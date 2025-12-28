Salió campeón con Boca Juniors y hoy a los 46 años está irreconocible: el cambio de look que impactó a todos

El paso del tiempo es inexorable y, en algunos casos, los años que se suman en el camino pueden traer mejoras notables. Ese es el caso de Daniel “el Cata” Díaz, figura y referente de Boca Juniors, que generó un notable revuelo en las redes sociales al mostrar un radical cambio de look a sus 46 años. El ex defensor central, reconocido por su férrea marca y por ser uno de los estandartes de la última Copa Libertadores del Xeneize, dejó atrás su calvicie característica y ahora luce ahora una frondosa cabellera que sorprendió a toda la opinión pública. Este giro en su imagen, lo alejó de su icónica imagen de “ogro” y lo presentó en la actualidad como uno de los “galanes maduros” del fútbol local.

Durante los 23 años de su carrera, hasta su retiro en 2021, la imagen que acompañó a Daniel Díaz y que permanece en la memoria colectiva era la de un futbolista “pelado”. Ese aspecto era parte intrínseca de su identidad en la cancha, donde se desempeñaba como un zaguero central que imponía respeto. Su estilo de juego, rudo y enérgico, lo convirtió en un baluarte defensivo que metía miedo a sus rivales con su marca y fiereza. Con el pasar de los años, el Cata se volvió un sinónimo del defensor áspero en el fútbol argentino.

El exjugador de fútbol dejó su pelada característica para lucir un pelo frondoso (Foto: @d.catadiaz)

El revuelo esta semana empezó luego de su último posteo en Instagram donde subió fotos de sus vacaciones en República Dominicana para despedir el año. Allí se lo vio relajado y sonriente, tomando mate en aquel destino paradisíaco. En el carrusel, que tuvo más de 14 mil likes, el Cata no estaba solo, sino que se lo veía muy bien acompañado de su novia, Juli Bielawski, licenciada en Relaciones Públicas y community manager en una reconocida marca automotriz. El exjugador de fútbol y su pareja se mostraron felices y enamorados en el paraíso caribeño, en una imagen muy lejana al temor que imponía el central en el campo de juego.

El radical cambio de look de Daniel Díaz (Foto: @d.catadiaz)

La trayectoria del “Cata” Díaz es testimonio de su calidad y liderazgo. Tras iniciar en Rosario Central, fue transferido al Cruz Azul y brilló en Colón de Santa Fe antes de arribar a Boca Juniors. En el Xeneize, se erigió como un verdadero ídolo y emblema del equipo que, bajo la dirección del “Coco” Basile, ganó todo entre 2005 y 2006. Su mayor éxito en La Ribera fue conquistar la Copa Libertadores en 2007 con el equipo que dirigía Miguel Ángel Russo y que tenía a Juan Román Riquelme y Martín Palermo como figuras destacadas.

El defensor fue una de las figuras del equipo campeón en 2007

Tras esa consagración, el defensor dio el salto a Europa y allí defendió los colores del Getafe y del Atlético de Madrid. En 2013, regresó al club de la Boca, donde, con mayor madurez, continuó exhibiendo su fiereza en la zaga central y sumando más títulos. Vistió la camiseta de nueve clubes y la de la selección argentina, acumulando un total de 10 campeonatos.

Díaz comparte momentos de su vida personal y profesional en redes sociales

Actualmente, Daniel Díaz, a sus 46 años, se desempeña como entrenador en las divisiones Juveniles de Boca, compartiendo esta labor con otros exjugadores como Pablo Ledesma, reviviendo aquellos años dorados del club. En el ocaso del 2025, el exfutbolista volvió a estar en centro de la discusión púbica por su renovada apariencia, generando un gran impacto más allá de lo futbolístico. El catamarqueño, que tiene más de 129 mil seguidores en su cuenta @d.catadiaz, no escatima en compartir imágenes de su vida, tanto en su rol profesional como en momentos de ocio personal. En este caso, se puede decir que para el defensor el año nuevo trae un look nuevo.