni apuesta a derrotar a ambos para intentar cerrar en el primer lugar, algo que le permitiría evitar hipotéticos cruces con Canadá que podría disponer de sus jugadores NBA.

Entonces, lo que logró el equipo, fue demasiado importante, porque dejó atrás una imagen inquietante como la que ofreció ante Uruguay, encontró en el compromiso de Facundo Campazzo la fórmula perfecta para que sus compañeros puedan comprender lo que persigue este proyecto de Pablo Prigioni. Porque será determinante para este grupo poder caminar esta ruta con una selección con su mejor personal, porque la realidad es que todavía faltan elementos como Nicolás Laprovittola, Luca Vildoza, Leandro Bolmaro, Juan Pablo Vaulet, Juan Fernández y Francisco Caffaro como para saber realmente en qué lugar está parada la selección nacional.

Por el momento, la ingeniería de Prigioni y el deseo de Campazzo, Deck y compañía sostiene toda la estructura y no es poco para poder hacer un recambio con todo el sentido de pertenencia.