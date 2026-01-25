La sorpresa de Luka Doncic para los fanáticos de Dallas Mavericks y el homenaje de Chicago Bulls para Derrick Rose

Frente a cada duelo en el que Luka Doncic se pone cara a cara con Dallas Mavericks, la NBA concentra su mirada en el esloveno. Esta nueva visita a la casa de la franquicia texana resultó tan especial como siempre, aunque la estrella de Los Angeles Lakers tomó la determinación de sorprender a un grupo de fanáticos de Dallas que, cuando se mudó a la organización angelina, fue respaldado. Una actitud contraria al resto de los aficionados, que criticaron su traspaso.

Entonces, la ex estrella de los Mavericks preparó una escena especial en el American Airlines Center. Según ESPN , Doncic le dio instrucciones a la gente que trabaja con él para que instalaran asientos en suite para 22 aficionados y organizó una reunión previa al partido del sábado para compartir un rato con ellos.

Dallas will always be special to Luka 🥹



Almost a year after the trade to LA, Luka surprised 22 fans who supported him on social media with a suite for Lakers–Mavs, a pregame meet & greet, and gift bags with Luka Lakers jerseys and his signature shoe. pic.twitter.com/hdznSXx5bv — ESPN (@espn) January 25, 2026

El periodista de ESPN Tim MacMahon contó en sus redes sociales cómo fue el momento: “Luka sorprendió a un grupo de aficionados comprándoles una suite. Veintidós aficionados, personas que no conocía, pero que lo conmovieron especialmente por su apoyo en las redes sociales tras el traspaso de Dallas a los Lakers. De esta forma, hizo que su representante se pusiera en contacto con ellos y los invitara al partido y a una reunión previa para estar en contacto con ellos. Un aficionado se conmovió tanto que rompió a llorar”.

Fue la segunda vez que Doncic se enfrentó a los Mavericks en el American Airlines Center desde que fue traspasado a Los Angeles. El esloveno quiso, además, tener una atención con los fanáticos a los que invitó a la suite del estadio de Dallas. “Llegaron a la suite y todos recibieron bolsas de regalo. Camisetas de Luka 5, camisetas de Luka de los Lakers y algunos artículos de Luka”, relató MacMahon. Incluso, algunos medios locales contaron que además, el representante de Doncic les dio el calzado característico del esloveno.

LUKA MAGIC en DALLAS ✨



Así ha sido el partido de Doncic en la victoria de los Lakers (110-116)👇



🪄33 puntos

🪄11 asistencias

🪄8 rebotes pic.twitter.com/2h1KTV6vAA — NBASpain (@NBAspain) January 25, 2026

Y para completar la escena, Luka Doncic fue determinante en la victoria por 110-116 ante los Mavericks. En este último año con los Lakers, Doncic se ha enfrentado a los Mavericks cuatro veces, dos en Dallas y dos en California, con un pleno de victorias para los angelinos.

La tarea del esloveno fue tan importante que terminó el partido con 33 puntos, ocho rebotes y 11 asistencias. Además, Doncic en este encuentro se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA en llegar a los 1500 triples en su carrera.

El homenaje a Rose

Fue una noche especial para Chicago Bulls, ya que realizó la ceremonia de colgar del techo del United Center el número 1 de Derrick Rose, ‘MVP’ de la NBA en 2011, que ahora comparte gloria con el 10 de Bob Love, el 33 de Scottie Pippen y el 23 de Michael Jordan.

Fue un emotivo homenaje después de ganar por 114-111 a Boston Celtics con un triple ganador de Kevin Huerter con 0.2 segundos por jugar. Jaylen Brown había igualado el partido a 111 con 14.2 segundos por jugar. Chicago movió bien el balón y liberó a Huerter, que conectó el triple ganador desde una esquina.

Raised in Chicago.

Overcame adversity.

Starred for his city.

Eternally remembered.



Derrick Rose’s jersey heads to the Bulls rafters 🌹 pic.twitter.com/YskUi72PIK — NBA (@NBA) January 25, 2026

Fue la cuarta victorias seguida para Chicago Bulls (23-22) que está a un solo triunfo de la sexta plaza en la Conferencia Este, la última con pasaporte directo a los playoffs.