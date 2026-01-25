LA NACION

La sorpresa de Luka Doncic para los fanáticos de Dallas Mavericks y el homenaje de Chicago Bulls para Derrick Rose

El esloveno sorprendió a un grupo de aficionados en el American Airlines Center

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Luka Doncic vivió una noche especial en su visita a Dallas. (AP Photo/Julio Cortez)
Luka Doncic vivió una noche especial en su visita a Dallas. (AP Photo/Julio Cortez)Julio Cortez - AP

Frente a cada duelo en el que Luka Doncic se pone cara a cara con Dallas Mavericks, la NBA concentra su mirada en el esloveno. Esta nueva visita a la casa de la franquicia texana resultó tan especial como siempre, aunque la estrella de Los Angeles Lakers tomó la determinación de sorprender a un grupo de fanáticos de Dallas que, cuando se mudó a la organización angelina, fue respaldado. Una actitud contraria al resto de los aficionados, que criticaron su traspaso.

Entonces, la ex estrella de los Mavericks preparó una escena especial en el American Airlines Center. Según ESPN , Doncic le dio instrucciones a la gente que trabaja con él para que instalaran asientos en suite para 22 aficionados y organizó una reunión previa al partido del sábado para compartir un rato con ellos.

El periodista de ESPN Tim MacMahon contó en sus redes sociales cómo fue el momento: “Luka sorprendió a un grupo de aficionados comprándoles una suite. Veintidós aficionados, personas que no conocía, pero que lo conmovieron especialmente por su apoyo en las redes sociales tras el traspaso de Dallas a los Lakers. De esta forma, hizo que su representante se pusiera en contacto con ellos y los invitara al partido y a una reunión previa para estar en contacto con ellos. Un aficionado se conmovió tanto que rompió a llorar”.

Fue la segunda vez que Doncic se enfrentó a los Mavericks en el American Airlines Center desde que fue traspasado a Los Angeles. El esloveno quiso, además, tener una atención con los fanáticos a los que invitó a la suite del estadio de Dallas. “Llegaron a la suite y todos recibieron bolsas de regalo. Camisetas de Luka 5, camisetas de Luka de los Lakers y algunos artículos de Luka”, relató MacMahon. Incluso, algunos medios locales contaron que además, el representante de Doncic les dio el calzado característico del esloveno.

Y para completar la escena, Luka Doncic fue determinante en la victoria por 110-116 ante los Mavericks. En este último año con los Lakers, Doncic se ha enfrentado a los Mavericks cuatro veces, dos en Dallas y dos en California, con un pleno de victorias para los angelinos.

La tarea del esloveno fue tan importante que terminó el partido con 33 puntos, ocho rebotes y 11 asistencias. Además, Doncic en este encuentro se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA en llegar a los 1500 triples en su carrera.

El homenaje a Rose

Fue una noche especial para Chicago Bulls, ya que realizó la ceremonia de colgar del techo del United Center el número 1 de Derrick Rose, ‘MVP’ de la NBA en 2011, que ahora comparte gloria con el 10 de Bob Love, el 33 de Scottie Pippen y el 23 de Michael Jordan.

Fue un emotivo homenaje después de ganar por 114-111 a Boston Celtics con un triple ganador de Kevin Huerter con 0.2 segundos por jugar. Jaylen Brown había igualado el partido a 111 con 14.2 segundos por jugar. Chicago movió bien el balón y liberó a Huerter, que conectó el triple ganador desde una esquina.

Fue la cuarta victorias seguida para Chicago Bulls (23-22) que está a un solo triunfo de la sexta plaza en la Conferencia Este, la última con pasaporte directo a los playoffs.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. Fechas y horarios de la Fórmula 1 para la temporada 2026
    1

    Fechas y horarios de la Fórmula 1 para la temporada 2026

  2. Después de milenios, el polo llegó a Qatar, no tan lejos de donde nació
    2

    Después de milenios y con argentinos, el polo llegó a Qatar, no muy lejos de donde nació

  3. Otra mímica de mono en Brasil: dos extranjeros perdieron un partido, uno gesticuló, el otro insultó y están presos
    3

    Detuvieron a dos tenistas sudamericanos por gestos e insultos racistas en un torneo en Brasil

  4. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro
    4

    Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro