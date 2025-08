La selección argentina de básquetbol perdió ante Costa de Marfil y ya no tiene a Campazzo y Laprovittola

En el tercero de la larga serie de partidos amistosos programados como puesta a punto para la AmeriCup de Nicaragua, el seleccionado masculino de básquetbol cayó este martes por 86-82 contra Costa de Marfil en Madrid luego de tomar una ventaja de 19 puntos en el primer cuarto y de llegar a estar 13 abajo cerca del final. El juego es parte de la primera etapa que encara el grupo en la capital de España antes de afrontar el certamen que se desarrollará del 22 al 31 de este mes.

Tras las dos victorias la semana pasada sobre Angola (79-73 y 93-87), los dirigidos por Pablo Prigioni sumaron rodaje ante otro rival africano en un nuevo contexto: Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola, que no estarán en el torneo continental pero se habían sumado al plantel en el inicio de la concentración, fueron liberados y no participaron, al igual que otro consagrado, Gabriel Deck, que continúa su rehabilitación de una cirugía de cadera y limita su trabajo a movimientos de campo y de gimnasio junto al cuerpo médico. Así, el grupo original de 20 basquetbolistas comienza a reducirse, tal como estaba previsto.

Gonzalo Corbalán lucha debajo del aro y anota en el partido que Argentina perdió frente a Costa de Marfil en Madrid; la selección ganaba por 19, caía por 13 y terminó 4 puntos abajo. Confederación Argentina de Básquet

“El formato de ventanas y la posibilidad de que los jugadores de la Euroliga no estén en noviembre, nos obliga a acelerar la aclimatación de algunos que tienen pocas participaciones en la selección. Por eso planteamos la AmeriCup como una oportunidad de que vaya un equipo más joven, y al mismo tiempo de darles descanso a quienes vienen con muchas competencias seguidas. Si los de la Euroliga no pueden estar en noviembre, este grupo que jugará la AmeriCup será la base de esa primera ventana. Quizá se sumen veteranos que no estarán en Nicaragua, como [Nicolás] Brussino, [Juan Pablo] Vaulet, [Patricio] Garino y [Marcos] Delía”, explicó Prigioni en medio de la secuencia de entrenamientos. ¿Qué sucederá en noviembre? Tendrá lugar esa ventana inicial de la eliminatoria para la Copa del Mundo Qatar 2027.

Entre un puñado de referentes y mayoría de jóvenes, el seleccionado continuará con un proceso que llevará al DT a definir los 12 que conformarán el plantel que actuará en suelo centroamericano. “Es una preparación muy completa, con muchos partidos que servirán para que todos tengan minutos, se entrenen en diferentes situaciones y lleguen en buena forma. Ganamos la última AmeriCup y vamos con la mentalidad de competir por el título”, aseguró Prigioni, que este martes utilizó a 14 de los basquetbolistas disponibles.

Ante la presencia de Campazzo y Laprovittola en el grupo durante los primeros 10 días, quien conduce al equipo destacó el rol de ambos. “Facu es un gran ejemplo para los más chicos, da el ejemplo con sus acciones y es un gran impulso para los jóvenes. Él quiere estar siempre, y cuando está, no es para hacerlo a medias. Fue buenísimo haber contado con él”, remarcó. Asimismo, las cuentas de redes sociales de la Confederación Argentina de Básquetbol compartieron videos y fotos de momentos en los que el base transmitía sus conocimientos y buen humor. “Tiene temporadas largas y duras, por lo que necesita descansar”, agregó el DT sobre quien jugó los dos primeros partidos.

Y sobre Laprovittola, el cordobés precisó: “Está en la última fase de su recuperación de la operación de rodilla. Sacó provecho para él con estos días de entrenamiento y a nosotros nos vino fantástico para que los chicos lo vieran trabajar y jugar”.

Ante Costa de Marfil, José Vildoza y Gonzalo Corbalán fueron los máximos goleadores, con 18 puntos cada uno. Juan Pablo Vaulet, Francisco Caffaro y Bautista Lugarini aportaron 10 unidades cada uno. Los demás que sumaron minutos fueron Juan Ignacio Marcos, Dylan Bordón, Alex Negrete, Juan Bocca, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Lee Aaliya, Juan Fernández y Tomás Chapero. No participaron esta vez Nicolás Brussino, Santiago Trouet y Gonzalo Bressan.

Este jueves, Argentina se enfrentará con Sudán del Sur, nuevamente en el Centro Deportivo Tenple de Villaviciosa de Odón, donde tiene previsto, también, medirse con la selección de Portugal el domingo próximo. Luego será el tiempo de la segunda etapa de preparación: viajará a Italia para chocar con Bologna, el jueves 14, y regresará a América para el cuadrangular por la Copa Latina en Panamá, que disputará del 17 al 19, enfrentándose con la selección local y las de Brasil y Uruguay. Ya el grupo estará más reducido y entonces quedará definido el plantel que pugnará por la AmeriCup en Nicaragua.