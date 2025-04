La batalla entre Golden State Warriors y Houston Rockets tuvo a un protagonista infaltable: Draymond Green

Si alguien creía que estaban agotados, ellos se encargaron de decirles a todos que no hay nada de eso. Y cuando se trata de una batalla, tienen a uno de los mejores en la materia. Golden State Warriors está a un paso de la semifinales de la Conferencia Oeste, gracias al talento de Stephen Curry, de Jimmy Butler, pero fundamentalmente por la tremenda bravura defensiva de Draymond Green, el jugador más irritante de toda la NBA.

No era una empresa sencilla, porque el rival es más joven y atlético. Houston Rockets es una amenaza para los Warriors. Sin embargo, cuando Green entra en escena, todo resulta diferente, aunque él ya tenga 35 años y canas en su barba. Porque si bien siempre anda metido en líos, incluso tuvo que mirar desde el banco buena parte del partido por acumulación de faltas; su estilo es único dentro del básquetbol de los Estados Unidos.

Green es bravucón por naturaleza. Todo es parte de su personalidad, de un tipo marcado por las calles de Saginaw, uno de los barrios más marginales de Michigan. Desde pequeño se metió en cuanto problemas se generaban en la secundaria, en la calle, en la Universidad, en la... NBA . Inteligente como pocos, con una voluntad increíble, hasta bajó 20 kilos en un verano para poder jugar como profesional.

Tras acumular una doble falta técnica y una flagrante reapareció en el momento clave del último cuarto, disciplinado para blindar la defensa local. Y el efecto fue total. Porque suele darles dolores de cabeza a los rivales, pero también a su entrenador, porque su comportamiento suele estar al límite a cada paso. Pero para los Warriors es negocio: siempre lo es.

Pero eso no es nuevo en su vida, porque, Mary Babers-Green, su mamá, siempre tuvo que lidiar con el pequeño Draymond. Y ella resultó el control exacto para este torbellino. Ninguno de sus seis hijos le dio tanto trabajo como él. Mary siempre estuvo atenta a cada uno de sus movimientos. Ocurría que su hijo era una máquina de generar problemas, por eso Mary no le daba margen. Es más: contaron públicamente que cuando su hijo tenía 15 años y estaba buscando una beca universitaria debía viajar a La Vegas, pero algo no salió como lo esperaban y ese proyecto se canceló. “La verdad que era el payaso de la clase. Creía que era la manera de ser popular. No estudiaba y trataba de conseguir todo sin esfuerzo”, contó Green allá por 2012 cuando ingresó a la NBA.

Y continuó con una historia que marca cómo se domaba a semejante personaje en su época como estudiante de Saginaw High School: “Tuve un 5,6 antes de un examen final, por lo que sólo necesitaba contestar bien un par de preguntas y pasaría”, recordó Green. Claro, hubo un pequeño incidente: el profesor, Mike Servinski, lo vio que se estaba copiando y lo suspendió.

Esta situación llegó a oídos de su madre y allí Draymond encontró un freno: “Le quité el teléfono, su Playstation... incluso su cama. No sé donde dormía. Estaba loca. Era una madre soltera que tenía dos empleos para él, y ¿esto es lo que hacía?”, contó Mary. Y su hijo completó la historia: “Ella cerró cualquier posibilidad de que fuera a los campamentos. Mis entrenadores trataron de convencerla, pero no lo consiguieron. Tuve que ir a la escuela de verano. Me cambió la vida. No estaría aquí, no habría tenido este éxito si no hubiera hecho eso. Desde entonces no volví a sacar menos de 3,2. Si no fuese por la actitud de mi madre en aquel momento, no habría podido jugar en Michigan St. porque no habría conseguido las notas necesarias. Fue en ese momento cuando de verdad me empecé a esforzar”, rememoró Green.

Y en su esfuerzo, Golden State Warriors encuentra soluciones, porque lograron ganar como visitante con un golpe casi letal sobre Houston Rockets al imponerse 109-106 en el cuarto partido de la serie y tomar una ventaja de 3-1 en la eliminatoria. Pero el punto central no sólo estuvo en un Jimmy Butler (27 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias) dominante, sino en que en pequeños detalles se consiguen los grandes logros, porque fue Green el que ingresó al partido cuando faltaban para resolverlo. Claro, cualquier podría pensar en que se trató de una acción para darle la pelota y que resolviese con un lanzamiento o una penetración, pero ese no es su trabajo ni su talento principal, sino que deja la piel y provoca olas.

Con el marcador 10 veces empatado y 11 alternancias, el final de partido no fue muy distinto. Y los Rockets dejaron todo en manos del turco Alperen Sengun, que completó un doble-doble con 31 puntos y 10 rebotes. Es que tuvo la victoria en sus manos, cuando faltaban 6 segundos, pero se chocó con la rocosa defensa de Green, que sólo ingresó para frenarlo. Y logró su cometido, porque provocó que no encestara y que el rebote cayera en las manos de Butler, que recibió una falta y anotó sus dos tiros libres para cerrar la historia.

Y claro, cualquiera podría pensar que sus faltas técnicas y sus constantes peleas con los rivales son motivo para pensar en que su valor es menor, sin embargo, su trabajo es vital en los Warriors. El mítico Jerry West, en 2016 calificó a Green de esta manera: “Golden State tiene a dos de los diez mejores jugadores de la NBA. Green es el jugador más infravalorado de la liga y punto”.

Un trofeo como Jugador Defensivo del Año en 2016, tres viajes al Juego de las Estrellas, cuatro veces como miembro del equipo Defensivo y dos apariciones en el equipo ideal de la NBA, cuatro anillos... Draymond Green siempre pelea. Cansó a su entrenador en varias oportunidades y hasta llegó a decir que estaba harto de las malas conductas del jugador. Aunque cuando Kerr habla de él pone las cosas en su lugar: “Seamos honestos: si Draymond estuviera en un equipo diferente, a nadie en el Oracle le gustaría ni a nadie en el equipo tampoco. Es irritante, el antagonista definitivo. Cuando está en tu equipo, lo amas. Compite tan duro y genera mucha energía y competitividad. Sabes que, pase lo que pase, va a ocurrir algo con él… y me encanta, lo necesitamos. No tendríamos ningún campeonato sin Draymond, lo sé. Es un factor tan grande gracias a su versatilidad. Es uno de los jugadores más inteligentes que he visto. Él camina sobre esa línea entre emocional y apasionado”.

Simplemente Draymond Green, el más irritante de todos, pero un talento que sólo se puede medir en sus logros, en su esfuerzo, en dar todos por sus compañeros. Siempre.