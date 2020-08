Las zapatillas fueron usadas por la ex estrella de Chicago Bulls el 25 de agosto de 1985 en un memorable partido de exhibición de Nike en Trieste, Italia

El boom que provocó este año la serie documental "The Last Dance" (El último baile) ha reavivado la admiración global por el ícono de la NBAMichael Jordan. Esta vez, el ex basquetbolista marcó un nuevo récord con las zapatillas más caras jamás subastadas: un par de Nike Air Jordan 1, usadas por la superestrella en 1985, que fueron vendidas por 615.000 dólares.

Con estas zapatillas talle 13,5 (47,5) en el esquema de color Chicago (blanco, rojo y negro), Jordan anotó 30 puntos en ese partido ante Juve Caserta. Formó parte de una gira promocional en la que el norteamericano se había puesto la camiseta de Stefanel Trieste, uno de los equipos de la primera división italiana.

El valor de mercado de los objetos identificados con Jordan se disparó desde el lanzamiento de "The Last Dance"

"Fue un momento icónico en la historia del deporte", dijo a AFP Caitlin Donovan, jefa de ventas de carteras y zapatillas de Christie's, que organizó la subasta en línea en colaboración con Stadium Goods. Lo curioso de la subasta tiene que ver con una acción puntual de aquella exhibición realizada hace 35 años. La estrella de los Bulls terminó un contraataque volando hacia el tablero que terminó rompiéndose por la fuerza del estadounidense. Tras caer al suelo, lleno de cristales, la zapatilla izquierda retuvo una pieza en su suela, lo que la hace más singular, tal y como explica Christie's.

El valor de mercado de los objetos identificados con Jordan se disparó desde el lanzamiento de "The Last Dance", un documental de ESPN y Netflix que narra la saga de la superestrella del básquetbol y sus Chicago Bulls. Un total de 90.000 usuarios únicos de 126 países entraron a la subasta a estudiar las zapatillas, dijo Christie's.

Este año la fiebre por Jordan llegó a tal punto que previo a esta subasta otro par de zapatillas que utilizó durante un partido de la NBA fue subastado por 560.000 dólares. Este monto había superado los 437.500 dólares que en julio de 2019 se había pagado por las zapatillas "Moon Shoes" que fueron preparadas también para Jordan, pero que el número 23 de los Bulls nunca usó.

Desde el furor por "The Last Dance" hay locura por los productos relacionados con 'Air' Jordan. Christie's puso en venta desde el 30 de julio un total de 11 pares de inusuales zapatillas fabricadas por Nike para Michael Jordan, la mayoría usadas y firmadas por el as del básquetbol. Vendió en total nueve pares, y recaudó 931.875 dólares, aproximadamente la mitad del precio de venta estimado antes de la subasta.

Uno de ellos fue el par de Air Jordan 7 "Olympic" utilizados por el as del baloncesto en el partido por la medalla de oro del Dream Team en Barcelona 1992, que se vendió a 112.500 dólares. Pero las Air Ship que Jordan utilizó en 1984, estimadas en 350.000 a 550.000 dólares, no hallaron comprador.