Juego de las Estrellas: Florencia Chagas rompe barreras y ahora ganó el MVP en el tradicional partido

No se habrá sentido incómoda, para nada. Si desde chica juega contra hombres. Florencia Chagas se forjó a fuerza de talento, esfuerzo y capacidad para desterrar cualquier prejuicio. Como todos los años, los jugadores de la Liga Nacional tuvieron su fiesta. Con más esfuerzo que nunca, en un marco completamente distinto, pero con innovaciones que le permiten mantener siempre a flote el valioso Juego de las Estrellas. Una tradición que se renueva desde hace 32 temporadas y que por primera vez vio como una mujer se quedó con el premio a la figura del match.

No es la primera vez que participan las mujeres, ya lo habían hecho en eventos alternativos. Pero en esta oportunidad las figuras de la selección se metieron de lleno en el juego con los hombres. Y tan bien resultó la experiencia que esta chica surgida en Los Indios de Moreno que parece tocada por la varita mágica, con un futuro muy prometedor y a la que casi todo parece salirle bien, se llevó todos los aplausos.

La pandemia de coronavirus eliminó el calor del público, pero fueron los basquetbolistas los que se encargaron de llevar el atractivo en el polideportivo Roberto Pando de San Lorenzo. Claro que el juego es para la diversión, que no hay exigencia, pero incluso en ese clima distendido, Chagas no sabe de relajación. “No me gusta perder”, dijo cuando recibió el premio. Y sorprendió a todos con ocho aciertos de tres puntos para convertirse en la goleadora y la mejor del partido.

Incluso con marcas relajadas y comodidad para tirar, no es tan común acertar ocho triples. “Dejá de tirar que te vamos a hacer cajón y uno”, bromeó con ella Paolo Quinteros, del equipo negro, en referencia a un tipo de defensa que se practica cuando un tirador está muy certero. Al final, el equipo blanco, el de Chagas, ganó por 84 a 66.

Todos los basquetbolistas participantes del 32° Juego de las Estrellas de la Liga Nacional de Básquet Liga Nacional

Florencia Chagas fue elegida en el último Draft por Indiana Fever para disputar la WNBA. Otro hito para el básquet nacional. Y si se repasa su joven carrera (tiene apenas 20 años), todo parece ir en ascenso.

Para ella no hay secretos en eso de jugar contra hombres. Flor empezó a jugar con los varones. Vale aclararlo: no hay problemas para formar equipos mixtos en las categorías más chicas. Eso se extendió hasta la Sub 13, cuando Chagas comenzó su desarrollo físico y ya no pudo compartir cancha y partidos con los chicos. Mientras, alternaba como jugadora de CASA de Padua, con los varones, y de Vélez, con las mujeres. “Es importante que los equipos de mujeres puedan jugar contra los varones. Todos los clubes lo hacen y también los seleccionados. El juego es más intenso y nos ayuda a mejorar el nivel”, contó tiempo atrás sobre esta situación.

Chagas, que parece haber nacido para romper barreras, se convirtió en la primera jugadora en conseguir un triple doble en un Mundial. Lo hizo en el Sub 17 de 2018, en Minsk, Belarús. Eso sucedió en una inolvidable victoria de Argentina sobre España. Terminó aquel choque con 17 puntos (5/9 en dobles, 1/3 en triples y 4/8 en libres), 12 rebotes y 12 asistencias. Impresionante. Previamente se había lucido en otros torneos juveniles con Argentina.

Flor Chagas, con futuro en la WNBA convirtió 24 puntos, producto de ocho triples y fue la gran figura de la noche Liga Nacional

Su palmarés es interminable: fue distinguida MVP del Sudamericano U14 de 2015 y también como MVP del All Star del NBA Sin Fronteras, en Bahamas, en 2017. También fue la segunda goleadora del Mundial U19 en 2019, donde promedió 16,3 puntos por partido (114 en total). Puede desempeñarse como base o escolta; en ambas funciones ha mostrado excelentes rendimientos. Este miércoles, se dio el gusto de enfrentarse con jugadores de la Liga Nacional. Chagas mostró su potencial y talento.

El 32° Juego de las Estrellas permitió la inclusión de Florencia y de Melisa Gretter, la mejor jugadora de la selección en la actualidad. Un gran reconocimiento para un equipo que sufrió mucho en los últimos tiempos. Que padeció desde los errores administrativos, como el que no le permitieron competir en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 por no tener la indumentaria adecuada, hasta la descalificación de la Americup de este año, por contagios masivos de Covid-19.

En ese último torneo, Chagas no pudo jugar por una lesión. Ya recuperada, viajará en breve a Italia, para sumarse a su nuevo equipo, Empoli. Podría ser su última etapa en Europa, antes de dar el salto a la WNBA. Porque su carrera parece no tener límites.

Los detalles de las demás competencias

Carrera de Habilidades

Melisa Gretter, Evangelia Paiva y Fernando Zurbriggen (en un tiempo de 1m59s).

Desafío 3X3

Franco Baralle, Iván Basualdo, Martín Cuello y Kevin Hernández (12 puntos).

Tiro de las Estrellas

Agostina Burani, Paolo Quinteros y Juan Aude.

Torneo de Triples

Paolo Quinteros, con 19 puntos, derrotó en la final a Nicolás Romano y logró su tercer título.

LA NACION