Kyrie Irving tiene un contrato por 105 millones de dólares y tres años con Brooklyn; por cada partido que se ausenta le cobran algo más de 462.000 dólares

Mil vidas tiene Kyrie Irving, a pesar de sus jóvenes 28 años. Es el que deslumbra como uno de los mejores jugadores de la NBA, el que se pelea con sus compañeros, el que entra en conflicto con su equipo, el que desaparece sin aviso y pasa días sin comunicarse, el que es capaz de perder hasta un millón de dólares en menos de un mes entre multas y castigos, el terraplanista que se involucra en discusiones en redes, el que se compromete socialmente y es capaz de regalarle una casa a la gente que lo necesita. Es, también, el que de repente decide volver con su equipo, Brooklyn Nets, para jugar esta noche contra Cleveland, como si nada hubiera pasado.

Pero el dato no es menor, ¿por qué Kyrie Irving desapareció en los últimos diez días? Nadie en la franquicia supo las razones de su partida después del encuentro jugado contra Utah el 5 de enero.

Tras un par de jornadas con mucha incertidumbre, se comunicó oficialmente que su ausencia era justificada, por motivos personales. Pero una semana más tarde, el mismo equipo le confiscó al jugador 925.808 dólares, correspondientes a su sueldo por dos partidos. No hay muchas alternativas: o no estaban seguros de que los motivos de su ausencia fueran reales, o los eran hasta cierto punto y dejaron de serlo para que los Nets impusieran semejante castigo.

Antes, le habían cobrado otros 25.000 dólares de multa, por las repetidas ausencias a las convocatorias que su equipo le hizo para atender a la prensa. Lejos de reconocer su falta al reglamento, escribió un mensaje en Instagram: "Rezo para que utilicemos el dinero para las comunidades necesitadas, especialmente viendo dónde está nuestro mundo actualmente. Estoy aquí por la paz, el amor y la grandeza. Así que deja de distraerme a mí ya mi equipo, y aprecia el arte. No hablo con peones".

Hasta Charles Barkley, exjugador pero actual comentarista de TV, lo criticó por la forma en la que maltrató a los periodistas.

Por si fuera poco, en medio de su ausencia por supuestos asuntos familiares, se lo vio en un video que se hizo viral en una multitudinaria fiesta en el cumpleaños de su hermana, Asia. Fue la chispa que faltaba para encender una carga inflamable que llevaba varios días contenida. Allí fue cuando se decidió retenerle el dinero de su salario y, además, se le cobraron otros 50.000 dólares de multa por violar los protocolos establecidos por la liga durante la pandemia de coronavirus.

La cuenta es exacta: un millón de dólares en menos de un mes. ¿Acaso no debería preocuparle? A Irving le quedan tres años de contrato con Brooklyn (el último es opcional), por 105 millones de dólares.

Nash, en el centro del conflicto

En un podcast con Richard Jefferson hace un par de meses, Irivng también generó una polémica cuando se refirió a Steve Nash, su entrenador en los Nets. "Creo que cambiará la forma en la que veamos a los entrenadores. Creo que no tenemos un jefe realmente, ¿sabés a lo que me refiero? KD (Kevin Durant) podría ser el entrenador. Este es un esfuerzo colectivo".

El clima interno de la franquicia comenzaba a entrar en ebullición por una frase que se interpretó como desafiante contra el nuevo director técnico. Pero Nash habló con Irving. Luego declaró públicamente para desterrar la polémica: "Kyrie está en un nivel extremadamente alto. Es un líder", dijo el canadiense. Y un par de días después, el mismo jugador dio un paso atrás con su mirada sobre el coach. "Steve impone respeto. Nos da espacio para crecer, para comunicarnos, tirar ideas. Voy a tener que comerme mis palabras de hace unos meses".

Para la mirada exterior, todo parecía encaminarse. Su comienzo de temporada fue fantástico: 27,1 puntos, 5,3 rebotes y 6,1 asistencias de promedio en siete partidos. Funcionó a la perfección en el trabajo con Durant para liderar al equipo. Situación inmejorable.

Los medios de Nueva York dicen que Kyrie Irving está disconforme con Steve Nash y que por ese motivo se ausentó del equipo Fuente: AFP

Pero los medios de Nueva York siguen sin creerlo. Varios reportes que citan a fuentes de la franquicia indican que Irving está muy molesto con Nash, que nunca estuvo de acuerdo con su designación. Ese podría haber sido la razón de su alejamiento temporario.

En medio de semejante ajetreo, los Nets decidieron sumar a James Harden, para formar un "súper team", junto con Irving y Durant. Y las preguntas surgieron naturalmente: ¿aceptará Irving el rol de menor protagonismo entre los tres? Está claro que Durant (MVP 2014) y Harden (MVP 2018), no van a ceder.

Algo es seguro. En las últimas horas Irving reapareció y dijo que está dispuesto a jugar en el partido de la noche del miércoles con Cleveland. "Están sucediendo muchas cosas familiares y personales. Solo quiero dejarlo así. Estoy feliz de estar de vuelta con los chicos. Ahora es el momento de seguir adelante", dijo en su primer contacto con la prensa de la temporada.

La guerra con LeBron

No es la primera vez que tiene problemas. Nunca congenió con LeBron James en Cleveland Cavliers. Ni siquiera en 2016, cuando ganaron el anillo de la NBA. La franquicia no hacía más que emitir comunicados para desmentir la pelea entre ambos, pero todas las palabras de Irivng en las ruedas de prensa (en ese tiempo asistía) parecían llevar doble sentido en contra de James.

Pero las versiones de la prensa se confirmaron en 2019, cuando Irving reconoció: "Lo llamé a LeBron para disculparme por mi comportamiento en Cleveland. Era un jugador muy joven y quería todo para mí".

Ese tono contemporizador, signo de madurez. desapareció en el mismo podcast con Durant hace unos meses, cuando recordó su tiro ganador en esa final ganada ante Golden State. Dijo que siempre sintió que era mejor opción para definir un partido (por sobre James), en palabras que sonaron como un menosprecio para la real jerarquía de su excompañero.

Kyrie Irving y LeBron James, campeones con Cleveland en 2016; "Nunca nos llevamos bien; fue un milagro que ganáramos un anillo en esa situación", dijo The King Fuente: Archivo

LeBron se indignó y contraatacó. "Cuando leí esas palabras, sólo pude decir: 'maldición'. Me aseguré de comprobar que la transcripción era correcta y no lo podía creer. Los tres años que jugué con Kyrie estuve preocupado por darle protagonismo, pero nunca nos llevamos bien. Es increíble que fuéramos capaces de ganar un título en esa situación".

Intenso dentro y fuera de la cancha

Irving nació en Melbourne, Australia, pero sus padres son norteamericanos y tras su nacimiento se trasladaron a los Estados Unidos. Jugó en la prestigiosa universidad de Duke, fue el mejor novato de la NBA en 2012, es habitualmente seleccionado para el All Star y en 2014, además, ganó el MVP con las estrellas.

Con la selección norteamericana fue campeón mundial (España 2014, cuando fue elegido el mejor jugador de la Copa del Mundo) y Olímpico (Río 2016).

En 2014, además, filmó uno de los comerciales más recordados, en el que se disfrazó de anciano para jugar en un playground ante el asombro de sus adversarios. De allí su apodo, Uncle Drew.

Su mirada siempre crítica, le trajo problemas una y otra vez. Sobre la NBA, suele decir: "Creo que todo este negocio tiene un modelo fallido, por la forma como está construido el draft, por la forma en la cual están moldeados los entrenadores y gerentes generales, la forma como despiden y canjean a la gente".

"La tierra es plana y la prueba está delante de nuestros ojos. Nos han metido en la mente que el planeta es redondo, pero si uno piensa en serio en la forma en la que viajamos.". Su posición como terraplanista también lo puso en el centro de las discusiones. Pero hay aristas de Irving, en la asistencia social, que son menos conocidas. Por contar sólo algunos de sus gestos en los últimos años, donó 250.000 comidas para las personas sin techo en New York, aportó 1,5 millón de dólares para las jugadoras de la WNBA que no pudieron actuar durante la pandemia, fue uno de los más activos propulsores del movimiento Black Lives Matter. Y no necesariamente son actos de promoción para limpiar su imagen. En los últimos días, Stephen Jackson, un amigo de George Floyd, contó que Irving le compró una casa a la familia del hombre asesinado por la policía de Minneapolis.

Kyrie Irving realizó un ritual Sioux para limpiar energías en el estadio de Boston Celtics y generó controversia Crédito: Captura de TV

Es el que posee uno de los mejores crossover de la NBA, el que se va de Boston tras acusar a sus compañeros de ser poco profesionales. El mismo que luego se disculpó: "Me comporté de manera impropia. No estaba preparado para muchas de las batallas que tenía que librar. Le fallé a mi equipo", dijo, para luego generar una polémica por "exorcizar" la cancha de los Celtics en lo que explicó como un ritual Sioux. Es Kyrie Irving, el de las mil vidas en una.

