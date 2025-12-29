El retorno de Kawhi Leonard en una noche salvaje para Los Angeles Clippers

Un regreso de los grandes, a la altura de su figura. Entre lesiones y algunas controversias, su figura se desdibujó en el último tiempo. Aunque claro, su talento es tan enorme que cada tanto brota con todo su esplendor. Y la forma en la que Kawhi Leonard volvió a mostrar su mejor versión, cuando algunos consideran que es una estrella en su ocaso, fue con una noche salvaje en la que logró su mejor marca en su carrera en la NBA: 55 puntos para darles a Los Angeles Clippers la victoria sobre Detroit Pistons por 112-99.

Kawhi Leonard fue determinante en los dos anillos que tiene en su vitrina con San Antonio Spurs (2014) y con Toronto Raptors (2019), aunque en su desembarco en los Clippers su figura está relacionada con las lesiones y en el último tiempo con la desconfianza por el presuntamente fraudulento contrato de patrocinio que le firmó la empresa Aspiration para eludir el límite salarial impuesto por la NBA. Aunque la irregularidad la cometió supuestamente la compañía, según Steve Ballmer, el dueño de los Clippers.

A MASTERPIECE FROM KAWHI LEONARD!



🖐️ 55 PTS (career-high)

🖐️ 11 REB

🖐️ 5 STL

🖐️ 3 BLK

🖐️ 5 3PM



That ties the Clippers franchise record for PTS in a game 🔥 pic.twitter.com/PMacnRiUxW — NBA (@NBA) December 29, 2025

Por eso, cuando muchos consideraban que Kawhi estaba terminado, el escolta de 34 años demostró que está lejos de suceder tal cosa. Por eso, los 55 puntos parecieron poco por lo que mostró ante los Pistons, ya que jugó sólo seis minutos en el último cuarto e incluso cuando su entrenador le dijo que podía darle más minutos para romper la mejor marca de la franquicia, él prefirió cuidarse: “Le dije ‘prefiero jugar otro partido que arriesgarme en éste‘. Ojalá podamos conseguir otra victoria y estar en la misma situación”.

Con los 55 puntos igualó la mejor anotación en la historia de los Clippers y ahora comparte ese registro con su compañero James Harden. Esta locura de Leonard, son la continuación de los 41 que anotó en el partido anterior ante Houston Rockets, lo que le convierten en el segundo jugador en la historia de los Clippers con dos partidos seguidos de 40 o más puntos, tras el histórico Bob McAdoo.

Kawhi Leonard volvió a ser el jugador dominante que supo ganar anillos de la NBA con los Spurs y los Raptors. (AP Photo/William Liang) William Liang - FR172065 AP

La estrella sigue marcando la diferencia cuando está sano y en su partido 900 entre temporada regular y playoffs. Por eso en el choque ante los Pistons, Kawhi logró cinco robos (además de 11 rebotes) con lo que se convirtió en el único jugador de la historia en cerrar una planilla con 55 puntos, cinco robos y 3 tapones desde que los robos se contabilizan (1973-74).

También es el primer jugador que logra 50 o más puntos y cinco robos en tres cuartos en la era de la estadística de ‘jugada a jugada’, e igualó a Harden como los únicos jugadores en cerrar un juego con 55 o más puntos, cinco o más robos, y 10 o más rebotes en los últimos 50 años en la NBA.

“Por fin se está recuperando y sano y por fin puede jugar suficientes minutos para ser muy efectivo. Cuando está sano, es uno de los mejores jugadores de la NBA. Lo hemos podido ver últimamente", dijo Tyronn Lue, el entrenador de los Clippers, acerca de Kawhi Leonard que promedia 39 puntos en los últimos 4 partidos.

Mientras que la estrella de la franquicia angelina explicó: “Intento hacerle llegar la pelota a mis compañeros y compartirla, pero los entrenadores necesitan que sea más agresivo el partido entero, simplemente una evolución distinta para el equipo. Intento tirar más triples y crecer en el volumen en mi juego".

Mientras que James Harden, otra de los estrellas de los Clippers, dijo sobre Kawhi: “Fue hermoso verlo. Lo eficiente que fue. Lo fácil que fue. Fue tan fluido. Llegaba a donde él quería... Me alegro muchísimo por él. Porque detrás de escena, ves a alguien y lo duro que trabaja... Para él, lo que ha tenido que superar solo para salir y lucir como él mismo, es algo hermoso de ver”.