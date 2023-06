Hazaña de la selección argentina en el Mundial de básquetbol sub 19: venció in extremis a Brasil y quedó entre los ocho mejores

escuchar

Euforia. Desahogo. Alegría. Emoción. Son sustantivos que exacerbó la victoria in extremis de la selección argentina sobre Brasil en los octavos de final del Mundial Sub 19 que se realiza en Debrecen, Hungría. El 87-85 en el Olah Gabor Arena frente a un rival contra el que perdió las dos veces que jugó en el proceso rumbo al torneo fue una hazaña en un campeonato que no comenzó bien para el conjunto albiceleste y en un año muy duro para el básquetbol nacional por la no clasificación del seleccionado mayor para la Copa del Mundo de Filipinas-Indonesia-Japón. Pero en Europa los juveniles, aun sabiendo de la mayor jerarquía de sus adversarios, se esperanzan con llevar la camiseta albiceleste lo más alto posible.

Desde antes del certamen, el entrenador, Mauro Polla, tenía en claro que el primer cruce de eliminación directa era el partido más importante de todos para Argentina. “El formato del torneo indica que finalizada la fase de grupos, el primer cruce es determinante. Por lo tanto nos enfocaremos al 100% en el juego de cada día para finalizar esa etapa de la mejor manera”, afirmó. La instancia de grupos les costó a sus dirigidos. Las derrotas frente a Turquía por 79-67 y el local por 67-66 dejaron contra las cuerdas al equipo y lo obligaron a superar a Corea del Sur para avanzar a la siguiente rueda. El 88-76 sobre los asiáticos reportó el tercer puesto en la zona D y el pase al “cruce determinante”.

El clásico jugado a miles de kilómetros de Sudamérica tuvo todos los condimentos, incluso fallos arbitrales polémicos muy discutidos por los argentinos, y se definió recién cuando Eduardo Bersch Klafke intentó un triple a falta de un segundo para concluir el tiempo reglamentario y la pelota no llegó al aro. Sólo entonces la Argentina se desahogó y el plantel completó celebró con los hinchas que lo acompañaron, en su mayoría, familiares de los jugadores. En esa acción final, cuando la pelota salió de las manos del máximo goleador brasileño (19 puntos), el destino de los argentinos estuvo en el aire, pero la moneda cayó del lado del conjunto que mejor había hecho las cosas.

El combinado nacional dominó desde el principio con mucho carácter y, sobre todo, efectividad. El 55% de aciertos en dobles (22 sobre 40 intentados) y el 34,4% en triples (11 sobre 32) fueron determinantes para controlar a un equipo que el año pasado, con mayoría de los mismos basquetbolistas, le había ganado en el Sudamericano y el FIBA Américas Sub 18. Incluso, sorprendió que la Argentina terminara sufriendo porque a falta de cinco minutos se imponía por 20 unidades (77-57). El plantel dirigido por Vitor Galvani no bajó los brazos y con una presión asfixiante provocó pérdidas que capitalizó con puntos hasta tener ese último balón en sus manos para clasificarse para los cuartos de final.

Los últimos 131 segundos del clásico

La figura albiceleste fue Lee Aaliya (hijo del ghanés Jeff Aaliya, recordado por su protagonismo en el programa 100% lucha mediante el personaje Musambe Tutu). El pivote resultó determinante en la zona pintada con 20 puntos, 14 rebotes y 4 tapas. Dylan Bordón sumó 19 tantos, 4 tableros y 4 asistencias, y Luca Giovannetti, una de las cartas más importantes en el campeonato, anotó 14 unidades y tomó 5 rebotes.

Desde Hungría y a poco del memorable triunfo sobre Brasil, Giovannetti dialogó con LA NACION y explicó el triunfo: “Fuimos muy inteligentes, el cuerpo técnico hizo un planteo excelente y nosotros lo ejecutamos lo mejor que pudimos. Tuvimos 30 minutos de nuestro mejor básquet en el torneo y al final, con el arbitraje muy desparejo y ellos en un buen momento, aguantamos la ventaja con mucho carácter”. Además, reconoció que sobre el cierre se le pasó por la mente la posibilidad de una derrota: “Estaba muy concentrado en aguantar la diferencia y que no nos convirtieran, pero no voy a negar que al final del partido me asuste un poco, se sufrió”.

Para el alero, el festejo fue un desahogo no sólo por los nervios que generó el clásico, sino también por el mal comienzo en el campeonato: “Pasamos días muy difíciles. Desde hace un mes estamos concentrados preparándonos para este torneo y empezar perdiendo los dos partidos no estaba en nuestros planes. Nos dolió mucho, pero lo importante es que logramos sacarlo adelante y hoy seguimos en carrera”, sostuvo.

Lucas Giovanetti promedia 16,3 puntos, 7 rebotes y 2,5 asistencias en el Mundial Sub 19 de Hungría. FIBA

El joven surgido de la cantera de Sportivo Escobar y con presente en Estudiantes, de Madrid, es una de las máximas promesas del básquetbol nacional. El objetivo del cuerpo técnico del seleccionado es, más allá de la posición final en la Copa del Mundo, que él y sus compañeros “dentro de pocos años sean parte de algún proceso en la selección mayor”. En otro compromiso en ese camino de desarrollo, la Argentina jugará uno de los cuartos de final contra España, que vapuleó a Líbano por 102 a 20, está invicto y es uno de los favoritos del torneo. En caso de ser derrotado, el cuadro albiceleste jugará al menos dos partidos más, en pos del quinto puesto. Es decir, en Hungría le quedan tres encuentros más contra rivales de jerarquía.

El duelo con los ibéricos está programado para este viernes en horario por establecer y se lo transmitirá por el canal de YouTube de la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA). Más allá del poderío del combinado europeo, Giovannetti, que milita en un club de ese país, está convencido de que se puede dar un paso más adelante: “Obvio que se puede. Es un gran rival y juega muy bien al básquet, pero nosotros estamos con ganas de más y vamos a prepararnos para ganar”.

Lee Aaliya fue la figura de la selección argentina en la victoria sobre Brasil; el pivote registró 20 tantos, 14 rebotes y 4 bloqueos. FIBA

Desde 2007 el Mundial Sub 19 se desarrolla cada dos años. La Argentina consiguió medallas de bronce en Brasil 1979 y Canadá 1991, y quedó cuarta en Letonia 2011 con un plantel conformado por, entre otros, Marcos Delía, Tayavek Gallizi y Patricio Garino, hoy habituales protagonistas en la selección mayor. En 2021 el representativo de la Confederación Argentina de Básquetbol resultó octavo, al perder en los cuartos de final contra Serbia.

Los cuartos de final Mundial Sub 19

España vs. Argentina.

Francia vs. Serbia.

Canadá vs. Turquía.

Estados Unidos vs. Japón

Todos los partidos tendrán lugar este viernes, en horarios por determinar.