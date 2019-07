El anillo del sueño que usa Facundo Campazzo por recomendación de Manu Ginóbili Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Se repitió tanto la anécdota del exceso de peso allá por 2012, y la sorpresa que eso generó en Manu Ginóbili, que alguna vez Facundo Campazzo llegó a molestarse por tanto recuerdo de esa situación. Hace años que cambió esa realidad. Una de las virtudes que más se le destacan en Europa son su velocidad de piernas, la agilidad y la intensidad física que lo convierten en uno de los mejores bases del continente.

Pero en este caso, la mención de Ginóbili es para reflejar lo presente que sigue el exjugador de la selección y de los Spurs en el base cordobés. Todavía sigue visitando regularmente a Yolanda Santiuste, la misma nutricionista que tuvo el bahiense. Y ahora, imitó otra costumbre: el anillo del sueño. ¿De qué se trata?

Manos de Facundo Campazzo usando un Oura Ring Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

"Me lo recomendó Ginóbili -cuenta-. Me dijo: 'probalo y fíjate'. A mí estas cosas tecnológicas me encantan. Lo compré, lo probé y ahora lo tengo todo el día. Controla el sueño. Llevo anotado todo por intermedio de una app en el celular. Tengo un control de cómo duermo después de los partidos. Saco qué cosas tengo que mejorar y te ofrece consejos para dormir mejor".

El ejercicio, ante algún déficit que el sistema detecte, es probar cambiar las bebidas antes de dormir (café, té, etc.) o hábitos en general. Testear de qué manera se consiguen mejores valores en el descanso. Todo controlado digitalmente.

Lo curioso es cómo se transmiten esos conocimientos y se van replicando hasta llegar a lugares insospechados. La nutricionista y la dieta especial se replicó en varios jugadores de la Generación Dorada: "Somos Manu, Pablo (Prigioni), Chapu (Nocioni), Luis (Scola)... Esa manera de alimentarse la llevaron a la selección. Comíamos de esa manera y en los primeros años lo empecé a conocer la dieta. Cuando volvía a la Liga la hacía a medias. Me empecé a informar y a meter de lleno en Murcia".

El método alcanzó a un par de compañeros de Real Madrid: "Fabien Causeur, el francés, me preguntó qué hacía con la alimentación. Lo probó y le encantó. Lo hizo sentir bien. No te hace jugar mejor, pero es un factor. Tenés más energía. Gaby también lo hace".

Comparten, también el kinesiólogo: "Con Paulo Macari me atiendo una vez por semana mínimo. Intento informarme antes de hacer algo distinto. Estoy en constante comunicación".

Un tatuaje muy especial

Tiene varios tatuajes Campazzo. Hay uno que llama la atención por sobre los demás. Por su rareza. Se tatuó en un brazo los botones de la Play Station. "Es simbólico. Me gustan los videojuegos, pero son más vivencias y buenos momentos con mis hermanos y mis amigos. Fue un desafío de mi mujer. Siempre quise tatuarme algo relacionado con eso y ella me dijo 'no tenés h...'. Entonces fui a la primera casa y me tatué. Después me arrepiento un poco, pero es algo que casi no se ve. Algunos me preguntan: «¿Qué es eso, son figuras geométricas?»".

Y sobre su permanente aparición en las redes sociales, dijo que puede preparar algo especial. Por el momento, ya empezó a practicar sus tiros extravagantes. Aunque anticipa: "No voy a dar ninguna noticia de la nueva versión de Facu Campazzo por ahora, lo voy a dejar en suspenso. Ojalá salga algo como "El sheriff" (tiros desde lugares insólitos) o como "A la cama con Facu" (un ciclo de entrevistas que le hizo a sus compañeros). Son dos meses largos con la selección y esas cosas sirven para descontracturar. Ojalá aprezca alguno de los dos o algo nuevo".