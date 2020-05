Este par de zapatillas Air Jordan 1, el primer modelo creado especialmente por Nike para Michael Jorda podría establecer un récord de subasta de zapatilla

Con audiencias de récord, el documental "The Last Dance" (El último baile) ha reavivado la admiración global por el ícono de la NBA Michael Jordan y multiplicado el valor de sus objetos de coleccionista, algunos de los cuales superan los cientos de miles de dólares.

La fiebre por Michael Jordan llegó a tal punto que un par de zapatillas que utilizó durante un partido de la NBA fue subastado en la cifra récord de 560.000 dólares. Este monto superó los 437.500 dólares que en julio de 2019 se había pagado por las zapatillas "Moon Shoes" que fueron preparadas también para Jordan, pero que el número 23 de los Bulls nunca usó.

"El momento justo lo es todo", dice Jordan Geller, un coleccionista que el domingo incrementó sus ingresos en al menos 240.000 dólares más rico gracias a la subasta en Sotheby's de un par de zapatillas Air Jordan 1, el primer modelo creado especialmente por Nike para Michael Jordan, quien debutó en la NBA en 1984.

Zapatillas Air Jordan 1 Retro antes de ser empacados para su envío desde Stock X en Detroit, Michigan. - El inmenso éxito mundial del documental "The Last Dance" en medio del bloqueo del coronavirus ha impulsado las ventas de objetos de colección relacionados con el ícono de la NBA Michael Fuente: AFP - Crédito: JEFF KOWALSKY

Los modelos de Air Jordan han sido populares entre los coleccionistas durante 30 años, junto con las camisetas y los cromos de Jordan, quien ganó seis campeonatos con los Bulls y es considerado el mejor jugador de la historia de este deporte.

Muchos especialistas consideran que el máximo ídolo de la franquicia de Chicago es una figura clave en la creación del mercado de zapatillas coleccionables, a tal punto que sólo personalidades no deportivas como Kanye West o Travis Scott que pueden competir con él hoy.

Pero el documental de 10 episodios de ESPN y Netflix "The Last Dance", que teje detalles de toda la carrera de Jordan a través de la narrativa de la búsqueda de los Bulls de un sexto título de la NBA, ha aumentado el interés sobre cosas utilizadas por la ex estrella.

"Creo que esto cambia las reglas del juego", dijo Chris Ivy, director de coleccionables deportivos de Heritage Auctions, sobre la serie documental que Netflix realizó en todo el mundo. Además, Ivy predijo que el interés impulsado por "The Last Dance" continuará. "No he visto nada como esto, y más desde que terminó su carrera", dijo Ivy, señalando que Jordan se retiró en 2003.

En la plataforma de reventa de calzados StockX, el modelo Air Jordan 1 Chicago ahora se vende por hasta 1.500 dólares, en comparación con 900 que costaba en marzo. "Eso podría atribuirse en gran medida al documental porque es una zapatilla que ha estado en el mercado durante años", dice el economista de StockX Jesse Einhorn.

Una colección de la línea Nike Air Jordan Retro está representada en el "ShoeZeum" en el centro de Las Vegas, Nevada, el 25 de septiembre de 2012 Fuente: Reuters - Crédito: /Steve Marcus

Del mismo modo, una tarjeta de colección Fleer de 1986 se vendió por 96.000 dólares a principios de mayo en Heritage, un artículo que valía entre 20.000 y 30.000 dólares a principios de año. "Mucha gente que tenía una colección de tarjetas deportivas cuando era niño ha estado yendo frenéticamente por sus áticos para encontrar esas cajas y esas carpetas", se ríe Geoff Wilson, fundador de la plataforma Sports Card Investor.

La emoción se extiende más allá del propio Jordan. Las ventas de artículos de la marca Bulls aumentaron un 400% en mayo (en comparación con el año pasado) en el sitio de artículos deportivos Fanatics.

"Para muchas personas de mi edad entre 40 y 50 años, Michael Jordan fue el Babe Ruth de nuestra generación (leyenda del béisbol de Grandes Ligas)", dijo Ivy. "Las personas en ese rango de edad están comenzando a llegar a un punto en sus vidas en el que comienzan a reunirse nuevamente". Incluso los fanáticos más jóvenes, asombrados por las hazañas del Kobe Bryant, fallecido recientemente, y el actualmente activo LeBron James, sienten el encanto de MJ. "La mayoría de nuestros clientes son millennials y la Generación Z, muchos de los cuales no estaban necesariamente vivos cuando Jordan jugó", dijo Einhorn. "Es un testimonio del poder de permanencia del 23 como una figura cultural icónica, casi como mítica".

Y el mercado de zapatillas de baloncesto está madurando, respaldado por una nueva generación de entusiastas, como lo demuestra la aparición de plataformas comerciales y los precios obtenidos en las subastas en los últimos tres años. "La recolección y la reventa de zapatillas solían ser actividades subterráneas que disfrutaban algunas pocas zapatillas deportivas", dijo Geller. "Ahora es mucho más convencional".

La tarjeta de colección Fleer de 1986, en la que figura Michael Jordan Fuente: Archivo

El cambio no ha escapado a la atención de los fabricantes, que han adaptado sus estrategias de marketing y promoción en consecuencia. "Las marcas de zapatillas están atendiendo a los coleccionistas de zapatillas al lanzar más y más zapatillas de edición limitada, por lo que con cantidades más pequeñas, la demanda se dispara".

Pero en la opinión de Geller, nada puede compararse con los Air Jordans originales, especialmente aquellos que pueden vincularse con el gran hombre mismo. "Creo que las Air Jordan 1 de Game Worn son las zapatillas más icónicas de todos los tiempos", dijo Geller. "El hecho de que estos zapatos fueran usados por Michael Jordan los llevó a un nivel completamente diferente".

¿Alguna vez romperemos la marca de un millón?: "Creo que sí", dijo Ivy. "Estoy trabajando para un envío en el futuro que creo que tiene el potencial de llegar a un millón de dólares".