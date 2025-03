La revelación de Shaquille O’Neal sobre cómo Jeff Bezos lo inspiró para multiplicar su fortuna

Shaquille O’Neal, leyenda de la NBA devenido en exitoso empresario, reveló que el multimillonario Jeff Bezos fue un factor clave para multiplicar su fortuna. Es que el fundador de Amazon le aconsejó adoptar una estrategia de inversión orientada a proyectos con impacto real en la vida de las personas y gracias a ese enfoque el exdeportista consiguió expandir su patrimonio. “Se cuadriplicó”, aseguró.

La revelación de Shaquille O’Neal

O’Neal explicó que solía basar sus inversiones en factores financieros tradicionales hasta que una reflexión del Jeff Bezos cambió su perspectiva. “Una vez lo escuché decir que hace sus inversiones en función de si van a cambiar la vida de las personas. Comencé a aplicar esa estrategia y creo que probablemente cuadrupliqué mi patrimonio”, explicó en una entrevista con The Wall Street Journal.

Jeff Bezos inspiró al ex jugador de la NBA a invertir en proyectos alineados con sus valores Matthew Staver - Archivo

Desde entonces, agregó, su enfoque dejó de centrarse exclusivamente en el rendimiento económico y pasó a priorizar negocios alineados con sus valores. Si una empresa no lo convencía a nivel personal, descartaba la oportunidad sin importar cuán prometedoras fueran las cifras. “Siempre que hago negocios, no se trata del dinero”, comentó en declaraciones a Benzinga.

Los mayores aciertos de Shaquille O’Neal en el mundo de las inversiones

Gracias a esta nueva estrategia de inversiones, el exjugador de Los Angeles Lakers diversificó su portafolio con compañías tecnológicas y negocios tradicionales. Entre sus inversiones más exitosas, figura Google: O’ Neal fue uno de los primeros en apostar cuando la empresa aún estaba en crecimiento. También adquirió participaciones en Apple, lavaderos de autos y clubes nocturnos en Las Vegas.

Uno de los mayores aciertos financieros de Shaquille O’ Neal fue la empresa de seguridad para el hogar Ring. El exbasquetbolista descubrió la compañía mientras buscaba un sistema accesible para su propia casa. Luego de probar el producto, decidió implementarlo en su vivienda y también invertir en la firma. Esa apuesta resultó altamente rentable cuando Amazon adquirió en 2018 Ring por 1000 millones de dólares.

O'Neal fue uno de los primeros inversores que creyó en Google GREG BAKER - AFP

No todos los negocios encajan en la filosofía de O’Neal. En su momento, fue dueño de 17 franquicias de Auntie Anne’s, la popular cadena de pretzels. Sin embargo, decidió venderlas porque no se identificaba con la marca. “Tuve que preguntarme: ¿realmente creo en esto? La respuesta fue no, así que las dejé ir”, explicó al citado medio.

En cambio, su apuesta por Krispy Kreme continúa firme. Su vínculo con la compañía de donas comenzó en su etapa universitaria y, hasta hoy, se mantiene una de sus inversiones favoritas. “Krispy Kreme es una dona fabulosa. La conocí en la universidad y desde entonces me encanta”, afirmó.

El negocio millonario que O’Neal no vio

Si bien O’ Neal es un exitoso hombre de negocios, reconoció que no todas sus decisiones financieras fueron exitosas. Uno de sus errores más costosos, según contó, fue rechazar una propuesta de Starbucks. En específico, el fundador de la cadena, Howard Schultz, le ofreció una oportunidad de inversión, pero la descartó rápidamente.

El logotipo de la "Sirena" cuelga fuera de una cafetería Starbucks, el miércoles 14 de julio de 2021, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) Charles Krupa - AP

“Schultz quiso hacer negocios conmigo, miré el acuerdo y dije: ‘Los negros no toman café’. Estaba equivocado”, admitió. Esa mala decisión le costó una fortuna y se convirtió en una de sus mayores lecciones como inversor.