Llegar a la NBA es el sueño de muchos de los chicos que juegan al básquet. Ahora bien, hay diferentes estrategias para poder acceder al Draft (el sistema por el que las franquicias eligen jugadores jóvenes) que es uno de los caminos para acceder a ese universo. Como primera medida, para los jugadores menores de 19 años, es necesario "declararse elegible" para poder entrar en la lista. Justamente eso es lo que hizo Leandro Bolmaro, el argentino de 18 años, que aparece entre los candidatos "preliminares" para el próximo Draft, que se llevará a cabo el 20 de junio en Brooklyn.

El cordobés, de 18 años, es uno de los grandes proyectos surgidos de Bahía Basket que emigró a Barcelona. Allí, el chico de Las Varillas firmó un contrato por cinco años. Milita en el equipo B que disputa la Liga LEB Oro (segunda división), y sus números son interesantes: promedia 10,7 puntos (45,9% dobles, 31,4% triples), 3,1 rebotes, 2,5 asistencias y 1,2 robos en 23,5 minutos.

Bolmaro comenzó a vincularse con algunos agentes en los Estados Unidos cuando participó de competencias en las que se reúnen los mejores prospectos mundiales, como el Nike Hoop Summit y Basketball Without Borders del que participó en 2017 y 2018. El cordobés, de 2,01 metros, tuvo una participación destacada y causó una buena impresión entre los scouters (asistentes que evalúan los desempeños de los jugadores y elaboran informes para las franquicias).

Que Bolmaro esté anotado en la preselección no implica que ya esté asegurada su participación en el Draft. Se anotan 233 jugadores, 175 del básquet universitario de los Estados Unidos y 58 internacionales, pero muchos de los jóvenes que aparecen en la nómina se inscriben también para quedar en el radar de los buscadores de talento. Incluso, todos tienen la chance de retirar su nombre hasta el 10 de junio.

Es más, entre las muchas empresas periodísticas que se especializan en el rubro y vaticinan quiénes pueden ser los jugadores seleccionados, ninguna menciona a Bolmaro.

Los jugadores que permanecen luego de la fecha límite en la lista previa del Draft, son aquellos que entienden que tienen posibilidades reales de ser elegidos por alguna franquicia o conocen del interés de alguna organización. Si no son elegidos se convierten en agentes libres y ya no vuelven a ingresar al Draft.

Los requisitos que deben reunir para ingresar en el sistema son tener 19 años en el año natural en el que se celebra el Draft, y si no son "internacionales" debe haber transcurrido al menos un año desde que se graduara del secundario. Se consideran jugadores "internacionales" quienes hayan residido fuera de EE.UU. durante los tres años anteriores a dicho Draft, quienes no se hayan matriculado en ninguna universidad estadounidense y quienes no se hayan graduado en ningún instituto estadounidense.

Los locales que quieran declararse elegibles o ingresar directo en el Draft deben reunir ciertas condiciones: haber cumplido los 4 años de formación universitaria, que hayan pasado cuatro años desde la graduación de su curso de high school (secundaria) o que el jugador haya jugado con un contrato profesional en cualquier otra competición del mundo.

Los jugadores considerados "internacionales" entran automáticamente en el Draft si han cumplido 22 años o si han jugado con un contrato profesional en cualquier otra competición de EE.UU. ajena a la NBA.

El último jugador argentino elegido en el Draft fue Juan Pablo Vaulet que fue seleccionado por Charlotte Hornets y después canjeado a Brooklyn Nets, pero nunca logró ingresar a la NBA. Otros jugadores argentinos estuvieron ante esa posiblidad, Gabriel Deck, Luca Vildoza, Erik Thomas, Francisco Farabello y Máximo Fjellerup, pero no fueron seleccionados.