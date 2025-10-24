Jaqueada por el escándalo de apuestas en el comienzo de la temporada regular, la NBA busca que se hable de básquetbol

A medida que se aproximaba el comienzo de la temporada de la NBA esta semana, el entrenador Rick Carlisle y los Pacers de Indiana recibieron su informe anual sobre lo que se debe y no se debe hacer en cuanto a las apuestas. Apostar en casinos generalmente está permitido. Apostar en otros deportes, siempre que sea legal, también está permitido. Apostar en el básquetbol de la NBA no lo está.

Para los veteranos del deporte, es el tipo de orientación que puede parecer rutinario, casi aburrido, quizás. Pero las posibles repercusiones por romper las reglas ahora son claramente evidentes después de que el entrenador de Portland, Chauncey Billups, y el escolta de Miami, Terry Rozier, estuvieran entre las casi tres docenas de personas arrestadas el jueves por lo que los funcionarios federales de la ley describieron como su participación en diversas actividades de apuestas ilícitas.

Chauncey Billups, de 49 años, es entrenador principal de los Portland Trail Blazers desde 2021 Instagram @1mrbigshot

Los acontecimientos plantean un desafío inesperado para una liga que esperaba comenzar su temporada con una nota fuerte, impulsada por un partido de apertura visto por millones y que deparó un emocionante doble tiempo extra. Ya se han visto actuaciones asombrosas: Victor Wembanyama anotó 40 puntos en su debut de temporada con San Antonio, el actual MVP Shai Gilgeous-Alexander firmó 55 para Oklahoma City, el mano a mano entre Stephen Curry de Golden State y Aaron Gordon de Denver...

Esos deberían ser los temas de conversación de la liga en este momento. No ha sido. Todo eso ha sido eclipsado. La NBA ahora enfrenta preguntas sobre la omnipresencia de las apuestas en el baloncesto y la incertidumbre sobre lo que podría suceder a continuación. “Un día impactante”, dijo Carlisle, quien expresó que intentó sin éxito conectarse con Billups para ofrecer apoyo. “Esta es una situación muy seria”.

Terry Rozier, con la camiseta de Miami Heat, su equipo en la NBA Terrance Williams� - FR171754 AP�

Las acusaciones contra Rozier y Billups

Rozier, quien fue arrestado en Orlando, Florida, donde los Heat abrieron la temporada contra el Magic, está acusado de decirle a un asociado que iba a jugar poco en un partido el 23 de marzo de 2023, cuando estaba con los Hornets de Charlotte. Rozier jugó poco menos de 10 minutos y quedó muy por debajo de muchas de las líneas establecidas para las apuestas de proposición respecto a su desempeño.

Se ganaron apuestas por más de 200.000 dólares, según funcionarios federales, basándose en la información que Rozier compartió. Billups, miembro del Salón de la Fama, fue arrestado en Lake Oswego, Oregón, y acusado de estar involucrado en un esquema de póker que, según funcionarios federales, estafó a las víctimas al menos 7 millones de dólares. Billups fue una de las 31 personas arrestadas por los cargos relacionados con el póker, y algunos de los arrestados eran, según los funcionarios, miembros de tres familias de la mafia.

Chauncey Billups, entrenador de Portland Trail Blazers Chris Gardner - Getty Images North America

Las acusaciones por las apuestas internas y los casos de póker fueron separadas, pero parece que Billups fue mencionado, aunque no por nombre, en el caso de las apuestas también. Se alegó que alguien que coincide con el perfil de Billups, un residente de Oregon que jugó en la NBA desde 1997 hasta 2014 y ha sido entrenador desde 2021, proporcionó información privilegiada a alguien que la utilizó para realizar apuestas relacionadas con partidos de los Trail Blazers en 2023.

Esa persona se describe en ese documento solo como co-conspirador 8. Billups y Rozier comparecieron en la corte el jueves y han sido apartados de la liga indefinidamente, puestos en licencia por la NBA apenas horas después de sus arrestos. Un abogado de Billups llamó a su cliente un “hombre íntegro”, mientras que un abogado de Rozier dijo que el jugador “no es un apostador” y “espera ganar esta pelea”. En un comunicado, la NBA dijo que toma “estas acusaciones con la máxima seriedad, y la integridad de nuestro juego sigue siendo nuestra máxima prioridad.”

Las apuestas son grandes en los deportes profesionales

Sin embargo, las apuestas se han convertido en un gran negocio para la NBA, al igual que con prácticamente todas las ligas deportivas profesionales en esta era donde las apuestas deportivas son legales en gran parte del país. La práctica está permitida de alguna forma en 38 estados ahora. Missouri se unirá a esa lista más adelante este año, y también está permitido en el Distrito de Columbia y Puerto Rico.

“Es un mundo que es diferente al de hace unos años con la llegada de las apuestas legalizadas”, señaló Carlisle. Algunos líderes en la liga alentaron el crecimiento de las apuestas legalizadas. En 2014, el comisionado de la NBA, Adam Silver, escribió un artículo de opinión en The New York Times señalando un “próspero negocio clandestino” de apuestas deportivas ilegales que “opera libre de regulación o supervisión”. Llamó a un “enfoque diferente”.

Adam Silver, comisionado de la NBA Nate Billings - FR171660 AP

Una decisión de la Corte Suprema en 2018 finalmente allanó el camino para la era moderna de las apuestas deportivas legalizadas. Hoy en día, la NBA tiene dos socios oficiales de juegos, FanDuel y DraftKings Sportsbook, y tiene relaciones con al menos 12 operadores de juegos autorizados. Incluso hay una parte del sitio web de la NBA dedicada a las apuestas: NBABet.

A medida que las apuestas legalizadas han despegado, Silver ha expresado algunas preocupaciones sobre las implicaciones.“Obviamente, estoy muy preocupado si hay alguna actividad ilegal ocurriendo en nuestra liga”, dijo en julio. “Pero diría que, similar a la forma en que funciona un mercado financiero público, el hecho de que pueda haber comercio con información privilegiada no significa que necesariamente vayas a cerrar esos mercados públicos. A menudo, la forma en que atrapan a los comerciantes con información privilegiada es porque tienen un sistema, un sistema complejo, que detecta comportamientos aberrantes”.

“Pero”, agregó, “cualquiera en esta liga, cualquier jugador que participe en esa actividad, no hay duda de que está poniendo en riesgo su sustento”. El entrenador de Golden State, Steve Kerr, dijo que una realidad desafortunada para los jugadores y coaches en esta era de apuestas es que los fanáticos se comunican, a menudo con enojo, a veces mientras están sentados en la cancha, para quejarse de que esto o aquello sucedió y perdieron su apuesta. Kerr incluso ha recibido correos electrónicos de personas que quieren quejarse de cómo creen que él personalmente les ha costado dinero.

Steve Kerr, entrenador de Golden State Warriors Jeff Chiu - AP

“Nuestros muchachos reciben publicaciones desagradables en las redes sociales de personas que han apostado en los juegos”, dijo Kerr. “Y eso es lo que no me gusta de esto. Nuestros jugadores no deberían tener que lidiar con eso, pero lo hacen. ... Es solo una especie de vida moderna”.

El arresto de Billups afectó a los Nuggets. Rodney Billups, hermano de Chauncey, es miembro del cuerpo técnico de Denver. Michael Porter Jr. estaba con los Nuggets en 2024 cuando su hermano, Jontay, jugador de Toronto fue expulsado de por vida después de que una investigación de la liga descubriera que divulgó información confidencial a apostadores deportivos y apostó en partidos, a veces incluso apostando a que sus Raptors perderían.

Ha habido otras investigaciones desde entonces, ninguna como la que la NBA se encuentra enfrentando ahora. “Este no es el comienzo de temporada que queremos en la NBA”, dijo el entrenador de los Nuggets, David Adelman.