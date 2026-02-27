En qué canal pasan Argentina vs. Uruguay, por las Eliminatorias al Mundial de básquet 2027

El encuentro entre argentinos y uruguayos, correspondiente a la segunda ventana del Grupo D de los Torneos Clasificatorios, se disputa este viernes en Obras Sanitarias
Este viernes, desde las 21.30, la selección argentina de básquetbol se enfrenta a Uruguay en el marco de la segunda ventana del Grupo D de los Torneos Clasificatorios de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) al Mundial 2027. El encuentro se disputa en el estadio de Obras Sanitarias de Buenos Aires, Argentina, y se puede ver en vivo por TV a través de DSports y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma CourtSide 1891.
El seleccionado dirigido por Pablo Prigioni lidera la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos, producto de dos victorias en sus primeras dos presentaciones. En el debut venció a Cuba como visitante por 80 a 68 y luego, en la segunda jornada, vapuleó al mismo rival: fue 105 a 49 en Buenos Aires, con Gabriel Deck como gran figura con 18 puntos anotados.
El combinado uruguayo, por su parte, también acumula puntaje ideal, pero se mantiene en el segundo puesto de la clasificación general por diferencia de tantos (+35 contra +88 de la Argentina). Inició su participación en este certamen con un triunfo frente a Panamá por 93 a 60 lejos de su propia casa; mientras que en su segunda presentación venció nuevamente al combinado panameño, aunque por un resultado mucho más ajustado: 84 a 82.
En caso de adjudicarse la victoria ante Uruguay, la selección argentina se clasificará a la segunda instancia y conformará un grupo con los equipos de su misma zona y los de la B (Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica), aunque solo se cruzará con aquellos con los que no jugó en la primera ronda. Allí se arrastra el 50% de los puntos obtenidos en los primeros seis compromisos, por lo que es una ventana trascendental (el lunes jugará contra Panamá como visitante).
Argentina vs. Uruguay: cómo ver online
El partido está programado para este viernes a las 21.30 en el estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires, Argentina, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma CourtSide 1891. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar TyC Sports directamente a través del cableoperador; mientras que para acceder a DSports es necesario ser cliente de DGO.
- TyC Sports
- DSports
- CourtSide 1891
👊 Último entrenamiento antes del primer partido— Argentina Básquet (@cabboficial) February 27, 2026
Vamos todos juntos 🇦🇷
🔜 Jugamos HOY, 21:30 hs, vs Uruguay
📍 Estadio Obras.
🎟️ Entradas a la venta en https://t.co/n3b6COMTOH
📺 Transmiten TyC Sports, DSports y Courtside1891. pic.twitter.com/dizcw7oDlL
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la Argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.27 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Uruguay.
