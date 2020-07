Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2020 • 07:47

No es un comienzo sencillo. Las cosas cada día están más tensas. La críticas se hacen escuchar. Desde este martes comenzaron a llegar las franquicias a la "burbuja" que Disney creó para intentar reanudar la temporada de la NBA y los cuestionamientos se multiplican. El primero y más escuchado por los jugadores está vinculado a la desconfianza que les genera toda la estructura montada para evitar que tengan contacto con el exterior y el aislamiento de sus familias y el segundo, que circuló por redes sociales, es una desconfianza sobre las comidas que recibieron en estos primeros días en la casa de Mickey Mouse.

En el desembarco de los equipos se establecieron ciertos protocolos que deben seguir. El primero es quedarse aislados por dos días antes de comenzar a entrenarse. Dentro de esa medida de seguridad se establecía que los jugadores no salgan de sus habitaciones. Y claro, les debían llevar las comidas y allí comenzaron las primeras críticas: el base de Denver Nuggets, Troy Daniels, el de Brooklyn Nets, Chris Chiozza, subieron fotos a sus historias de Instagram en las que parecían burlarse de las bandejas con comida que les habían acercado a cada uno de ellos. " La burbuja comienza, hora de cenar" , escribió Daniels, mientras que Chiozza sólo subió la foto de la bandeja y debajo le agregó un emoji con una carcajada.

Ante esta situación, las reacciones fueron inmediatas y otros jugadores, que no están en la "burbuja" de Disney se sumaron con publicaciones en Twitter. El ex base de Boston y Washington, Isaiah Thomas, republicó un posteo de Bleacher Report y le sumó la frase: "De ninguna manera Bron (por LeBron James) va a comer eso. LOL" .

Según explicó el periodista de New York Times, Marc Stein, no tendrá muchas más alternativas los jugadores que acostumbrarse a ese tipo de comidas por 48 y 72 horas, ya que se les realizarán controles y deberán estar en cuarentena hasta que den dos negativos de pruebas PCR. Después de ese período, ya explicaron que se modificará el plan de alimentación de los jugadores y no estarán confinados en sus habitaciones.

Ahora bien, todas estas medidas de seguridad que toma la NBA parece no convencer a todos los protagonistas y mucho más de que se conoció el último informe de la organización en la que comunican que ya suman 25 positivos de 351 posibles, el 7% del total de todos lo que trabajarán en esta reanudación. Y desde allí es que crece la desconfianza y se advierte en las declaraciones de jugadores como Joel Embiid, el pivote de los Sixers: " No voy a decepcionar a mi ciudad ni a mis compañeros ni a mi familia. La idea no me gusta y no creo en ella. Haré lo correcto, pero no confío. Tengo que hacer mi trabajo" .

Será un tiempo importante el que estarán los jugadores aislados en Disney. Los equipos que lleguen a la final estarán 75 días en esa burbuja y eso también despertó miradas críticas de los propios protagonistas: "Será duro. Se están llevando a muchachos que han estado con sus familias cada día durante los últimos meses y, de pronto, separan a todos para llevarlos a este espacio confinado, quitándoles muchas de las cosas que hacemos además del básquetbol", aseguro DeMar DeRozan, de San Antonio Spurs.

Frente al avance de casos positivos dentro de la NBA, el propio comisionado, Adam Silver , aceptó que no descartan frenar todo si se disparan los contagios: "Este virus es impredecible. La NBA y el sindicato de jugadores analizamos los datos a diario. Si hubiera algo que cambiar que estuviera fuera del alcance de lo que estamos jugando, sin duda revisaríamos nuestros planes. No hemos puesto un número preciso, pero si tuviéramos una gran cantidad de casos, sería una causa para detener el plan ".