Kobe Bryant: El desolador discurso de Shaquille O'Neal para despedir al astro

Shaquille ONeal habló por primera vez sobre la muerte de Kobe Bryant y le dedicó unas sentidas palabras

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de enero de 2020 • 11:28

Shaquille O'Neal, multicampeón en Los Ángeles Lakers junto a Kobe Bryant, habló por primera vez públicamente de la muerte de su ex compañero en su programa en TNT y lo despidió entre lágrimas con un sentido discurso.

"La última vez que hablamos estábamos aquí, en el Stapples Center. Le pedí que metiera 50 puntos e hizo 60. Pasó mucho tiempo desde entonces", recordó O'Neal y luego le dedicó estas palabras: "No vamos a poder bromear en la ceremonia cuando entre al Salón de la Fama. No vamos a poder decir 'yo tengo cinco campeonatos, tú tienes cuatro'. No vamos a poder decir que si no nos hubiéramos separado habríamos ganado 10. Esas cosas son irrecuperables".

El ex pivot de Orlando Magic también le habló a sus compañeros y reconoció que si bien tiene una relación muy cercana con ellos no hablan tanto como él lo necesitaría y prometió no cometer el mismo error que con Bryant. "Perdí a mi padre y a mi hermana pero en este momento solo quiero decirte algo a vos. Me gustaría que habláramos de nuevo", agregó.

ONeal y Bryant compartieron equipo desde 1996 hasta 2004 y consiguieron tres anillos juntos Crédito: @SHAQ

O'Neall y Bryant compartieron equipo en los Lakers entre 1996 y 2004; juntos lograron la obtención de tres campeonatos consecutivos en 2000, 2001 y 2002. Luego, sus caminos se separaron y el pivot consiguió su cuarto anillo en 2006 con Miami Heat, mientras que su compañero permaneció en Los Ángeles y se coronó en dos oportunidades más, en 2009 y 2010. A pesar de que no siempre tuvieron la mejor relación conformaron una de las mejores duplas en la historia de la NBA.

La relación entre ambos iba por fuera de los límites del parquet. Los hijos de O'Neal admiraban al astro fallecido y se hablaban muy seguido. Tanto es así que Shareef, de 20 años y el mayor de la nueva generación O'Neal, publicó la conversación que tuvo con Bryant horas antes del accidente. "Esta mañana me contactaste. Te amaré por siempre, te amo tío", fue la dedicatoria de Shareef, que también se encargó de dejarle otro mensaje a su hija Gianna: "Gigi, te amo prima".